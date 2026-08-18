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हिंदी न्यूज़बिजनेसकम लागत में शुरू करें ये फूड बिजनेस, डिमांड ऐसी कि रोज होगी अच्छी कमाई

कम लागत में शुरू करें ये फूड बिजनेस, डिमांड ऐसी कि रोज होगी अच्छी कमाई

Food Business Ideas: क्या आप कम लागत में फूड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो ये बिजनेस आईडिया आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं. इस बिजनेस को आप घर से और स्टॉल लगाकर भी शुरू सकते हैं.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 18 Aug 2026 04:58 PM (IST)
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Food Business Ideas: हर व्यक्ति नौकरी करना नहीं चाहता है. कुछ लोग छोटा ही सही, लेकिन खुद का बिजनेस करना चाहते हैं. ऐसे में बिजनेश शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि कौन सा बिजनेस करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. अगर आप भी कम निवेश में फूड बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो कुछ बेहतरीन बिजनेस आईडिया आपके काम आ सकते हैं और उनका बिजनेस शुरू करने से आप अच्छी-खासी कमाई कर सकते हैं. जानिए फूड बिजनेस आईडिया. 

1.दूसरे राज्यों का पारंपरिक खाना बेचें

आप जिस शहर में रहते हैं वहां पर आप दूसरे राज्य के फेमस खाने को बेच सकते हैं. लोग दूसरे राज्यों के पारंपरिक खाने को खाना पसंद करते हैं. जैसे बंगाली खाना, राजस्थानी, गुजराती खाने बेच सकते हैं.

2.हेल्दी खाना बेचकर कमाएं पैसे

आजकल फूडी लोगों के साथ ही अपनी फिटनेस का ध्यान देने वाले लोग भी हैं, जो खाने-पीने का काफी ध्यान देते हैं. आप हेल्दी सलाद को अलग-अलग तरीके से बनाकर बेच सकते हैं. 

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3.बच्चों के लिए टिफिन सर्विस

आजकल ज्यादातर पति-पत्नी नौकरी करते हैं तो ऐसे में बच्चों के लिए पौष्टिक टिफिन तैयार करने का बिजनेस शुरू किया जा सकता है. ऐसे आइटम बनाएं जो बच्चों को काफी पसंद आए तो आपका बिजनेस अच्छा चल सकता है.

4.घर से होम बेकरी शुरू करें

इस बिजनेस के लिए आपको कोई दुकान खोलने की जरूरत नहीं है. आप घर से ही केक, पेस्ट्री और दूसरे बेकरी आइटम बनाकर बेच सकते हैं. सबसे ज्यादा आपकी कमाई, बर्थडे, सालगिरह और दूसरी पार्टियों के दौरान हो सकती है. खास बात तो यह है कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको बहुत निवेश भी नहीं करना पडे़गा. 

5.Momos और Sandwich का करें बिजनेस

आजकल मोमोज़ और सैंडविच जैसे फार्स्ट फूड लोग बड़े चाव से खाना पसंद करते हैं तो आप इनका बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं. बिजनेस ऐसी जगह शुरू करें जहां पर लोगों का आना-जाना लगा रहता है.

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कुछ जरूरी बातों का रखें ध्यान

  • साफ-सफाई का पूरा ध्यान दें और खाना ऐसा बनाए कि लोग दोबारा ऑर्डर करें.
  • साथ ही फूड बिजनेस शुरू करने से पहले FSSAI लाइसेंस जरूर लें .
  • इन फूड बिजनेस को आप घर के साथ-साथ ही स्टॉल लगाकर भी चला सकते हैं.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 18 Aug 2026 04:58 PM (IST)
Tags :
Investment Business News Food Business
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