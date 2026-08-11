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हिंदी न्यूज़बिजनेससेंसेक्स 250 अंक से ज्यादा टूटा, Nifty 24550 के नीचे, जानें बाजार में गिरावट की वजह

सेंसेक्स 250 अंक से ज्यादा टूटा, Nifty 24550 के नीचे, जानें बाजार में गिरावट की वजह

Stock Market Today 11 August 2026: आज 11 अगस्त की सुबह बाजार खुलते ही सेंसेक्स 250 अंक से ज्यादा टूट गया, जबकि निफ्टी 50 भी 24,550 के नीचे फिसल गया है. यहां देखें बाजार की पूरी रिपोर्ट.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 11 Aug 2026 09:43 AM (IST)
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Stock Market Today 11 August 2026: भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार यानी 11 अगस्त 2026 को कारोबार की शुरुआत कमजोर रही है. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 250 अंक से ज्यादा टूट गया, जबकि निफ्टी 50 भी 24,550 के नीचे फिसल गया है. निवेशकों के बीच मिडिल ईस्ट की स्थिति और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर चिंता बनी हुई है. वहीं एयरटेल और इंडिगो जैसे बड़े शेयरों में कमजोरी ने भी बाजार पर दबाव बनाया.

किसने दिए थे संकेत?
भारतीय बाजार खुलने से पहले ही कमजोरी के संकेत मिल गए थे. NSE IX पर गिफ्ट निफ्टी 15 अंक यानी 0.06% गिरकर 24616.50 पर कारोबार कर रहा था. इससे संकेत मिल रहा था कि मंगलवार को घरेलू बाजार की शुरुआत हल्की कमजोरी के साथ हो सकती है. सोमवार को भी बाजार में ज्यादा हलचल नहीं हुई थी. सेंसेक्स और निफ्टी लगभग सपाट बंद हुए थे. 

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सेंसेक्स में 250 अंक से ज्यादा की गिरावट
मंगलवार के शुरुआती कारोबार में बिकवाली बढ़ने से सेंसेक्स 250 अंक से ज्यादा नीचे आ गया है. वहीं, निफ्टी 50 भी 24,550 के स्तर से नीचे चला गया. बाजार में गिरावट किसी एक सेक्टर तक सीमित नहीं रही है. कुछ बड़े और प्रमुख शेयरों में बिकवाली देखने को मिली, जिससे दोनों इंडेक्स दबाव में आ गए हैं.

एयरटेल और इंडिगो बने बड़े ड्रैग
आज के कारोबार में भारती एयरटेल और इंडिगो के शेयर खास तौर पर दबाव में है. इन शेयरों में गिरावट का असर इंडेक्स पर भी पड़ा. इसके अलावा विप्रो, बीएसई, वोडाफोन आइडिया और हुंडई इंडिया के शेयर भी आज निवेशकों के रडार पर हैं. 

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एशियाई बाजार भी कमजोर
घरेलू बाजार के अलावा मंगलवार को एशियाई शेयर बाजारों में भी कमजोरी देखने को मिली है. अमेरिकी इक्विटी इंडेक्स फ्यूचर्स भी दबाव में रहे, यानी भारतीय बाजार को ग्लोबल मार्केट से भी बहुत मजबूत सपोर्ट नहीं मिल रहा था. 

Gold में लगातार तीसरे दिन तेजी
जहां शेयर बाजार दबाव में हैं, वहीं सोने की कीमतों में तेजी जारी है. मंगलवार को सोना लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में बढ़ा और दो महीने से ज्यादा के उच्च स्तर पर पहुंच गया. सोने में तेजी का एक कारण बाजार में बनी अनिश्चितता भी है. जब शेयर बाजार को लेकर जोखिम बढ़ता है तो निवेशक अक्सर सोने की ओर भागते हैं.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 11 Aug 2026 09:42 AM (IST)
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