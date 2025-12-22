हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेससड़क पर झाड़ू लगाकर 1 लाख के ऊपर कमा रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आखिर क्यों मिल रहे इतने पैसे?

सड़क पर झाड़ू लगाकर 1 लाख के ऊपर कमा रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आखिर क्यों मिल रहे इतने पैसे?

Russia: मुकेश ने कहा कि पहले कंपनी (Kolomyazhskoye) ने  भारत से 17 मजदूरों को यहां लाने का इंतजाम किया, जिनमें से एक वह भी थे. कंपनी यहां उनके रहने-खाने का भी खर्च उठाती है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 22 Dec 2025 08:21 AM (IST)
Preferred Sources

Russia: हमारी आम धारणा यह है कि इंसान पढ़-लिखकर डॉक्टर, इंजीनियर बनता है, देश या विदेश की बड़ी कंपनियों में काम करता है और ठाठ की जिंदगी जीता है. हालांकि, आज हम आपको जिस शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं, वह बेशक पेशे से सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, लेकिन काम उनका थोड़ा हटके है. हम यहां 26 साल के मुकेश मंडल की बात कर रहे हैं, जो रूस में सफाई कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे हैं. यहां इस काम को करने वाले वह अकेले भारतीय नहीं हैं, बल्कि लिस्ट में और भी लोग हैं.

काम के बदले मिलती है मोटी सैलरी 

मुकेश ने हाल ही में रूसी मीडिया आउटलेट फोंटांका से सेंट पीटर्सबर्ग में सड़क सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करने के बारे में बात की. उन्होंने कहा कि वह पिछले कई हफ्तों से दूसरे भारतीय मजदूरों के साथ मिलकर कोलोम्याजस्कोये (Kolomyazhskoye) एक रोड मेनटेनेंस कंपनी के तहत सड़कों की सफाई कर रहे हैं.

मुकेश ने कहा कि पहले कंपनी (Kolomyazhskoye) ने  भारत से 17 मजदूरों को यहां लाने का इंतजाम किया, जिनमें से एक वह भी थे. कंपनी यहां उनके रहने-खाने का भी खर्च उठाती है. खास बात यह है कि इस काम के बदले उन्हें मोटी रकम भी मिलती है. बताया जाता है कि हर मजदूर लगभग 100,000 रूबल कमाता है, जो भारतीय करेंसी के हिसाब से लगभग 1.1 लाख रुपये है.

Kolomyazhskoye JSC में कॉम्प्रिहेंसिव क्लीनिंग डिपार्टमेंट की एक्टिंग हेड मारिया ट्याबिना ने कहा, "ये लोग मजदूर हैं और सड़कों की सफाई करते हैं. हमारा काम उनसे मिलना और सारा पेपरवर्क संभालना है. हम उनके लिए रहने-खाने का इंतजाम करते हैं, उन्हें इस काम के बारे में समझाते हैं और सुरक्षा वाले कपड़े देते हैं-  हम सब कुछ संभालते हैं. हम उन्हें खाना और डॉर्म से काम की जगह तक ट्रांसपोर्ट देते हैं. हम लंच के लिए भी ट्रांसपोर्ट देते हैं. 

ग्रुप में किसान से लेकर वेडिंग प्लानर तक 

Fontanka के मुताबिक, ये मजदूर 19 से 43 साल के हैं और भारत में अलग-अलग प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आते हैं. कुछ किसान हैं, तो कुछ का अपना बिजनेस है. ग्रुप में ऐसे भी लोग शामिल हैं, जो वेडिंग प्लानर, टैनर, ड्राइवर, आर्किटेक्ट और दूसरे प्रोफेशंस से हैं. इनमें से एक सॉफ्टवेयर डेवलपर भी है.

पैसे कमाने के मकसद से रूस आए मुकेश

मंडल का दावा है कि रूस आने से पहले वह टेक सेक्टर में काम करता था. बतौर मुकेश मंडल, "मैंने ज्यादातर माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों में काम किया है और AI, चैटबॉट, GPT और ऐसी ही नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है. मैं एक डेवलपर हूं."

हालांकि, यह अभी कन्फर्म नहीं है कि मंडल माइक्रोसॉफ्ट में काम करता था या उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा था, जो माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं. मंडल ने बताया कि वह रूस में टेम्पररी बेसिस पर रह रहा है और पैसे कमाने के मकसद से ही आया है. उसने कहा, "इस साल मेरा प्लान रूस में रहने, कुछ पैसे कमाने और फिर वापस अपने देश लौट जाने का है." 

