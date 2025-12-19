हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसOla Electric से लेकर NTPC तक... आज इन स्टॉक्स में हलचल की उम्मीद, लगातार बनाए रखें नजर

Ola Electric से लेकर NTPC तक... आज इन स्टॉक्स में हलचल की उम्मीद, लगातार बनाए रखें नजर

Stocks to watch: आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है. इस दौरान कई स्टॉक्स में हलचल देखी जा सकती है. इनमें ओला इलेक्ट्रिक से लेकर एयरटेल और एनटीपीसी जैसी कई कंपनियों के शेयर हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 19 Dec 2025 07:55 AM (IST)
Preferred Sources

Stocks to watch: गुरुवार, 18 दिसंबर को भारतीय शेयर बाजार काफी उतार-चढ़ाव के बाद सपाट स्तर पर बंद हुआ. इस दौरान बाजार में निवेशक सतर्कता के साथ कारोबार करते नजर आए. ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही डॉलर के मुकाबले रुपये में रिकवरी हो रही है और विदेशी निवेशक भी दोबार भारतीय शेयरों की ओर रूख करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अमेरिका-भारत के बीच व्यापार समझौते को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है, जिसका असर बाजार पर बना हुआ है. आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और आज हम आपको इस खबर के जरिए फोकस में रहने वाले कुछ शेयरों के बारे में बताने जा रहे हैं. 

Ola Electric

ओला इलेक्ट्रिक के प्रमोटर भाविश अग्रवाल ने गुरुवार को एक बल्क डील के जरिए कंपनी के 2.83 करोड़ शेयर बेचे, जो हिस्सेदारी बेचने का लगातार तीसरा सेशन है. एक्सचेंज डेटा के मुताबिक, शेयर 31.60 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से बेचे गए, जिससे कुल ट्रांजैक्शन वैल्यू 90.27 करोड़ रुपये हो गई. फाउंडर और प्रमोटर ने बुधवार को 142 करोड़ रुपये में 4.2 करोड़ शेयर और मंगलवार को 92 करोड़ रुपये में 2.6 करोड़ शेयर बेचे थे.

NTPC

देश की दिग्गज पावर कंपनी नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (NTPC) ने 2037 तक 244 गीगावाट (GW) की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हासिल करने के लिए एक रोडमैप तैयार किया है, जिसके लिए कंपनी के मुताबिक 7 लाख करोड़ रुपये के कैपेक्स की जरूरत होगी. बिजली मंत्रालय के तहत, NTPC भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी है, जो अकेले पारंपरिक और ग्रीन सोर्स से देश की एक-चौथाई बिजली की मांग को पूरा करती है.

Airtel

भारत की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी, भारती एयरटेल ने गुरुवार को सौमेन रे को अपना ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया. रे इससे पहले कंपनी के फाइनेंस चीफ थे. यह भूमिका वह पिछले चार सालों से निभा रहे थे. अब उनकी जगह अखिल गर्ग लेंगे, जो 12 सालों से एयरटेल के साथ हैं. वह इससे पहले एयरटेल की वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर यूनिट भारती हेक्साकॉम में फाइनेंस बॉस के तौर पर काम कर चुके हैं.

Vodafone Idea

वोडाफोन आइडिया के भी शेयर आज के कारोबारी सेशन में फोकस में रहने वाले हैं क्योंकि कंपनी ने कहा कि उसने सिक्योर्ड नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर जारी करके 3,300 करोड़ रुपये जुटाए हैं, जिससे कैश की कमी से जूझ रहे टेलीकॉम ऑपरेटर को नेटवर्क इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए अतिरिक्त फाइनेंस मिलेगा.

Lupin Pharma

लुपिन फार्मा कंपनी ने कहा कि फिलीपींस और ब्राजील में उसकी सब्सिडियरी कंपनियों ने इटली की Neopharmed Gentili S.p.A के साथ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ब्रांड प्लासिल के लिए अपने-अपने बाजारों में मार्केटिंग और प्रमोशनल अधिकारों के लिए एक एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग एग्रीमेंट साइन किए हैं. इसके चलते आज इसके शेयर फोकस में रहने वाले हैं. 

JSW Energy

जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अपने सालबोनी थर्मल पावर प्रोजेक्ट की कैपेसिटी को दोगुना करके 3,200 MW करने की योजना की घोषणा की है, जिससे कुल इन्वेस्टमेंट बढ़कर लगभग 40,000 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है. यह राज्य में प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े पावर इन्वेस्टमेंट में से एक है. 

Max Healthcare

मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट ने पुणे में 450 बेड का सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल बनाने के लिए 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश का ऐलान किया है. मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट ने एक बयान में कहा कि पुणे के येरवडा में स्थित यह फैसिलिटी शहर में कंपनी की पहली एंट्री होगी और उम्मीद है कि अगले 3 सालों में यह चालू हो जाएगी. 

