हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसHuge Bonus: 14000 करोड़ में बेच दी 43 साल पुरानी कंपनी, फिर मालिक ने कर्मचारियों में बांट दिए 2000 करोड़

Huge Bonus: 14000 करोड़ में बेच दी 43 साल पुरानी कंपनी, फिर मालिक ने कर्मचारियों में बांट दिए 2000 करोड़

Example of humanity: अमेरिका के लुइसियाना राज्य के बेहद ही छोटे शहर से मिंडेन से इंसानियत की मिसाल को पेश करने वाला अनोखा मामला सामने आया है, जिसने हर किसी को पूरी तरह से हैरान कर दिया है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 14 May 2026 01:54 PM (IST)
Preferred Sources

Owner Sold Company: अमेरिका के लुइसियाना राज्य के एक छोटे से शहर मिंडेन से बेहद ही अनोखा मामला सामने आया है, जिसने इंसानियत की मिसाल पेश की है. जहां, एक फाइब्रबॉन्ड कॉर्पोरेशन (Fibrebond Corp.) के पूर्व सीईओ ग्राहम वॉकर ने अपनी पारिवारिक कंपनी को बेचने के बाद अपने 540 कर्मचारियों में कुल 24 करोड़ डॉलर यानी करीबन 2 हजार करोड़ रुपये का सुनहरा बोनस दे दिया. अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो हर कर्मचारी को औसतन 4, 43, 000 डॉलर यानी 3.7 करोड़ रुपये मिले हैं. 

क्या थी बिक्री की शर्त और बोनस का वितरण? 

जानकारी के मुताबिक, पिछले साल ग्राहम वॉकर ने इलेक्ट्रिकल-इक्विपमेंट एनक्लोजर बनाने वाली अपनी कंपनी को दिग्गज पावर-मैनेजमेंट फर्म 'ईटन' (Eaton) को 1.7 अरब डॉलर में बेच दिया था. इसके साथ ही जहां, सौदे पर हस्ताक्षर करने से पहले, वॉकर ने बेहद ही खास तरह की शर्त रखी थी. जहां,  बिक्री की कुल राशि का 15 प्रतिशत का हिस्सा उनके उन कर्मचारियों को दिया जाएगा जिनके पास कंपनी में कोई इक्विटी या फिर किसी भी तरह का शेयर नहीं था. इसके अलावा जब उनसे 15 प्रतिशत की संख्या चुनने का कारण पूछा गया, तो उन्होंने सादगी से जवाब देते हुए यह कहा कि क्योंकि यह 10 प्रतिशत से ज्यादा है.

जाम और फ्यूल खर्च से राहत! दिल्ली में टोल बैरियर हटे, जानिए कैसे काम करेगा नया सिस्टम, न करें ये लापरवाही

अगले पांच सालों में वितरित किया जाएगा बोनस?

दरअसल, यह बोनस सभी कर्मचारियों को जून से मिलना शुरू हुआ है और इसे अगले पांच सालों में वितरित किए जाने का बड़ा फैसला लिया गया है.  हालांकि, इस बात पर खास ध्यान देने की जरूरत है कि, इसके साथ एक 'रिटेंशन क्लॉज' भी जुड़ा है, जिसके तहत कर्मचारियों को पूरी राशि प्राप्त करने के लिए कंपनी के साथ बने रहना बेहद ही अनिवार्य कर दिया गया है. लेकिन, 65 साल से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों को इस शर्त से छूट दी गई, जिससे कई पुराने कर्मचारी अपनी तत्काल सेवानिवृत्त कर सकेंगे. 

यहां जानें संघर्ष से लेकर सफलता की कहानी के बारे में 

वॉकर परिवार और उनके कर्मचारियों का रिश्ता दशकों पुराना और बेहद ही गहरा बताया जाता है. जब साल 1998 में फैक्ट्री में आग लग गई थी और उसके बाद डॉट-कॉम मंदी की वजह से कंपनी की हालत बेहद ही खराब हो गई थी. जिसकी वजह से कर्मचारियों की संख्या 900 से घटकर 320 रह गई थी, लेकिन वॉकर परिवार ने सबसे बुरे दौर में भी कर्मचारियों का वेतन देना जारी रखने की पूरी तरह कोशिश की थी. 

लेकिन, वो कहते हैं न रात के बाद ही सेवरा आता है. कंपनी की किस्मत तब बदली जब उन्होंने डेटा-सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर में 15 करोड़ डॉलर का निवेश किया. लेकिन, साल 2020 में कोरोना वायरस के दौरान लगाए गए कोविड लॉकडाउन की वजह से क्लाउड सेवाओं की मांग और वर्तमान में एआई (AI) के बढ़ते चलन के कारण कंपनी की बिक्री 5 सालों में 400 प्रतिशत तक बढ़ गई थी. 

IPL Ticket Scam Alert: सस्ते टिकट-डिस्काउंट के लालच में न फंसें, ऐसे मिनटों में खाली हो सकता है आपका अकाउंट

कर्मचारियों के जीवन में आया सबसे बड़ा बदलाव

इस एक बड़े फैसले के बाद से कर्मचारियों के जीवन में एक बेहद ही बड़ा बदलाव देखने को मिला है. साल 1995 में केवल 5.35 डॉलर प्रति घंटे पर काम शुरू करने वाली लेसिया की ने अपने घर का कर्ज चुकाया और एक बुटीक भी खोला. तो वहीं, दूसरी तरफ 67 साल के होंग  ब्लैकवेल ने रिटायर होकर अपने पति को एक नई टोयोटा टैकोमा कार उपहार में दी. इतना ही नहीं, ग्राहम वॉकर 31 दिसंबर को अपने पद से हट गए, जबकि उनके परिवार को इस बिक्री से 1 अरब डॉलर से ज्यादा प्राप्त हुआ है. 

Published at : 14 May 2026 01:54 PM (IST)
Tags :
Business News Fibrebond Corporation $240 Million Bonus
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Huge Bonus: 14000 करोड़ में बेच दी 43 साल पुरानी कंपनी, फिर मालिक ने कर्मचारियों में बांट दिए 2000 करोड़
14000 करोड़ में बेच दी 43 साल पुरानी कंपनी, फिर मालिक ने कर्मचारियों में बांट दिए 2000 करोड़
बिजनेस
Global Sugar Effect: सरकार ने रोक दिया चीनी का एक्सपोर्ट, भारत के इस फैसले से दुनिया पर पड़ेगा भारी असर, लेकिन...
सरकार ने रोक दिया चीनी का एक्सपोर्ट, भारत के इस फैसले से दुनिया पर पड़ेगा भारी असर, लेकिन...
बिजनेस
महंगाई का महा-विस्फोट, अप्रैल में 8.30% पर पहुंची थोक महंगाई, 42 महीने का रिकॉर्ड टूटा
महंगाई का महा-विस्फोट, अप्रैल में 8.30% पर पहुंची थोक महंगाई, 42 महीने का रिकॉर्ड टूटा
बिजनेस
Explained: क्या रूस से ऑयल इम्पोर्ट का ऑप्शन बाकी, रूसी मंत्री ने क्यों कहा भारत तेल की चिंता न करे? जानें पर्दे के पीछे की कहानी
क्या रूस से ऑयल इम्पोर्ट का ऑप्शन बाकी, रूसी मंत्री ने क्यों कहा भारत तेल की चिंता न करे?
Advertisement

वीडियोज

Breaking News: घर गिरे, पेड़..आंधी से उजाड़े हजारों आशियाने | UP Weather Update | CM Yogi
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
Sansani: दीवानी बेटी को मौत की सजा ! | Crime News | Uttar Pradesh News | Crime News Hindi
Janhit with Chitra Tripathi: सलाह मोदी की..सवाल आपका! | PM Modi Gold Appeal | Modi Convoy | Rahul
Prateek Yadav Death News: प्रतीक की डेथ मिस्ट्री...हो गया खुलासा! | Bharat ki Baat | Aparna Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कितनी संपत्ति के मालिक हैं केरल के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन
कितनी संपत्ति के मालिक हैं केरल के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Prateek Yadav Funeral LIVE: अपर्णा यादव के पिता अरविंद बिष्ट देंगे प्रतीक यादव को मुखाग्नि, कुछ देर में अंतिम संस्कार
LIVE: अपर्णा यादव के पिता अरविंद बिष्ट देंगे प्रतीक यादव को मुखाग्नि, कुछ देर में अंतिम संस्कार
बिजनेस
Explained: क्या रूस से ऑयल इम्पोर्ट का ऑप्शन बाकी, रूसी मंत्री ने क्यों कहा भारत तेल की चिंता न करे? जानें पर्दे के पीछे की कहानी
क्या रूस से ऑयल इम्पोर्ट का ऑप्शन बाकी, रूसी मंत्री ने क्यों कहा भारत तेल की चिंता न करे?
बॉलीवुड
फ्लॉप फिल्में देने के बाद भी जुनैद खान को कैसे मिल रहा काम? 'एक दिन' एक्टर बोले- 'आमिर खान का बेटा होने....'
फ्लॉप फिल्में देने के बाद भी जुनैद खान को कैसे मिल रहा काम? एक्टर बोले- 'आमिर खान का बेटा...'
शिक्षा
WB WBCHSE HS Result 2026: पश्चिम बंगाल बोर्ड 12वीं की परीक्षा में अद्रित पाल ने किया टॉप, इस लिंक से फटाफट चेक करें अपना रिजल्ट
पश्चिम बंगाल बोर्ड 12वीं की परीक्षा में अद्रित पाल ने किया टॉप, इस लिंक से फटाफट चेक करें अपना रिजल्ट
एग्रीकल्चर
भारत में कितनी है महिला किसानों की संख्या? जानिए किस खेती में इनका सबसे ज्यादा है योगदान
भारत में कितनी है महिला किसानों की संख्या? जानिए किस खेती में इनका सबसे ज्यादा है योगदान
ट्रेंडिंग
Viral Video: 'गजब हैं पाकिस्तानी' तरबूज बेचने के लिए नंगे होकर डांस कर रहे पड़ोसी, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
'गजब हैं पाकिस्तानी' तरबूज बेचने के लिए नंगे होकर डांस कर रहे पड़ोसी, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
टेक्नोलॉजी
Google Chrome बिना बताए डाउनलोड कर रहा है 4GB की AI फाइल, ये है इसे रोकने और डिलीट करने का तरीका
Google Chrome बिना बताए डाउनलोड कर रहा है 4GB की AI फाइल, ये है इसे रोकने और डिलीट करने का तरीका
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
Embed widget