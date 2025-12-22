हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेस30000 लोगों की बंपर भर्ती, बेंगलुरु में बनी Foxconn की फैक्ट्री ने किया कमाल; चंद महीनों में दी हजारों को नौकरी

Foxconn: बेंगलुरु के पास देवनहल्ली में फॉक्सकॉन की इस फैक्ट्री की एक और खास बात यह है कि यह महिलाओं द्वारा चलाई जाती है. यहां काम करने वालों में लगभग 80 परसेंट महिलाएं ही हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 22 Dec 2025 09:19 AM (IST)
Preferred Sources

Foxconn: ऐप्पल (Apple) के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर आईफोन बनाने वाली ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी Hon Hai Precision Industry Co, जिसे Foxconn के नाम से भी जाना जाता है, ने बड़े पैमाने पर लोगों को नौकरी दी है.

बताया जा रहा है कि कंपनी ने बेंगलुरु के पास देवनहल्ली में अपनी नई iPhone असेंबली फैसिलिटी में सिर्फ आठ से नौ महीनों के भीतर लगभग 30,000 कर्मचारियों को नौकरी दी है. इकोनॉमिक्स टाइम्स ने इस मामले से जुड़े लोगों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी है. यह चंद महीनों में किसी फैक्ट्री में हुई अब तक की सबसे बड़ी हायरिंग है.  

फैक्ट्री में ज्यादातर महिला कर्मचारी 

300 एकड़ की जमीन पर फैली इस फैक्ट्री की एक और खास बात यह है कि यह महिलाओं द्वारा चलाई जाती है. यहां काम करने वालों में लगभग 80 परसेंट महिलाएं ही हैं. इनमें से भी ज्यादातर कर्मचारी 19-24 साल के हैं, जिनकी यह पहली नौकरी है. यह चीन के बाहर फॉक्सकॉन की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, जहां सबसे पहले इस साल अप्रैल-मई में ट्रायल प्रोडक्शन शुरू हुआ था. इनमें से ज्यादातर iPhone 16 मॉडल थे, जिन्हें असेंबल करने का काम किया जा रहा था. अब यहां लेटेस्ट iPhone 17 Pro Max की मैन्युफैक्चरिंग भी की जा रही है. बनाए जा रहे प्रोडक्ट्स में से ज्यादा हिस्सा विदेशों में भेजा जा रहा है.

50000 लोगों के लिए नौकरी की उम्मीद 

यह आईफोन के सप्लायर फॉक्सकॉन के 'प्रोजेक्ट एलिफेंट' का हिस्सा है, जिसमें बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है. इसी के तहत इस यूनिट में 50000 तक लोगों को रोजगार देने की कैपेसिटी है.  कैंपस में छह बड़े डॉरमेट्री हैं, जिनमें से कई महिला कर्मचारियों के लिए पहले से ही चालू हैं, जबकि दूसरी फेसिलिटीज को पूरा करने का काम तेजी से चल रहा है. 

सैलरी के साथ मिलती हैं ये सुविधाएं

इस यूनिट को आगे और बढ़ाने और ज्यादा से ज्यादा महिला कर्मचारियों को रखने की उम्मीद है. इससे आसपास के कई पड़ोसी राज्यों की महिलाओं को भी नौकरी मिलेगी. द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट को एक सेल्फ-कंटेन्ड टाउनशिप के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें फैक्ट्री परिसर के अंदर ही आवास, स्वास्थ्य सेवा, स्कूलिंग और मनोरंजन की सुविधाएं होंगी. रिपोर्ट के मुताबिक, यहां काम करने वालों को फ्री में रहने और सब्सिडी वाले खाने की सुविधा मिलती है. साथ में ही महीले लगभग 18,000 रुपये की पगार मिलती है. 

Winter Health Tips: ठंड में अंदर से गर्म रखते हैं ये 6 देसी विंटर ड्रिंक्स, स्वाद के साथ सेहत का भी रखते हैं ख्याल 

Published at : 22 Dec 2025 09:19 AM (IST)
Embed widget