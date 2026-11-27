Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 2026 में सोना-चांदी रिकॉर्ड स्तरों से काफी सस्ते हुए.

अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों ने सोने की कीमतें घटाईं.

ऊंची ब्याज दरों से निवेशक सोने से दूर हुए हैं.

वैश्विक सुस्ती से औद्योगिक मांग घटी, चांदी सस्ती हुई.

साल 2026 में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जिसे जून 2013 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट बताया जा रहा है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) के आंकड़ों के मुताबिक, वायदा (फ्यूचर) बाजार में सोना अपने उच्चतम स्तर से करीब 72 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 2.75 लाख रुपये प्रति किलो तक सस्ती हो चुकी है.

बाजार के आंकड़ों के अनुसार, सोना इस समय अपने 200-दिन के मूविंग एवरेज से करीब 20% नीचे कारोबार कर रहा है. मार्केट एनालिसिस प्लेटफॉर्म The Kobeissi Letter की रिपोर्ट के मुताबिक, तकनीकी तौर पर सोने में जून 2013 के बाद यह सबसे बड़ी गिरावट है. हालांकि, अब बीते कुछ दिनों में सोने की कीमतों में धीरे-धीरे तेजी लौट रही है. हालांकि, बाजार पर बिकवाली का दबाव अब भी बरकरार है.

क्यों सोने की कम हो रहीं कीमतें?

अमेरिकी फेडरल रिजर्व (US Fed) की नीतियों और महंगाई की चिंताओं के चलते ब्याज दरों के लंबे समय तक ऊंचे बने रहने के संकेत मिले हैं. फेड अधिकारियों ने चिंता जताई है कि अमेरिका में महंगाई दर उनके 2% के निर्धारित लक्ष्य से काफी ऊपर बनी हुई है. ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर 2026 में फेड का पसंदीदा महंगाई पैमाना (PCE Inflation) सालाना आधार पर 3.8% पर पहुंच गया है.

न्यूयॉर्क फेड के अध्यक्ष जॉन विलियम्स और फेड चेयरमैन केविन वॉर्श ने दोहराया है कि महंगाई को वापस 2% पर लाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. लेकिन मिनट्स से खुलासा हुआ है कि लगभग सभी फेड अधिकारी इस बात पर सहमत हैं कि 8-9 दिसंबर 2026 को होने वाली अगली बैठक में ब्याज दरों में कम से कम 0.25% (25 बेसिस पॉइंट) की और बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है.

सोने पर कोई ब्याज या डिविडेंड नहीं मिलता है. जब अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरें ऊंची रखता है, तो अमेरिकी सरकारी बॉन्ड्स और बैंक जमा पर निवेशकों को बिना किसी जोखिम के अच्छा रिटर्न मिलने लगता है. ऐसे में बड़े निवेशक सोने के बजाय बॉन्ड्स में पैसा लगाना ज्यादा फायदेमंद समझते हैं. इससे सोने की मांग कम होने लगती हैं और कीमतें भी गिरने लगती हैं.

इसके साथ ही जनवरी 2026 में सोने और चांदी ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर को छुआ था. इतनी तेज उछाल के बाद बड़े वैश्विक निवेशकों और ईटीएफ (ETF) फंड्स द्वारा की गई भारी मुनाफावसूली ने कीमतों को नीचे धकेल दिया.

चांदी में क्यों आ रही गिरावट?

चांदी का इस्तेमाल सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और उद्योगों में बड़े पैमाने पर होता है. वैश्विक आर्थिक सुस्ती और औद्योगिक मांग को लेकर बनी अनिश्चितता के कारण चांदी में सोने के मुकाबले कहीं ज्यादा गिरावट देखने को मिली है.

वैश्विक ब्रोकरेज फर्म डॉयचे बैंक (Deutsche Bank) की रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल सोलर सेक्टर में चांदी की खपत में 20% से अधिक की गिरावट आने का अनुमान है, जिसमें अकेले चीन की सोलर डिमांड में 33% की कमी देखी जा रही है. कंपनियां महंगी चांदी के विकल्प के तौर पर तांबे या कम चांदी वाली तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा रही हैं. डिमांड में आई इस कमी के चलते चांदी में भी गिरावट आई है.

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