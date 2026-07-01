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हिंदी न्यूज़बिजनेससाथ है सिर्फ हैंड बैग तो सस्ता मिलेगा फ्लाइट टिकट, इस एयरलाइन ने ग्राहकों को दिया तोहफा

साथ है सिर्फ हैंड बैग तो सस्ता मिलेगा फ्लाइट टिकट, इस एयरलाइन ने ग्राहकों को दिया तोहफा

Indigo lite Fare: इंडिगो ने केवल केबिन बैगेज के साथ सफर करने वाले यात्रियों के लिए इंडिगो लाइट नाम से नया किराया विकल्प लॉन्च किया है. इसकी बुकिंग 1 जुलाई यानी आज से शुरू होगी.

Written By : वरुण भसीन |  Edited By: Shelja Pandey |  Updated at : 01 Jul 2026 11:21 AM (IST)
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  • घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नॉन-स्टॉप मार्गों पर यह लागू होगा।

Indigo lite Fare: इंडिगो ने इकॉनमी क्लास के यात्रियों के लिए एक नया किराया विकल्प लॉन्च किया है जिसका नाम इंडिगो लाइट रखा गया है. यह एयरलाइन के मौजूदा फेयर पोर्टफोलियो में एक नया इंट्री लेवल विकल्प है जो खासतौर पर उन यात्रियों के लिए है जो सिर्फ केबिन बैगेज के साथ यात्रा करते हैं.  इस फेयर के जरिए यात्री सिर्फ उन्हीं सुविधाओं के लिए भुगतान करेंगे जिनका वे इस्तेमाल करते हैं जिससे उन्हें अपने ट्रैवल खर्च पर ज्यादा नियंत्रण और लचीलापन मिलेगा.

बुकिंग कब से शुरू होगी

इंडिगो लाइट फेयर की बुकिंग एक जुलाई 2026 से शुरू होगी और यह सिर्फ इंडिगो के डायरेक्ट चैनलों पर उपलब्ध रहेगी. इसमें कंपनी की वेबसाइट मोबाइल एप्लिकेशन और कॉन्टैक्ट सेंटर शामिल हैं यानी थर्ड पार्टी बुकिंग प्लेटफॉर्म पर यह किराया विकल्प फिलहाल नहीं मिलेगा.

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कब से मिलेगी यह सुविधा

इस नए फेयर के तहत यात्रा 15 जुलाई 2026 से शुरू होगी. यानी बुकिंग की शुरुआत और असल यात्रा की तारीख के बीच करीब दो हफ्ते का अंतर रखा गया है.

किन रूट्स पर लागू होगा

इंडिगो लाइट फेयर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह के नॉन स्टॉप रूट्स पर लागू होगा. यह वन वे राउंडट्रिप और मल्टीसिटी तीनों तरह की यात्राओं के लिए उपलब्ध रहेगा. यह सुविधा वयस्क और बच्चे दोनों तरह के यात्रियों के लिए लागू होगी.

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बड़ी बात क्या है

इंडिगो लगातार अपने फेयर पोर्टफोलियो को यात्रियों की जरूरत के हिसाब से बांटने की कोशिश कर रहा है. इससे पहले भी कंपनी सेवर फ्लेक्सी और अपफ्रंट जैसे किराया विकल्प पेश कर चुकी है. इंडिगो लाइट के आने से उन यात्रियों को सीधा फायदा होगा जो कम सामान के साथ छोटी यात्राएं करते हैं और चेक्ड बैगेज पर पैसे खर्च नहीं करना चाहते.

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 01 Jul 2026 11:21 AM (IST)
Tags :
Business News FLIGHT IndiGo Lite Fare
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