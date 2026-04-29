हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसनेटफ्लिक्स से लेकर जिम तक... सब सस्ता, इन 5 क्रेडिट कार्ड्स के साथ बचाएं साल के 10000

नेटफ्लिक्स से लेकर जिम तक... सब सस्ता, इन 5 क्रेडिट कार्ड्स के साथ बचाएं साल के 10000

Benefits of Credit Card: आज के समय में OTT, फिटनेस ऐप्स और सब्सक्रिप्शन सेवाएं हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुकी हैं, ऐसे में सही क्रेडिट कार्ड चुनना आपकी सेविंग बढ़ा सकता है. जानिए कुछ जरूरी टिप्स.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 29 Apr 2026 01:30 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • क्रेडिट कार्ड से सब्सक्रिप्शन पेमेंट पर रिवॉर्ड और कैशबैक कमाएं।
  • ICICI Amazon Pay कार्ड से प्राइम यूजर्स को 5% रिवॉर्ड।
  • HDFC MoneyBack Plus कार्ड कई प्लेटफॉर्म पर 10x कैश पॉइंट।
  • Axis Privilege कार्ड डाइनिंग, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल पर छूट देता है।

Benefits of Credit Card: आज के टाइम में लोग सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान तक ही सीमित नहीं रह गए हैं. समय के साथ उनकी पसंद और जरूरतें भी बदल रही है और लोग उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर रहे हैं, जैसे आजकल OTT, फिटनेस ऐप्स और कई सब्सक्रिप्शन सेवाएं हमारी लाइफ का अहम हिस्सा बन गए हैं. ऐसे में जरूरी है सही क्रेडिट कार्ड चुनना, क्योंकि यह आपकी सेविंग बढ़ाने में काफी मदद कर सकता हैं.

अगर आप अपने सब्सक्रिप्शन पेमेंट्स को क्रेडिट कार्ड से जोड़ते हैं तो आप न ही सिर्फ पेमेंट ऑटोमेट कर सकते हैं, बल्कि रिवॉर्ड और कैशबैक भी कमा सकते हैं. इससे आप आसानी से अपना बजट मैनेज कर पाएंगे. इसी के साथ आज कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और बैंकिंग वेबसाइट्स के जरिए आप अलग-अलग क्रेडिट कार्ड्स की तुलना कर सकते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से सही ऑप्शन चुन सकते हैं.

सब्सक्रिप्शन के लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स कौन से है?

1. ICICI Bank का Amazon Pay क्रेडिट कार्ड बिना जॉइनिंग और सालाना फीस के आता है. इसमें Amazon Prime यूजर्स को 5 प्रतिशत और नॉन-प्राइम यूजर्स को 3 प्रतिशत तक रिवॉर्ड मिलता है, जो कि सीधे ही Amazon Pay बैलेंस में जुड़ जाता है.

2. वहीं HDFC Bank का MoneyBack plus कार्ड Amazon, Flipkart, Swiggy जैसे प्लेटफॉर्म पर 10x कैश पॉइंट देता है और साथ ही हर 150 रुपये खर्च पर पॉइंट्स और तिमाही खर्च पर गिफ्ट वाउचर भी मिलता है.

3. Axis Bank का Privilege क्रेडिट कार्ड डाइनिंग, एंटरटेनमेंट और ट्रैवल सब्सक्रिप्शन पर डिस्काउंट देता है. Swiggy और MakeMyTrip जैसे प्लेटफॉर्म पर भी ऑफर मिलते हैं.

4. HDFC Regalia Gold Credit Card में Swiggy one और MMT Black Gold की फ्री मेंबरशिप मिलती है और शॉपिंग पर 5x रिवॉर्ड मिलता है.

5. ICICI Coral Credit Card मूवी लवर्स के लिए अच्छा ऑप्शन है, जिसमें BookMyShow और INOX पर टिकट बुकिंग पर 25 प्रतिशत तक डिस्काउंट मिलता है.

कैसे चुनें सही कार्ड?

अगर बात करें क्रेडिट कार्ड चुनने की तो इसे चुनते समय यह देखना जरूरी है कि कौन सा कार्ड आपके सबसक्रिप्शन खर्च पर ज्यादा रिवॉर्ड दे रहा है. इसी के साथ ही सालान फीस और मिलने वाले फायदे का बैलेंस भी समझना जरूरी है. कुछ कार्ड्स एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जैसे फ्री मेंबरशिप और एक्सक्लूसिव ऑफर्स भी देते हैं, जो आपकी बचत बढ़ा सकते हैं.