 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

ये भी पढ़ें:

ये शेयर निवेशकों की लगा रहा लंका, 6 महीने में 32% और 1 साल में 70% टूटा, अब मालिक बेच रहे हिस्सेदारी

Published at : 19 Dec 2025 07:36 AM (IST)
Tags :
Share Market News NTPC Ola Electric Share Stocks To Watch Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Indian vs Gibraltar Currency: अमेरिका, कनाडा या खाड़ी नहीं, जिब्राल्टर बना देगा आपको करोड़पति, करेंसी की वैल्यू भारत से बहुत आगे
अमेरिका, कनाडा या खाड़ी नहीं, जिब्राल्टर बना देगा आपको करोड़पति, करेंसी की वैल्यू भारत से बहुत आगे
महाराष्ट्र
'कुछ लोग मानसिक संतुलन खो बैठे हैं', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर CM देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व मुख्यमंत्री को घेरा
'कुछ लोग मानसिक संतुलन खो बैठे हैं', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर CM देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व मुख्यमंत्री को घेरा
मूवी रिव्यू
Durlabh Prasad Ki Dusri Shadi Review: संजय मिश्रा और महिमा चौधरी की ये फिल्म एंटरटेनमेंट के साथ साथ जरूरी मैसेज भी देती है
दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी रिव्यू: संजय मिश्रा और महिमा चौधरी की ये फिल्म एंटरटेनमेंट के साथ साथ जरूरी मैसेज भी देती है
स्पोर्ट्स
बीमारी ने बिगाड़ी युजवेंद्र चहल की हालत, इस वजह से क्रिकेट करियर पर लगा ब्रेक!
बीमारी ने बिगाड़ी युजवेंद्र चहल की हालत, इस वजह से क्रिकेट करियर पर लगा ब्रेक!
Advertisement

वीडियोज

किराया मांगने पर...सजा-ए-मौत
Bollywood News:बॉलीवुड गलियारों की बड़ी खबरे | KFH
अभद्र टिप्पणी से मचा तूफान, Syed Imtiaz Jaleel बोले– 'हाथ तोड़ देंगे' | Nitish Hizab Controversy
Mangal Lakshmi:Adit और Kusum निकले Georgia की गलियों में सैर के लिए #sbs
Janhit with Chitra Tripathi: हे राम.. बापू पर कागज फेंक घमासान! | VB-G RAM G Bill | MGNREGA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Indian vs Gibraltar Currency: अमेरिका, कनाडा या खाड़ी नहीं, जिब्राल्टर बना देगा आपको करोड़पति, करेंसी की वैल्यू भारत से बहुत आगे
अमेरिका, कनाडा या खाड़ी नहीं, जिब्राल्टर बना देगा आपको करोड़पति, करेंसी की वैल्यू भारत से बहुत आगे
महाराष्ट्र
'कुछ लोग मानसिक संतुलन खो बैठे हैं', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर CM देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व मुख्यमंत्री को घेरा
'कुछ लोग मानसिक संतुलन खो बैठे हैं', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर CM देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व मुख्यमंत्री को घेरा
मूवी रिव्यू
Durlabh Prasad Ki Dusri Shadi Review: संजय मिश्रा और महिमा चौधरी की ये फिल्म एंटरटेनमेंट के साथ साथ जरूरी मैसेज भी देती है
दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी रिव्यू: संजय मिश्रा और महिमा चौधरी की ये फिल्म एंटरटेनमेंट के साथ साथ जरूरी मैसेज भी देती है
स्पोर्ट्स
बीमारी ने बिगाड़ी युजवेंद्र चहल की हालत, इस वजह से क्रिकेट करियर पर लगा ब्रेक!
बीमारी ने बिगाड़ी युजवेंद्र चहल की हालत, इस वजह से क्रिकेट करियर पर लगा ब्रेक!
मध्य प्रदेश
MP News: पेंशन के नाम पर ठगी के बाद दलित किसान ने किया कुछ ऐसा, सुन कर रह जाएंगे दंग
पेंशन के नाम पर ठगी के बाद दलित किसान ने किया कुछ ऐसा, सुन कर रह जाएंगे दंग
हेल्थ
परसिमन फल क्यों बन रहा नया हेल्थ ट्रेंड? दिल से लेकर इम्युनिटी तक जानें इसके 5 बड़े फायदे  
परसिमन फल क्यों बन रहा नया हेल्थ ट्रेंड? दिल से लेकर इम्युनिटी तक जानें इसके 5 बड़े फायदे  
ट्रेंडिंग
बच्चा है या ढोलक, बस लुढ़का ही जा रहा है... मासूम का वीडियो देख छूट जाएगी हंसी
बच्चा है या ढोलक, बस लुढ़का ही जा रहा है... मासूम का वीडियो देख छूट जाएगी हंसी
जनरल नॉलेज
India’s Most Expensive Vegetable: यह है भारत की सबसे महंगी सब्जी, जानें क्या है इतनी ज्यादा कीमत की वजह?
यह है भारत की सबसे महंगी सब्जी, जानें क्या है इतनी ज्यादा कीमत की वजह?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget