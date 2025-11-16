30 नवंबर से बंद होने जा रही है SBI की यह सर्विस, ग्राहकों पर क्या पड़ेगा असर?

State Bank of India: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) 30 नवंबर, 2025 के बाद OnlineSBI और YONO Lite पर एमकैश भेजने और क्लेम करने की सुविधा को बंद करने जा रहा है. इसका मतलब है कि ग्राहक इस तारीख के बाद से बेनिफिशियरी या लाभार्थी रजिस्ट्रेशन के बिना न तो पैसे भेज सकेंगे और न ही mCASH लिंक या ऐप के जरिए भेजी गई रकम क्लेम कर पाएंगे.

SBI की ग्राहकों से अपील

अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक मैसेज के जरिए SBI ने अपने ग्राहकों से थर्ड पार्टी के लाभार्थी को पैसे ट्रांसफर करने के लिए UPI, IMPS, NEFT और RTGS जैसे सुरक्षित और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाने पर डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करने के लिए आग्रह किया है. SBI वेबसाइटपर लिखे मैसेज के मुताबिक, 30.11.2025 के बाद OnlineSBI और YONO Lite पर mCASH (भेजना और क्लेम करना) की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी. कृपया थर्ड पार्टी के लाभार्थियों को पैसे ट्रांसफर करने के लिए UPI, IMPS, NEFT, RTGS जैसे ट्रांजैक्शनके दूसरे मोड का इस्तेमाल करें.

mCASH क्या है?

mCASH एक ऐसी सुविधा है, जिसका इस्तेमाल एसबीआई के ग्राहक तेज भुगतान करने के लिए करते हैं. इसकी एक खासियत यह है कि इसमें एसबीआई के ग्राहक किसी बेनिफिशियरी को रिजस्टर कराए बगैर सिर्फ मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के जरिए पैसे भेज सकते हैं. हालांकि, नई टेक्नोलॉजी के बढ़ते दायरे और सुरक्षा की बात को ध्यान में रखते हुए अब इस सेवा को खत्म करने की तैयारी है. इसके बदले आप भुगतान के लिए UPI या IMPS का इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर बड़ा अमाउंट ट्रांसफर करना है, तो NEFT, RTGS सुरक्षित विकल्प माने जाते हैं.

mCASH की सुविधाएं?

पासकोड का इस्तेमाल करते हुए SBI ग्राहक के भेजे गए पैसे को क्लेम कर सकते हैं.

क्लेम की गई रकम को अपने किसी भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं.

आगे आने वाले समय में क्लेम करने के लिए अकाउंट नंबर और IFSC कोड को फेवरेट के तौर पर सेट कर सकते हैं.

भारतीय स्टेट बैंक mCASH का इस्तेमाल करने वाले लोगों को SBI कस्टमर्स के पैसे गए अमाउंट पर OnlineSBI या स्टेट बैंक Anywhere के जरिए क्लेम करने की सुविधा देता है. इसमें इंटरनेट बैंकिंग वाला कोई भी SBI ग्राहक किसी लाभार्थी को रजिस्टर कराए बिना सिर्फ जिसे पैसे भेजने हैं उसके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर फंड ट्रांसफर कर सकते हैं. स्टेट बैंक mCASH मोबाइल ऐप या OnlineSBI पर दिए गए mCASH लिंक के जरिए अमाउंट को क्लेम किया जा सकता है. इसके लिए लाभार्थी को एक एसएमएस या ईमेल पर एक सिक्योर लिंक और 8 डिजिट का एक पासकोर्ड मिलेगा, जिससे क्लेम कर सकेंगे.