ये भी पढ़ें:

बिल्कुल न हटें नजर, आज फोकस में रहेंगे ये स्टॉक; इन वजहों से दिख सकती है बड़ी हलचल

Published at : 22 Dec 2025 08:21 AM (IST)
Tags :
Software Engineer RUSSIA Mukesh Mandal Petersburg
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'भारत हिंदू राष्ट्र है, संवैधानिक मंजूरी की जरूरत नहीं,' जानें ऐसा क्यों बोले RSS चीफ मोहन भागवत
'भारत हिंदू राष्ट्र है, संवैधानिक मंजूरी की जरूरत नहीं,' जानें ऐसा क्यों बोले RSS चीफ मोहन भागवत
बिहार
क्या NDA से अलग हो सकते हैं जीतन राम मांझी? रखी राज्यसभा सीट की डिमांड, बोले- 'वादा किया गया था'
क्या NDA से अलग हो सकते हैं जीतन राम मांझी? रखी राज्यसभा सीट की डिमांड, बोले- 'हमसे वादा किया गया था'
विश्व
Indian vs Nepali Rupee: भारत से नेपाल ले जाएंगे 1 लाख रुपए तो वहां कितने हो जाएंगे, करेंसी की वैल्यू बना देगी अमीर
भारत से नेपाल ले जाएंगे 1 लाख रुपए तो वहां कितने हो जाएंगे, करेंसी की वैल्यू बना देगी अमीर
क्रिकेट
T20 इंटरनेशनल में सबसे लो स्कोरिंग मैच, दोनों टीमें मिलाकर बना पाई बस 23 रन, देखें शर्मनाक रिकॉर्ड की लिस्ट
T20 इंटरनेशनल में सबसे लो स्कोरिंग मैच, दोनों टीमें मिलाकर बना पाई बस 23 रन, देखें शर्मनाक रिकॉर्ड की लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Aravalli News : सड़क पर उतरी जनता, अरावली नहीं बचेगी तो खुद खत्म हो जाएगी दिल्ली समझिए क्या है सच ?
Maharashtra News: BMC चुनाव में BJP की 217 सीटों से बंपर जीत | BMC Election | BJP | ABP News
MP News: सीहोर में पत्थरबाजी... 12 गाड़ियों के टूटे शीशे | Crime News | Sehore | abp News
Top News: 6 बजे की बड़ी खबरें | President | Maharashtra News| Aravali Hills | Bangladesh Protest
बागी बेटी की KILLER मोहब्बत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'भारत हिंदू राष्ट्र है, संवैधानिक मंजूरी की जरूरत नहीं,' जानें ऐसा क्यों बोले RSS चीफ मोहन भागवत
'भारत हिंदू राष्ट्र है, संवैधानिक मंजूरी की जरूरत नहीं,' जानें ऐसा क्यों बोले RSS चीफ मोहन भागवत
बिहार
क्या NDA से अलग हो सकते हैं जीतन राम मांझी? रखी राज्यसभा सीट की डिमांड, बोले- 'वादा किया गया था'
क्या NDA से अलग हो सकते हैं जीतन राम मांझी? रखी राज्यसभा सीट की डिमांड, बोले- 'हमसे वादा किया गया था'
विश्व
Indian vs Nepali Rupee: भारत से नेपाल ले जाएंगे 1 लाख रुपए तो वहां कितने हो जाएंगे, करेंसी की वैल्यू बना देगी अमीर
भारत से नेपाल ले जाएंगे 1 लाख रुपए तो वहां कितने हो जाएंगे, करेंसी की वैल्यू बना देगी अमीर
क्रिकेट
T20 इंटरनेशनल में सबसे लो स्कोरिंग मैच, दोनों टीमें मिलाकर बना पाई बस 23 रन, देखें शर्मनाक रिकॉर्ड की लिस्ट
T20 इंटरनेशनल में सबसे लो स्कोरिंग मैच, दोनों टीमें मिलाकर बना पाई बस 23 रन, देखें शर्मनाक रिकॉर्ड की लिस्ट
बॉलीवुड
Tamannaah Bhatia Birthday Bash: तमन्ना भाटिया का बर्थडे सेलिब्रेशन, मृणाल ठाकुर-सिद्धांत चतुर्वेदी ने पार्टी में जमकर एंजॉय
तमन्ना भाटिया का बर्थडे सेलिब्रेशन, मृणाल ठाकुर-सिद्धांत चतुर्वेदी ने पार्टी में जमकर एंजॉय
शिक्षा
बिजनेस डिग्री का बदल रहा फॉर्मूला, MBA से ज्यादा स्पेशलाइज्ड कोर्स की बढ़ रही डिमांड
बिजनेस डिग्री का बदल रहा फॉर्मूला, MBA से ज्यादा स्पेशलाइज्ड कोर्स की बढ़ रही डिमांड
यूटिलिटी
Year Ender 2025: आधार कार्ड में इस साल किए गए ये 2 बड़े चेंज, अपडेट प्रोसेस से लेकर फीस तक में हुए बदलाव
आधार कार्ड में इस साल किए गए ये 2 बड़े चेंज, अपडेट प्रोसेस से लेकर फीस तक में हुए बदलाव
जनरल नॉलेज
इस देश में लाल लिपस्टिक लगाई तो हो जाएगी जेल, बेहद सख्त है कानून
इस देश में लाल लिपस्टिक लगाई तो हो जाएगी जेल, बेहद सख्त है कानून
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Embed widget