और पढ़ें
Published at : 29 Apr 2026 01:30 PM (IST)
Tags :
Subscription Utility News OTT App Credit Card
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
नेटफ्लिक्स से लेकर जिम तक... सब सस्ता, इन 5 क्रेडिट कार्ड्स के साथ बचाएं साल के 10000
नेटफ्लिक्स से लेकर जिम तक... सब सस्ता, इन 5 क्रेडिट कार्ड्स के साथ बचाएं साल के 10000
बिजनेस
इकोनॉमी की रफ्तार पर 'ब्रेक', मार्च में 5 महीने के निचले स्तर पर आई औद्योगिक ग्रोथ, बिजली उत्पादन ने बढ़ाई चिंता
इकोनॉमी की रफ्तार पर 'ब्रेक', मार्च में 5 महीने के निचले स्तर पर आई औद्योगिक ग्रोथ, बिजली उत्पादन ने बढ़ाई चिंता
बिजनेस
Gold-Silver Price Today: सोना हुआ सस्ता, चांदी की भी फीकी पड़ी चमक; जानें आपके शहर में कितना है लेटेस्ट रेट
सोना हुआ सस्ता, चांदी की भी फीकी पड़ी चमक; जानें आपके शहर में कितना है लेटेस्ट रेट
बिजनेस
Explained: UAE ने 59 साल बाद OPEC और OPEC+ को छोड़ा! क्या बिखर जाएगा तेल का कोटा तय करने वाला संगठन, US-भारत को फायदा कैसे?
UAE ने 59 साल बाद OPEC छोड़ा! क्या बिखरेगा तेल का कोटा तय करने वाला ग्रुप, भारत को फायदा कैसे?
Advertisement

वीडियोज

Mumbai Crime: मीरा रोड हमला: कलमा पढ़ने को कहा, फिर चाकू से वार | ATS | Mira Road Crime
Maharashtra: धिरेंद्र शास्त्री को कंट्रोवर्सी पसंद है
Bollywood News: तीन दिग्गज आए साथ… ‘Kalki 2’ बनेगी इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म? | Khabar Filmy Hain
West Bengal Election: क्या PM Modi की रणनीति से Mamata की नींद उड़ी? | ABP News
Saas Bahu Aur Saazish: Aarambhi का इम्तिहान! अस्पताल में घायलों की सेवा और बेटे के accident का सदमा | DR. Aarambhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM मोदी ने किया गंगा एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन, इमरजेंसी में यहां उतर सकेंगे सेना के जहाज, जानें इससे जुड़ी हर बडी़ बात
PM मोदी ने किया गंगा एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन, इमरजेंसी में यहां उतर सकेंगे सेना के जहाज, जानें इससे जुड़ी हर बडी़ बात
दिल्ली NCR
केजरीवाल और सिसोदिया के बाद आई एक और AAP नेता की चिट्ठी, अब दुर्गेश पाठक ने किया बड़ा ऐलान
केजरीवाल और सिसोदिया के बाद आई एक और AAP नेता की चिट्ठी, अब दुर्गेश पाठक ने किया बड़ा ऐलान
बिजनेस
Explained: UAE ने 59 साल बाद OPEC और OPEC+ को छोड़ा! क्या बिखर जाएगा तेल का कोटा तय करने वाला संगठन, US-भारत को फायदा कैसे?
UAE ने 59 साल बाद OPEC छोड़ा! क्या बिखरेगा तेल का कोटा तय करने वाला ग्रुप, भारत को फायदा कैसे?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: पश्चिम, पूर्वांचल, अवध... एक महीने में पीएम मोदी के तीन दौरे, यूपी में बीजेपी ने मार ली रणनीतिक बाजी?
पश्चिम, पूर्वांचल, अवध... एक महीने में पीएम मोदी के तीन दौरे, यूपी में बीजेपी ने मार ली रणनीतिक बाजी?
आईपीएल 2026
MI vs SRH: अगर आज हारी तो प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो जाएगी मुंबई इंडियंस? समझिए MI का पूरा समीकरण
अगर आज SRH से हारी तो प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो जाएगी मुंबई इंडियंस? समझिए MI का पूरा समीकरण
बॉलीवुड
सिर्फ 55 करोड़ में बनी थी 3 Idiots, आमिर खान की फिल्म से मेकर्स को हुआ 700% से ज्यादा प्रॉफिट
700% से ज्यादा प्रॉफिट, आमिर खान की 3 Idiots ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी थी
लाइफस्टाइल
Home Remedies: दीवार के कोनों पर करें ये स्प्रे, खत्म हो जाएगा छिपकली का आतंक
Home Remedies: दीवार के कोनों पर करें ये स्प्रे, खत्म हो जाएगा छिपकली का आतंक
ऑटो
रॉकेट की तरह चलती है ये कार, 1 सेकंड से भी कम में पकड़ लेती है 100 की स्पीड, जानें डिटेल्स
रॉकेट की तरह चलती है ये कार, 1 सेकंड से भी कम में पकड़ लेती है 100 की स्पीड, जानें डिटेल्स
ENT LIVE
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले-
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले- "10 साल बाद होगी रैंचो, राजू और फरहान की वापसी
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Embed widget