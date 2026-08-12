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हिंदी न्यूज़बिजनेसगंदगी, फर्श पर बिखरा सामान और बदहाली, बेंगलुरु में Zepto का वेयरहाउस सील

गंदगी, फर्श पर बिखरा सामान और बदहाली, बेंगलुरु में Zepto का वेयरहाउस सील

Zepto Warehouse Seal: क्विक-कॉमर्स कंपनी जेप्टो के बेंगलुरु ग्रामीण जिले के होसकोटे तालुक में मौजूद एक वेयरहाउस को फूड सेफ्टी टीम ने सील कर दिया. जानिए इस कार्रवाई के पीछे का कारण क्या है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 12 Aug 2026 10:41 AM (IST)
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  • विभाग ने ज़ेप्टो पर 25 हजार का जुर्माना और नोटिस जारी किया।

Zepto Warehouse Seal: डिजिटल सुविधाओं के आने के बाद लोगों की जिंदगी काफी आसान हो गई है, क्योंकि अब उनके लगभग हर जरूरी काम घर बैठे ही हो जाते हैं. ऐसे में अब ज्यादातर लोग Zepto से रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर खाने-पीने की चीजों तक ऑर्डर करते हैं और कुछ ही देर में सामान घर पर पहुंच जाता है, लेकिन सोचिए, आप पूरे पैसे देकर खाने-पीने की चीजें को खरीद रहे हैं और अगर उसकी साफ-सफाई और क्वालिटी का ध्यान न रखा जाए, तो यह आपकी सेहत के लिए भी खतरनाक हो सकता है.

हाल ही में क्विक-कॉमर्स कंपनी जेप्टो के बेंगलुरु ग्रामीण जिले के होसकोटे तालुक में मौजूद एक वेयरहाउस पर फूड सेफ्टी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया. अब जानते हैं इस कार्रवाई के पीछे का कारण क्या था?

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, विभाग की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, जेप्टो के निप्पॉन एक्सप्रेस यूनिट का निरीक्षण किया. लेकिन अचानक हुए निरीक्षण में कई सारी कमियां सामने आई, जैसे...

  • फर्श पर कचरा फैला हुआ था. 
  • कुछ प्रोडक्ट्स पर नियमों के मुताबिक लेबलिंग नहीं थी.
  • इतना ही नहीं, बल्कि कई सामान पर गलत ब्रांडिंग भी सामने आई.
  • वहीं खाने-पीने की चीजों को सही से रखा नहीं गया था.

फूड सेफ्टी टीम ने लिया एक्शन

बता दें कि जांच के दौरान खाने-पीने की चीजों के रखरखाव में गंभीर लापरवाही सामने आई, इसके बाद कर्नाटक के Food Safety and Drug Administration Department ने वेयरहाउस को सील कर दिया. इसके अलावा साफ-सफाई का ध्यान न देने पर जेप्टो पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. इसके साथ ही ज़ेप्टो के वेयरहाउस मैनेजमेंट को नोटिस भी जारी कर दिया. 

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खाने-पीने का सामान खराब निकले तो करें शिकायत

  • अगर आपने जेप्टो से खाने-पीने या जरूरत का कोई सामान मंगवाया और उसमें किसी तरह कोई कमी है तो तुरंत शिकायत कर सकते हैं.
  • इसके लिए सबसे पहले आप जेप्टो ऐप का Help & Support सेक्शन पर जाएं.
  • आपको जो भी सामान खराब मिला है उसे सेलेक्ट करें.
  • एक्सपायर्ड, खराब सामान की फोटो लें.
  • इसके बाद अपनी शिकायत के साथ फोटो को भेजें.
  • अगर चैट सपोर्ट से समाधान न मिले तो आप ईमेल कर सकते हैं.
  • अगर इसके बाद भी कंपनी से कोई समाधान नहीं मिलता तो आप सीधे राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर संपर्क करें.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 12 Aug 2026 10:30 AM (IST)
Tags :
Bengaluru Business News Zepto Warehouse Seal
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