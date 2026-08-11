सेंसेक्स 250 अंक से ज्यादा टूटा, Nifty 24550 के नीचे, जानें बाजार में गिरावट की वजह

Stock Market Today 11 August 2026: भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार यानी 11 अगस्त 2026 को कारोबार की शुरुआत कमजोर रही है. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 250 अंक से ज्यादा टूट गया, जबकि निफ्टी 50 भी 24,550 के नीचे फिसल गया है. निवेशकों के बीच मिडिल ईस्ट की स्थिति और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर चिंता बनी हुई है. वहीं एयरटेल और इंडिगो जैसे बड़े शेयरों में कमजोरी ने भी बाजार पर दबाव बनाया.

किसने दिए थे संकेत?

भारतीय बाजार खुलने से पहले ही कमजोरी के संकेत मिल गए थे. NSE IX पर गिफ्ट निफ्टी 15 अंक यानी 0.06% गिरकर 24616.50 पर कारोबार कर रहा था. इससे संकेत मिल रहा था कि मंगलवार को घरेलू बाजार की शुरुआत हल्की कमजोरी के साथ हो सकती है. सोमवार को भी बाजार में ज्यादा हलचल नहीं हुई थी. सेंसेक्स और निफ्टी लगभग सपाट बंद हुए थे.

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सेंसेक्स में 250 अंक से ज्यादा की गिरावट

मंगलवार के शुरुआती कारोबार में बिकवाली बढ़ने से सेंसेक्स 250 अंक से ज्यादा नीचे आ गया है. वहीं, निफ्टी 50 भी 24,550 के स्तर से नीचे चला गया. बाजार में गिरावट किसी एक सेक्टर तक सीमित नहीं रही है. कुछ बड़े और प्रमुख शेयरों में बिकवाली देखने को मिली, जिससे दोनों इंडेक्स दबाव में आ गए हैं.

एयरटेल और इंडिगो बने बड़े ड्रैग

आज के कारोबार में भारती एयरटेल और इंडिगो के शेयर खास तौर पर दबाव में है. इन शेयरों में गिरावट का असर इंडेक्स पर भी पड़ा. इसके अलावा विप्रो, बीएसई, वोडाफोन आइडिया और हुंडई इंडिया के शेयर भी आज निवेशकों के रडार पर हैं.

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एशियाई बाजार भी कमजोर

घरेलू बाजार के अलावा मंगलवार को एशियाई शेयर बाजारों में भी कमजोरी देखने को मिली है. अमेरिकी इक्विटी इंडेक्स फ्यूचर्स भी दबाव में रहे, यानी भारतीय बाजार को ग्लोबल मार्केट से भी बहुत मजबूत सपोर्ट नहीं मिल रहा था.

Gold में लगातार तीसरे दिन तेजी

जहां शेयर बाजार दबाव में हैं, वहीं सोने की कीमतों में तेजी जारी है. मंगलवार को सोना लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में बढ़ा और दो महीने से ज्यादा के उच्च स्तर पर पहुंच गया. सोने में तेजी का एक कारण बाजार में बनी अनिश्चितता भी है. जब शेयर बाजार को लेकर जोखिम बढ़ता है तो निवेशक अक्सर सोने की ओर भागते हैं.

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