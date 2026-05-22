हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेससोना, चांदी के आज के रेट (22 मई): जानें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा भाव

सोना, चांदी के आज के रेट (22 मई): जानें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा भाव

Gold-Silver Price Today 22 May: मिडिल ईस्ट तनाव के बीच सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है. गुरुवार को MCX पर दोनों धातुओं के दाम में गिरावट दर्ज की गई. जानिए आज के ताजा रेट.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Shelja Pandey | Updated at : 22 May 2026 09:16 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • मध्य पूर्व तनाव के कारण सोने-चांदी में उतार-चढ़ाव जारी।
  • MCX पर सोने-चांदी के वायदा भावों में गिरावट आई।
  • अंतरराष्ट्रीय तनाव, डॉलर, मांग से सोने की कीमतें ऊँची।
  • सरकार ने सोने-चांदी पर आयात शुल्क बढ़ाया।

Gold-Silver Price Today 22 May: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के असर से सोन और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता बढ़ने से इन्वेस्टर्स का रुझान सुरक्षित इन्वेस्ट की ओर बना हुआ है. हालांकि गुरुवार को सोने और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई.

MCX पर सोना और चांदी फिसले

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 जून वाले सोने के वायदा भाव में लगभग 0.42 प्रतिशत यानी 687 रुपये की गिरावट आई और यह दोपहर तक 1,59,319 के इंट्राडे लो पर पहुंच गया. इससे पहले सोना 1,59,400 के आसपास बिजनेस कर रहा था. वहीं 3 जुलाई वाले चांदी के वायदा भाव में 1.4 प्रतिशत यानी 3,864 रुपये की बड़ी गिरावट दर्ज हुई. चांदी 2,70,401 प्रति किलो तक फिसल गई. बिजनेस के दौरान चांदी ने 2,73,196 का हाई भी छुआ.

इस राज्य के कर्मचारियों का बढ़ा 2% महंगाई भत्ता, जानें अब कितनी मिलेगी टेक होम सैलरी

क्या सोना रिकॉर्ड हाई पर है?

फिलहाल सोने की कीमतें अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं. हालांकि हाल के दिनों में हल्की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय तनाव, डॉलर की मजबूती और बढ़ती इन्वेस्ट मांग के चलते सोना अब भी मजबूत स्थिति में है.

भारत में सोने की कीमतें कई फैक्टर्स से तय होती हैं, जैसे...

  • अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव
  • अमेरिकी डॉलर की स्थिति
  • इंपोर्ट ड्यूटी
  • शादी और त्योहारों में ज्वेलरी की मांग
  • ग्लोबल राजनीतिक तनाव

इसी वजह से हर दिन सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव देखने को मिलता है.

भारत में शहर के अनुसार प्रति ग्राम सोने का भाव 
शहर     24K            22K              18K

चेन्नई   ₹16,168      ₹14,811       ₹12,426

मुंबई   ₹15,994 ₹    14,661         ₹11,996

दिल्ली   ₹16,024     ₹14,676        ₹12,011

कोलकाता ₹15,994   ₹14,661       ₹11,996

बेंगलुरु     ₹15,994     ₹14,661      ₹11,996

हैदराबाद  ₹15,994      ₹14,661     ₹11,996

केरल        ₹15,994       ₹14,661    ₹11,996

पुणे           ₹15,994       ₹14,661    ₹11,996

वडोदरा      ₹16,014       ₹14,666    ₹12,001

अहमदाबाद ₹16,014      ₹14,666     ₹12,001

IIT से पढ़कर मुर्गियां पाल रहा है ये लड़का, पहले लोग उड़ाते थे मजाक, आज हर महीने 1 करोड़ से ज्यादा की है कमाई

आज का चांदी का रेट 

भारत में आज चांदी की कीमत 285.10 प्रति ग्राम और 2,85,100 प्रति किलो है. चांदी की कीमतों में भी वैश्विक बाजार और इंडस्ट्रियल डिमांड का बड़ा असर देखने को मिलता है.

शहरों के हिसाब से चांदी का रेट

शहर       10 ग्राम      100 ग्राम       1 किलो

चेन्नई          ₹2,901   ₹29,010    ₹2,90,100
मुंबई         ₹2,851     ₹28,510    ₹2,85,100
दिल्ली       ₹2,851     ₹28,510     ₹2,85,100
कोलकाता  ₹2,851     ₹28,510     ₹2,85,100
बेंगलुरु       ₹2,851     ₹28,510     ₹2,85,100
हैदराबाद    ₹2,901     ₹29,010     ₹2,90,100
केरल          ₹2,901     ₹29,010     ₹2,90,100
पुणे              ₹2,851     ₹28,510    ₹2,85,100
वडोदरा         ₹2,851     ₹28,510    ₹2,85,100
अहमदाबाद    ₹2,851     ₹28,510    ₹2,85,100

इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने का असर

सरकार ने हाल ही में सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दी है. इसका मकसद गैर जरूरी इंपोर्ट को कम करना और बढ़ते इंपोर्ट बिल को कंट्रोल करना है. वहीं प्लैटिनम पर ड्यूटी 6.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 15.4 प्रतिशत कर दी गई है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय हालात और डॉलर की चाल के आधार पर सोने-चांदी की कीमतों में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.

Published at : 22 May 2026 08:51 AM (IST)
Tags :
Gold Silver Business News Gold And Silver Prices
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
इलॉन मस्क बनेंगे दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर! एक दिन में कमाए 45 अरब डॉलर, जानें क्या है सीक्रेट
इलॉन मस्क बनेंगे दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर! एक दिन में कमाए 45 अरब डॉलर, जानें क्या है सीक्रेट
बिजनेस
सोना, चांदी के आज के रेट (22 मई): जानें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा भाव
सोना, चांदी के आज के रेट (22 मई): जानें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा भाव
बिजनेस
Petrol Diesel News: पेट्रोल-डीजल के दाम से मचा हाहाकार, पाकिस्तान से नेपाल और म्यांमार तक, जानिए कहां कितना महंगा बिक रहा तेल
Petrol Diesel News: पेट्रोल-डीजल के दाम से मचा हाहाकार, पाकिस्तान से नेपाल और म्यांमार तक, जानिए कहां कितना महंगा बिक रहा तेल
बिजनेस
Petrol-Diesel Price: कभी भी बढ़ सकते हैं पेट्रोल- डीजल के दाम, जानें दिल्ली से हैदराबाद तक के रेट्स यहां
Petrol-Diesel Price: कभी भी बढ़ सकते हैं पेट्रोल- डीजल के दाम, जानें दिल्ली से हैदराबाद तक के रेट्स यहां
Advertisement

वीडियोज

Suvendu Adhikari Vs Humayun Kabir | Chaar Ki Chaal: बंगाल में बकरीद से पहले सियासी भूचाल,बढ़ेगा तनाव?
Sansani:मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस Twisha Sharma की मौत एक रहस्य ...! | Sansani
Sansani | Crime News:मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत एक रहस्य बन गई है...!
“Bandar” trailer देख fans को भूल गया “Animal”, Bobby Deol की acting की हो रही तारीफ
Honda अब वापस आ गई with new City, EV and sub 4m SUV | #honda #hondacity #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत रवाना होने से पहले रूबियो की ईरान को परमाणु हथियारों पर चेतावनी, बोले- 'जरूरत पड़ी तो...'
भारत रवाना होने से पहले रूबियो की ईरान को परमाणु हथियारों पर चेतावनी, बोले- 'जरूरत पड़ी तो...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'OLX की तर्ज पर Go-LX... ऑनलाइन खरीदेंगे गाय', शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा ऐलान
'OLX की तर्ज पर Go-LX... ऑनलाइन खरीदेंगे गाय', शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा ऐलान
विश्व
ईरान संग फंसा अमेरिका भारत को अपनी तरफ खींच रहा, अब ट्रंप के दूत बोले- 'आने वाले हफ्तों में...'
ईरान संग फंसा अमेरिका भारत को अपनी तरफ खींच रहा, अब ट्रंप के दूत बोले- 'आने वाले हफ्तों में...'
क्रिकेट
CSK के खिलाफ विस्फोटक पारी, शुभमन गिल ने कर दिए ये 4 बड़े कमाल; पूरे किए 6 हजार रन
CSK के खिलाफ विस्फोटक पारी, शुभमन गिल ने कर दिए ये 4 बड़े कमाल; पूरे किए 6 हजार रन
मूवी रिव्यू
Chand Mera Dil Review: दिल को छू लेगी ये प्यारी सी इंटेंस लव स्टोरी, लक्ष्य और अनन्या पांडे की कमाल की परफॉर्मेंस
चांद मेरा दिल रिव्यू: दिल को छू लेगी ये प्यारी सी इंटेंस लव स्टोर, लक्ष्य-अनन्या की कमाल की परफॉर्मेंस
इंडिया
पुलवामा के गुनहगार हमजा का PoK में हुआ 'द एंड', पिता बोले- अच्छा हुआ वह मारा गया
पुलवामा के गुनहगार हमजा का PoK में हुआ 'द एंड', पिता बोले- अच्छा हुआ वह मारा गया
विश्व
'भारत को जितना तेल चाहिए अमेरिका उतना देने को तैयार', इंडिया विजिट से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान
'भारत को जितना तेल चाहिए अमेरिका उतना देने को तैयार', इंडिया विजिट से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान
हरियाणा
हरियाणा में समय से पहले शुरू हुए Summer Vacations, भयंकर हीटवेव को देख सरकार ने लिया फैसला
हरियाणा में समय से पहले शुरू हुए Summer Vacations, भयंकर हीटवेव को देख सरकार ने लिया फैसला
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget