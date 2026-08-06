क्या रक्षाबंधन पर बैंक बंद रहेंगे? जानें 28 अगस्त को छुट्टी होगी या नहीं

Bank Holiday On 28 August: रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आते ही कई लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या इस दिन बैंक बंद रहेंगे या नहीं. अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है, तो छुट्टी की जानकारी पहले से होना जरूरी है, ताकि आपको बाद में परेशानी का सामना न करना पड़े. रक्षाबंधन के मौके पर बैंक की छुट्टी राज्य और शहर के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है. भारतीय रिजर्व बैंक की छुट्टियों की लिस्ट के अनुसार, हर राज्य में त्योहारों के आधार पर बैंक हॉलिडे तय किए जाते हैं.

क्या 28 अगस्त को बैंक बंद रहेंगे?

इस साल रक्षाबंधन का त्योहार 28 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा. कई राज्यों में इस दिन बैंक बंद रह सकते हैं, जबकि कुछ जगहों पर बैंक नॉर्मल रूप से खुले रहेंगे. इसलिए बैंक जाने से पहले अपने शहर या राज्य की छुट्टी की जानकारी जरूर चेक कर लें.

कर्मचारियों के वजन पर 2357 करोड़ खर्च कर रहा ये बैंक, खिला रहा वेट लॉस वाली दवाएं

किन राज्यों में रहेगी छुट्टी?

रक्षाबंधन हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है और कई राज्यों में इस दिन बैंक अवकाश रखा जाता है. हालांकि, छुट्टी का फैसला तो स्थानीय त्योहारों और राज्य सरकार की छुट्टी सूची के आधार पर होता है. इसलिए सभी राज्यों में एक जैसी छुट्टी लागू नहीं होती.

बैंक बंद होने पर क्या करें?

अगर रक्षाबंधन के दिन बैंक बंद रहते हैं, तो भी ग्राहकों के जरूरी काम नहीं रुकेंगे. ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, एटीएम और नेट बैंकिंग जैसी सेवाएं नॉर्मल चलेंगी. ग्राहक पैसे ट्रांसफर करने, बिल भरने और अन्य डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे.

Zepto-Indigo जैसी कंपनियां चुपके से एक्स्ट्रा चार्ज कैसे जोड़ती हैं, इनसे कैसे बचें?

बैंक जाने से पहले क्या करें?

अगर आपको कैश जमा करना, चेक से जुड़ा काम, लोन या बैंक की शाखा से जुड़ा कोई जरूरी काम करना है, तो छुट्टी से पहले ही निपटा लेना बेहतर रहेगा. इससे त्योहार के दौरान किसी तरह की परेशानी नहीं होगी.