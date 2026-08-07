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हिंदी न्यूज़बिजनेसMSME Bill: आप भी हैं पेमेंट अटकने से परेशान? MSME बिल लोकसभा से पास, जानें बड़े बदलाव

MSME Bill: आप भी हैं पेमेंट अटकने से परेशान? MSME बिल लोकसभा से पास, जानें बड़े बदलाव

MSME Bill Passed: राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी MSME बिल पास हो गया है. अब छोटे या मध्यम कारोबारियों को अपनी पेमेंटस को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा. आइये जानते हैं बिल में क्या-क्या बदलाव हुए हैं.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 07 Aug 2026 03:38 PM (IST)
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MSME Bill Passed in Lok Sabha: सोमवार यानी 3 अगस्त को राज्यसभा में छोटे और मध्यम कारोबारियों की परेशानियां देखते हुए MSME (संशोधन) बिल को पास किया गया था. जिसके बाद आज यानी 7 अगस्त, शुक्रवार को ये बिल लोकसभा में भी पास हो गया है, खास बात ये रही इस बिल को लेकर सदन में कोई चर्चा नहीं हुई. विपक्ष के हंगामे के कारण इसे जल्दी ही पास कर दिया गया. अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद कानून बनाया जाएगा.

क्या है बिल का मकसद?
इस बिल का मकसद छोटे कारोबारियों को उनके सामान या सेवाओं का भुगतान समय पर दिलाना और भुगतान में होने वाली देरी की परेशानी को कम करना है. सरकार का कहना है कि कई छोटे कारोबारियों को बड़ी कंपनियों और सरकारी संस्थानों से समय पर भुगतान नहीं मिलता. इससे उनके कारोबार, कैश फ्लो और रोजमर्रा के कामकाज पर असर पड़ता है.

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नए कानून से क्या होगा फायदा?
सरकार के द्वारा लाए जा रहे इस नए कानून के जरिए भुगतान से जुड़े विवादों का जल्दी से जल्दी समाधान करने में मदद मिलेगी. इसके साथ ही इस बिल में छोटे, लघु और मध्यम कारोबारियों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने का भी प्रस्ताव है. इस प्लेटफॉर्म पर MSME अपना रजिस्ट्रेशन मुफ्त करवा सकते हैं. जिसके चलते इसकी मदद से ये रजिस्ट्रेशन आसानी से हो पाएगा. जिससे दुकानदारों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.

कानूनी प्रक्रिया होगी आसान
इस संशोधित बिल के जरिए बकाया राशि की वसूली प्रक्रिया भी तेज करने की कोशिश की जाएगी. बिल में ये भी प्रावधान किया गया है कि अगर किसी मामले में अदालत या अन्य प्राधिकरण का फैसला MSME के पक्ष में आ जाता है और खरीदार उस फैसले को चुनौती देता है, तो लंबे समय तक मामला लंबित रहने की स्थिति में अदालत खरीदार को MSME को कम से कम 50 प्रतिशत राशि देने का आदेश दे सकती है. इससे छोटे कारोबारियों को कई सालों तक भुगतान का इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

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सरकार का मानना है कि इस कानून से छोटे उद्योगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, कारोबार करना आसान होगा और उन्हें समय पर पैसा मिलने से उत्पादन व रोजगार पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 07 Aug 2026 03:38 PM (IST)
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