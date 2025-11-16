हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेस'खरीद डालो'... 108 रुपये तक पहुंच सकता है इस शेयर का भाव, ब्रोकरेज ने दी दांव लगाने की सलाह

'खरीद डालो'... 108 रुपये तक पहुंच सकता है इस शेयर का भाव, ब्रोकरेज ने दी दांव लगाने की सलाह

GMR Airports Infrastructure Limited:  ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने जीएमआर एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर को खरीदने की सलाह दी है. इसकी कीमत 108 रुपये प्रति शेयर तक जा सकती है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 16 Nov 2025 07:59 AM (IST)
Preferred Sources

GMR Airports Infrastructure Limited: जीएमआर एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (GMR Airports Infrastructure Limited) के शेयर ने शुक्रवार को बाजार में अच्छा कारोबार किया और अपने 52- हफ्ते के हाई लेवल 99.19 को टच कर लिया. जबकि इसके 52-वीक का लो लेवल 67.75 रुपये है.

शुक्रवार को जीएमआर एयरपोर्ट्स के शेयर मामूली बढ़त के साथ 95.65 रुपये पर बंद हुए. कंपनी ने एक महीने में 6.11 परसेंट, एक साल में  22.64 परसेंट, तीन साल में 158.57 परसेंट और पांच सालों में 292.9 परसेंट का रिटर्न दिया है. इसी के साथ ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने जीएमआर एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर को खरीदने की सलाह दी है. 

कितना बढ़ाया टारगेट प्राइस

जेफरीज ने अनुमान लगाया है कि जीएमआर एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर की कीमत 108 रुपये प्रति शेयर तक जा सकती है, जो शुक्रवार को इसकी क्लोजिंग से 13 परसेंट ज्यादा है. हाल ही में कंपनी के सितंबर तिमाही के नतीजे के बाद ब्रोकरेज ने यह अनुमान लगाया है. 

दूसरी तिमाही के नतीजे

कारोबारी साल 2025-26 की जुलाई-सितंबर तिमाही में जीएमआर एयरपोर्ट का घाटा 2024 की सितंबर तिमाही के 280.40 करोड़ रुपये से कम होकर इस बार 37.09 करोड़ रुपये पर सिमट कर रह गया है. वही, 30 सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही में ऑपरेश्नल रेवेन्यू पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले 47.1 परसेंट बढ़कर 3,669.99 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में कंपनी का EBITDA भी बढ़कर 1,531 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही के 962 करोड़ रुपये के मुकाबले 59.15 परसेंट ज्यादा है. 

क्या करती है कंपनी? 

जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि GMR Airports हवाई अड्डे का कारोबार संभालती है, जिसमें मेनटेनेंस से लेकर ऑपरेशन तक का काम शामिल है. इसके अलावा, कंपनी का कारोबार बिजली उत्पादन, कोयला खनन, हाईवे के विकास और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के विकास, रखरखाव और संचालन में फैला हुआ है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 16 Nov 2025 07:59 AM (IST)
