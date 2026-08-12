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हिंदी न्यूज़बिजनेसरोजर फेडरर से छीना अरबपति का टैग, शेयर बाजार से कैसे हुआ करोड़ों का नुकसान?

रोजर फेडरर से छीना अरबपति का टैग, शेयर बाजार से कैसे हुआ करोड़ों का नुकसान?

स्विस शू ब्रांड 'On' के शेयर में 19 फीसदी की गिरावट आई है, जिसके बाद दिग्गज टेनिस प्लेयर रोजर फेडरर से अरबपति होने का टैग छीन गया है. आइये जानते हैं इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 12 Aug 2026 10:12 AM (IST)
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20 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता और दो बार के ओलंपिक पदक विजेता, दिग्गज टेनिस प्लेयर रोजर फेडरर के फैंस के लिए एक बुरी खबर है. फोबर्स के अनुसार, रोजर फेडरर की संपत्ति लगभग 104 अरब 96 करोड़ 20 लाख रुपये थी. मंगलवार को दोपहर 12:30 बजे तक फेडरर की नेट वर्थ घटकर 9,088 करोड़ रुपये हो गई. उन्हें कम से कम 496.18 करोड़ का नुकसान हुआ. आइये यहां से इसका पूरा कारण समझते हैं और साथ ही रोजर फेडरर के बारे में भी जानते हैं.

क्या है कारण?

ग्राउंड को अलविदा कहने के बाद रोजर फेडरर ने अपनी पूरी मेहनत स्विस शू ब्रांड 'On' में लगाई है. ऑन वैसे तो ओलिवियर बर्नहार्ड की कंपनी है, लेकिन रोजर भी इस ब्रैंड के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं. फेडरर की इस स्विस एथलेटिक शू कंपनी में लगभग 2.5% हिस्सेदारी है. उनके पास लगभग 2,823 करोड़ रुपये क्लास A शेयर और 3,253.8 करोड़ रुपये क्लास B शेयर हैं. इन्हीं शेयरों की वजह से पिछले साल उनकी संपत्ति 110 करोड़ तक पहुंच गई थी. 

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कौन हैं रोजर फेडरर?
स्विट्जरलैंड के मशहूर टेनिस प्लेयर रोजर फेडरर ने 24 साल के दमदार करियर के बाद 41 की उम्र में खेल से सन्यास ले लिया था. उन्होंने रिकॉर्ड 8 बार विंबलडन का खिताब जीता है, जो किसी भी पुरुष खिलाड़ी द्वारा इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा है. उन्होंने अपने करियर में कुल 103 एटीपी सिंगल खिताब जीते हैं. वे दुनिया के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो लगातार  4.5 साल तक एटीपी रैंकिंग में दुनिया के नंबर-1 खिलाड़ी रहे.

रोजर ने क्या- क्या जीता?

फेडरर अभी भी अरबपति बनने के बहुत करीब हैं. भले ही उन्होंने टेनिस से सन्यास ले लिया था लेकिन अपने 24 साल के करियर में उन्होंने लगभग 1,250 करोड़ रुपये लाख की प्राइज मनी जीती, जिसमें 20 ग्रैंड स्लैम खिताब भी शामिल थे. इसके बाद यूनिक्लो जैसी कंपनियों के साथ उनके एंडोर्समेंट डील और ऑन होल्डिंग में उनकी हिस्सेदारी ने उनकी संपत्ति को और बढ़ाया, जिससे 2025 में वे अरबपति बन गए. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 12 Aug 2026 10:12 AM (IST)
Tags :
Business News Roger Federer Billionaire Tennis Player
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