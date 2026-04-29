नेटफ्लिक्स से लेकर जिम तक... सब सस्ता, इन 5 क्रेडिट कार्ड्स के साथ बचाएं साल के 10000

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom क्रेडिट कार्ड से सब्सक्रिप्शन पेमेंट पर रिवॉर्ड और कैशबैक कमाएं।

ICICI Amazon Pay कार्ड से प्राइम यूजर्स को 5% रिवॉर्ड।

HDFC MoneyBack Plus कार्ड कई प्लेटफॉर्म पर 10x कैश पॉइंट।

Axis Privilege कार्ड डाइनिंग, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल पर छूट देता है।

Benefits of Credit Card: आज के टाइम में लोग सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान तक ही सीमित नहीं रह गए हैं. समय के साथ उनकी पसंद और जरूरतें भी बदल रही है और लोग उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर रहे हैं, जैसे आजकल OTT, फिटनेस ऐप्स और कई सब्सक्रिप्शन सेवाएं हमारी लाइफ का अहम हिस्सा बन गए हैं. ऐसे में जरूरी है सही क्रेडिट कार्ड चुनना, क्योंकि यह आपकी सेविंग बढ़ाने में काफी मदद कर सकता हैं.

अगर आप अपने सब्सक्रिप्शन पेमेंट्स को क्रेडिट कार्ड से जोड़ते हैं तो आप न ही सिर्फ पेमेंट ऑटोमेट कर सकते हैं, बल्कि रिवॉर्ड और कैशबैक भी कमा सकते हैं. इससे आप आसानी से अपना बजट मैनेज कर पाएंगे. इसी के साथ आज कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और बैंकिंग वेबसाइट्स के जरिए आप अलग-अलग क्रेडिट कार्ड्स की तुलना कर सकते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से सही ऑप्शन चुन सकते हैं.

सब्सक्रिप्शन के लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स कौन से है?

1. ICICI Bank का Amazon Pay क्रेडिट कार्ड बिना जॉइनिंग और सालाना फीस के आता है. इसमें Amazon Prime यूजर्स को 5 प्रतिशत और नॉन-प्राइम यूजर्स को 3 प्रतिशत तक रिवॉर्ड मिलता है, जो कि सीधे ही Amazon Pay बैलेंस में जुड़ जाता है.

2. वहीं HDFC Bank का MoneyBack plus कार्ड Amazon, Flipkart, Swiggy जैसे प्लेटफॉर्म पर 10x कैश पॉइंट देता है और साथ ही हर 150 रुपये खर्च पर पॉइंट्स और तिमाही खर्च पर गिफ्ट वाउचर भी मिलता है.

3. Axis Bank का Privilege क्रेडिट कार्ड डाइनिंग, एंटरटेनमेंट और ट्रैवल सब्सक्रिप्शन पर डिस्काउंट देता है. Swiggy और MakeMyTrip जैसे प्लेटफॉर्म पर भी ऑफर मिलते हैं.

4. HDFC Regalia Gold Credit Card में Swiggy one और MMT Black Gold की फ्री मेंबरशिप मिलती है और शॉपिंग पर 5x रिवॉर्ड मिलता है.

5. ICICI Coral Credit Card मूवी लवर्स के लिए अच्छा ऑप्शन है, जिसमें BookMyShow और INOX पर टिकट बुकिंग पर 25 प्रतिशत तक डिस्काउंट मिलता है.

कैसे चुनें सही कार्ड?

अगर बात करें क्रेडिट कार्ड चुनने की तो इसे चुनते समय यह देखना जरूरी है कि कौन सा कार्ड आपके सबसक्रिप्शन खर्च पर ज्यादा रिवॉर्ड दे रहा है. इसी के साथ ही सालान फीस और मिलने वाले फायदे का बैलेंस भी समझना जरूरी है. कुछ कार्ड्स एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जैसे फ्री मेंबरशिप और एक्सक्लूसिव ऑफर्स भी देते हैं, जो आपकी बचत बढ़ा सकते हैं.