Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मध्य पूर्व तनाव के कारण सोने-चांदी में उतार-चढ़ाव जारी।

MCX पर सोने-चांदी के वायदा भावों में गिरावट आई।

अंतरराष्ट्रीय तनाव, डॉलर, मांग से सोने की कीमतें ऊँची।

सरकार ने सोने-चांदी पर आयात शुल्क बढ़ाया।

Gold-Silver Price Today 22 May: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के असर से सोन और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता बढ़ने से इन्वेस्टर्स का रुझान सुरक्षित इन्वेस्ट की ओर बना हुआ है. हालांकि गुरुवार को सोने और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई.

MCX पर सोना और चांदी फिसले

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 जून वाले सोने के वायदा भाव में लगभग 0.42 प्रतिशत यानी 687 रुपये की गिरावट आई और यह दोपहर तक 1,59,319 के इंट्राडे लो पर पहुंच गया. इससे पहले सोना 1,59,400 के आसपास बिजनेस कर रहा था. वहीं 3 जुलाई वाले चांदी के वायदा भाव में 1.4 प्रतिशत यानी 3,864 रुपये की बड़ी गिरावट दर्ज हुई. चांदी 2,70,401 प्रति किलो तक फिसल गई. बिजनेस के दौरान चांदी ने 2,73,196 का हाई भी छुआ.

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क्या सोना रिकॉर्ड हाई पर है?

फिलहाल सोने की कीमतें अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं. हालांकि हाल के दिनों में हल्की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय तनाव, डॉलर की मजबूती और बढ़ती इन्वेस्ट मांग के चलते सोना अब भी मजबूत स्थिति में है.

भारत में सोने की कीमतें कई फैक्टर्स से तय होती हैं, जैसे...

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव

अमेरिकी डॉलर की स्थिति

इंपोर्ट ड्यूटी

शादी और त्योहारों में ज्वेलरी की मांग

ग्लोबल राजनीतिक तनाव

इसी वजह से हर दिन सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव देखने को मिलता है.

भारत में शहर के अनुसार प्रति ग्राम सोने का भाव

शहर 24K 22K 18K

चेन्नई ₹16,168 ₹14,811 ₹12,426

मुंबई ₹15,994 ₹ 14,661 ₹11,996

दिल्ली ₹16,024 ₹14,676 ₹12,011

कोलकाता ₹15,994 ₹14,661 ₹11,996

बेंगलुरु ₹15,994 ₹14,661 ₹11,996

हैदराबाद ₹15,994 ₹14,661 ₹11,996

केरल ₹15,994 ₹14,661 ₹11,996

पुणे ₹15,994 ₹14,661 ₹11,996

वडोदरा ₹16,014 ₹14,666 ₹12,001

अहमदाबाद ₹16,014 ₹14,666 ₹12,001

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आज का चांदी का रेट

भारत में आज चांदी की कीमत 285.10 प्रति ग्राम और 2,85,100 प्रति किलो है. चांदी की कीमतों में भी वैश्विक बाजार और इंडस्ट्रियल डिमांड का बड़ा असर देखने को मिलता है.

शहरों के हिसाब से चांदी का रेट

शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो

चेन्नई ₹2,901 ₹29,010 ₹2,90,100

मुंबई ₹2,851 ₹28,510 ₹2,85,100

दिल्ली ₹2,851 ₹28,510 ₹2,85,100

कोलकाता ₹2,851 ₹28,510 ₹2,85,100

बेंगलुरु ₹2,851 ₹28,510 ₹2,85,100

हैदराबाद ₹2,901 ₹29,010 ₹2,90,100

केरल ₹2,901 ₹29,010 ₹2,90,100

पुणे ₹2,851 ₹28,510 ₹2,85,100

वडोदरा ₹2,851 ₹28,510 ₹2,85,100

अहमदाबाद ₹2,851 ₹28,510 ₹2,85,100

इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने का असर

सरकार ने हाल ही में सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दी है. इसका मकसद गैर जरूरी इंपोर्ट को कम करना और बढ़ते इंपोर्ट बिल को कंट्रोल करना है. वहीं प्लैटिनम पर ड्यूटी 6.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 15.4 प्रतिशत कर दी गई है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय हालात और डॉलर की चाल के आधार पर सोने-चांदी की कीमतों में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.