Ola Electric से लेकर NTPC तक... आज इन स्टॉक्स में हलचल की उम्मीद, लगातार बनाए रखें नजर

Stocks to watch: गुरुवार, 18 दिसंबर को भारतीय शेयर बाजार काफी उतार-चढ़ाव के बाद सपाट स्तर पर बंद हुआ. इस दौरान बाजार में निवेशक सतर्कता के साथ कारोबार करते नजर आए. ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही डॉलर के मुकाबले रुपये में रिकवरी हो रही है और विदेशी निवेशक भी दोबार भारतीय शेयरों की ओर रूख करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अमेरिका-भारत के बीच व्यापार समझौते को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है, जिसका असर बाजार पर बना हुआ है. आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और आज हम आपको इस खबर के जरिए फोकस में रहने वाले कुछ शेयरों के बारे में बताने जा रहे हैं.

Ola Electric

ओला इलेक्ट्रिक के प्रमोटर भाविश अग्रवाल ने गुरुवार को एक बल्क डील के जरिए कंपनी के 2.83 करोड़ शेयर बेचे, जो हिस्सेदारी बेचने का लगातार तीसरा सेशन है. एक्सचेंज डेटा के मुताबिक, शेयर 31.60 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से बेचे गए, जिससे कुल ट्रांजैक्शन वैल्यू 90.27 करोड़ रुपये हो गई. फाउंडर और प्रमोटर ने बुधवार को 142 करोड़ रुपये में 4.2 करोड़ शेयर और मंगलवार को 92 करोड़ रुपये में 2.6 करोड़ शेयर बेचे थे.

NTPC

देश की दिग्गज पावर कंपनी नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (NTPC) ने 2037 तक 244 गीगावाट (GW) की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हासिल करने के लिए एक रोडमैप तैयार किया है, जिसके लिए कंपनी के मुताबिक 7 लाख करोड़ रुपये के कैपेक्स की जरूरत होगी. बिजली मंत्रालय के तहत, NTPC भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी है, जो अकेले पारंपरिक और ग्रीन सोर्स से देश की एक-चौथाई बिजली की मांग को पूरा करती है.

Airtel

भारत की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी, भारती एयरटेल ने गुरुवार को सौमेन रे को अपना ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया. रे इससे पहले कंपनी के फाइनेंस चीफ थे. यह भूमिका वह पिछले चार सालों से निभा रहे थे. अब उनकी जगह अखिल गर्ग लेंगे, जो 12 सालों से एयरटेल के साथ हैं. वह इससे पहले एयरटेल की वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर यूनिट भारती हेक्साकॉम में फाइनेंस बॉस के तौर पर काम कर चुके हैं.

Vodafone Idea

वोडाफोन आइडिया के भी शेयर आज के कारोबारी सेशन में फोकस में रहने वाले हैं क्योंकि कंपनी ने कहा कि उसने सिक्योर्ड नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर जारी करके 3,300 करोड़ रुपये जुटाए हैं, जिससे कैश की कमी से जूझ रहे टेलीकॉम ऑपरेटर को नेटवर्क इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए अतिरिक्त फाइनेंस मिलेगा.

Lupin Pharma

लुपिन फार्मा कंपनी ने कहा कि फिलीपींस और ब्राजील में उसकी सब्सिडियरी कंपनियों ने इटली की Neopharmed Gentili S.p.A के साथ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ब्रांड प्लासिल के लिए अपने-अपने बाजारों में मार्केटिंग और प्रमोशनल अधिकारों के लिए एक एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग एग्रीमेंट साइन किए हैं. इसके चलते आज इसके शेयर फोकस में रहने वाले हैं.

JSW Energy

जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अपने सालबोनी थर्मल पावर प्रोजेक्ट की कैपेसिटी को दोगुना करके 3,200 MW करने की योजना की घोषणा की है, जिससे कुल इन्वेस्टमेंट बढ़कर लगभग 40,000 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है. यह राज्य में प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े पावर इन्वेस्टमेंट में से एक है.

Max Healthcare

मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट ने पुणे में 450 बेड का सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल बनाने के लिए 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश का ऐलान किया है. मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट ने एक बयान में कहा कि पुणे के येरवडा में स्थित यह फैसिलिटी शहर में कंपनी की पहली एंट्री होगी और उम्मीद है कि अगले 3 सालों में यह चालू हो जाएगी.

