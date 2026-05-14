14000 करोड़ में बेच दी 43 साल पुरानी कंपनी, फिर मालिक ने कर्मचारियों में बांट दिए 2000 करोड़

Owner Sold Company: अमेरिका के लुइसियाना राज्य के एक छोटे से शहर मिंडेन से बेहद ही अनोखा मामला सामने आया है, जिसने इंसानियत की मिसाल पेश की है. जहां, एक फाइब्रबॉन्ड कॉर्पोरेशन (Fibrebond Corp.) के पूर्व सीईओ ग्राहम वॉकर ने अपनी पारिवारिक कंपनी को बेचने के बाद अपने 540 कर्मचारियों में कुल 24 करोड़ डॉलर यानी करीबन 2 हजार करोड़ रुपये का सुनहरा बोनस दे दिया. अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो हर कर्मचारी को औसतन 4, 43, 000 डॉलर यानी 3.7 करोड़ रुपये मिले हैं.

क्या थी बिक्री की शर्त और बोनस का वितरण?

जानकारी के मुताबिक, पिछले साल ग्राहम वॉकर ने इलेक्ट्रिकल-इक्विपमेंट एनक्लोजर बनाने वाली अपनी कंपनी को दिग्गज पावर-मैनेजमेंट फर्म 'ईटन' (Eaton) को 1.7 अरब डॉलर में बेच दिया था. इसके साथ ही जहां, सौदे पर हस्ताक्षर करने से पहले, वॉकर ने बेहद ही खास तरह की शर्त रखी थी. जहां, बिक्री की कुल राशि का 15 प्रतिशत का हिस्सा उनके उन कर्मचारियों को दिया जाएगा जिनके पास कंपनी में कोई इक्विटी या फिर किसी भी तरह का शेयर नहीं था. इसके अलावा जब उनसे 15 प्रतिशत की संख्या चुनने का कारण पूछा गया, तो उन्होंने सादगी से जवाब देते हुए यह कहा कि क्योंकि यह 10 प्रतिशत से ज्यादा है.

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अगले पांच सालों में वितरित किया जाएगा बोनस?

दरअसल, यह बोनस सभी कर्मचारियों को जून से मिलना शुरू हुआ है और इसे अगले पांच सालों में वितरित किए जाने का बड़ा फैसला लिया गया है. हालांकि, इस बात पर खास ध्यान देने की जरूरत है कि, इसके साथ एक 'रिटेंशन क्लॉज' भी जुड़ा है, जिसके तहत कर्मचारियों को पूरी राशि प्राप्त करने के लिए कंपनी के साथ बने रहना बेहद ही अनिवार्य कर दिया गया है. लेकिन, 65 साल से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों को इस शर्त से छूट दी गई, जिससे कई पुराने कर्मचारी अपनी तत्काल सेवानिवृत्त कर सकेंगे.

यहां जानें संघर्ष से लेकर सफलता की कहानी के बारे में

वॉकर परिवार और उनके कर्मचारियों का रिश्ता दशकों पुराना और बेहद ही गहरा बताया जाता है. जब साल 1998 में फैक्ट्री में आग लग गई थी और उसके बाद डॉट-कॉम मंदी की वजह से कंपनी की हालत बेहद ही खराब हो गई थी. जिसकी वजह से कर्मचारियों की संख्या 900 से घटकर 320 रह गई थी, लेकिन वॉकर परिवार ने सबसे बुरे दौर में भी कर्मचारियों का वेतन देना जारी रखने की पूरी तरह कोशिश की थी.

लेकिन, वो कहते हैं न रात के बाद ही सेवरा आता है. कंपनी की किस्मत तब बदली जब उन्होंने डेटा-सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर में 15 करोड़ डॉलर का निवेश किया. लेकिन, साल 2020 में कोरोना वायरस के दौरान लगाए गए कोविड लॉकडाउन की वजह से क्लाउड सेवाओं की मांग और वर्तमान में एआई (AI) के बढ़ते चलन के कारण कंपनी की बिक्री 5 सालों में 400 प्रतिशत तक बढ़ गई थी.

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कर्मचारियों के जीवन में आया सबसे बड़ा बदलाव

इस एक बड़े फैसले के बाद से कर्मचारियों के जीवन में एक बेहद ही बड़ा बदलाव देखने को मिला है. साल 1995 में केवल 5.35 डॉलर प्रति घंटे पर काम शुरू करने वाली लेसिया की ने अपने घर का कर्ज चुकाया और एक बुटीक भी खोला. तो वहीं, दूसरी तरफ 67 साल के होंग ब्लैकवेल ने रिटायर होकर अपने पति को एक नई टोयोटा टैकोमा कार उपहार में दी. इतना ही नहीं, ग्राहम वॉकर 31 दिसंबर को अपने पद से हट गए, जबकि उनके परिवार को इस बिक्री से 1 अरब डॉलर से ज्यादा प्राप्त हुआ है.