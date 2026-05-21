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हिंदी न्यूज़बिजनेसDA Hike: इस राज्य के कर्मचारियों का बढ़ा 2% महंगाई भत्ता, जानें अब कितनी मिलेगी टेक होम सैलरी

DA Hike: इस राज्य के कर्मचारियों का बढ़ा 2% महंगाई भत्ता, जानें अब कितनी मिलेगी टेक होम सैलरी

DA Hike News: उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी है, हाल ही में ऐलान किया गया है कि कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 2 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है. इसको लेकर ACS ने एक आदेश भी जारी कर दिया है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 21 May 2026 05:07 PM (IST)
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DA Hike News: बिहार, केरल और तमिलनाडु के बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी केंद्र के नक्शे कदम पर चल रही है. केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ने के फैसले के बाद राज्य की सरकारें भी अपने कर्मचारियों को ये सौगात दे रही हैं. अब हाल ही में उत्तर प्रदेश के कर्मचरियों को भी महंगाई भत्ते पर बढ़ोतरी मिली है. जिससे कर्मचारियों के बीच खासा खुशी का माहौल है.

कितना बढ़ा महंगाई भत्ता?
दरअसल हाल ही में ऐलान किया गया है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी. जिसके बाद अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 58% से 60% हो गया है. इसके लिए उत्तर प्रदेश के ACS वित्त दीपक कुमार ने आदेश भी जारी कर दिए हैं.

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कितनी मिलेगी टेक होम सैलरी?
कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में छोटी सी भी बढ़ोतरी घर ले जाने वाली सैलरी में नजर आ सकती है. ऐसे में इंडिया टुडे के मुताबिक आइये आपको एक टेबल के जरिए बताते हैं कि 18 हजार रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी से ढाई लाख रुपये तक की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी का कितना महंगाई भत्ता बढ़ेगा.

बेसिक सैलरी (महीने के हिसाब से) हर महीने कितना अमाउंट जुड़ेगा (लगभग) वृद्धि (प्रतिशत में)
18,000 रुपये 360 से 540 रुपये 2%
29,200 रुपये 584 से 876 रुपये 2%
30,000 रुपये 600 रुपये 2%
56,100 रुपये 1,122 रुपये 2%
1,00,000 रुपये 2,000  रुपये 2%
2,50,000 रुपये 5,000 से 7,500 रुपये 2%

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बता दें कि सरकार के आदेश के अनुसार ये महंगाई भत्ता 1 जनवरी से लागू होगा. जिसका लाभ पेंशन भोगियों को भी मिलने वाला है. इस बार शासन का ये आदेश थोड़ा लेट हो गया है, जिसकी वजह से कर्मचारियों के बीच काफी हलचल थी. वहीं अब केंद्र सरकार ने 8वें वेतनमान को भी लागू करने की मंजूरी दे दी है. ऐसे में ये कर्मचारियों के लिए दोगुनी खुशी की तरह है.

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Published at : 21 May 2026 05:04 PM (IST)
Tags :
DA Hike CM Yogi DA Hike News CM Yogi Adityanath UP Govt
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