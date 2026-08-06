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हिंदी न्यूज़बिजनेस1 लाख रुपए में एक कप चाय! इस कैफे में मिलती है दुनिया की सबसे महंगी Tea

1 लाख रुपए में एक कप चाय! इस कैफे में मिलती है दुनिया की सबसे महंगी Tea

Gold Karak Tea: दुबई के एक कैफे में 24 कैरेट खाने योग्य सोने से बनी 'गोल्ड करक टी' की कीमत करीब 5,000 AED (लगभग 1 लाख रुपये) है. यह लग्जरी टी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है.

Written By : एबीपी बिजनेस डेस्क |  Updated at : 06 Aug 2026 06:13 PM (IST)
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Dubai most expensive tea: अगर आप 10-20 रुपये की चाय को महंगी मानते हैं तो ये खबर आपको हैरान कर सकती है. दुबई के एक कैफे में एक कप चाय की कीमत करीब 1 लाख रुपये है. इस खास चाय का नाम 'गोल्ड करक टी' है, जिसे पीने के लिए लोग हजारों AED खर्च कर रहे हैं.

इस चाय की कीमत करीब 5,000 AED यानी लगभग 1 लाख रुपये है. इसे भारतीय ओरिजिन एक कैफे में तैयार किया जाता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि चाय के ऊपर 24 कैरेट खाने के काबिल सोने की परत लगाई जाती है. साथ ही इसे असली चांदी के कप में दिया जाता है, जिससे इसका तजुर्बा और भी लग्जरी बन जाता है.

सिर्फ चाय नहीं, एक लग्जरी एक्सपीरियंस
कैफे का कहना है कि ये सिर्फ चाय नहीं, बल्कि एक प्रीमियम एक्सपीरियंस है. इसमें इस्तेमाल होने वाली चीजें, इसकी सजावट और सर्व करने का तरीका इसे आम चाय से बिल्कुल अलग बनाता है. यही वजह है कि ये चाय दुबई के अमीर कस्टमर और लग्जरी पसंद करने वालों के बीच काफी पसंदीदा हो रही है.

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सोशल मीडिया पर हो रही बाते 
लेकिन, सोशल मीडिया पर इसकी कीमत को लेकर अलग-अलगर रिएक्शन देखने को मिल रही हैं. कुछ लोग इसे शौक और लग्जरी का नया अंदाज बता रहे हैं, जबकि कई लोगों का कहना है कि इतनी रकम में कई लोगों का महीनों का खर्च चल सकता है.

इस चाय की चर्चा सिर्फ दुबई तक सीमित नहीं है, सोशल मीडिया के जरिए दुनिया के कई देशों तक पहुंच चुकी है. यही वजह है कि कई लोग इसे दुनिया की सबसे अनोखी और महंगी चाय में से एक मान रहे हैं.

कैफे का कहना है कि दुनिया भर में लग्जरी फूड और ड्रिंक्स का ट्रेंड लगातार ज्यादा हो रहा है. लोग सिर्फ टेस्ट ही नहीं, बल्कि एक अलग और यादगार तजुर्बा के लिए भी बड़ी रकम खर्च करने को तैयार हैं.

दुबई पहले भी सोने से सजे खाने-पीने के सामान के लिए जाना जाता रहा है. अब इस गोल्ड करक टी ने भी अपनी अलग पहचान बना ली है. ये दिखाता है कि लग्जरी फूड और बेवरेज का बाजार तेजी से ज्यादा हो रहा है और अनोखे तजुर्बा के लिए लोग बड़ी रकम खर्च करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं.

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Published at : 06 Aug 2026 06:13 PM (IST)
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