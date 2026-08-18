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हिंदी न्यूज़बिजनेसPetrol Price: फिर बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, पड़ोसी देश की जनता पर पड़ी महंगाई की मार

Petrol Price: फिर बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, पड़ोसी देश की जनता पर पड़ी महंगाई की मार

Petrol- Diesel Price Hike: पाकिस्तान में महज चार दिन के अंतराल में पेट्रोल- डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया है. जिससे आम जनता के ऊपर एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ गई है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 18 Aug 2026 03:57 PM (IST)
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Petrol Diesel Price Hike: कुछ दिन पहले ही स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पाकिस्तान में पेट्रोल- डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ था. जिसके महज 4 दिन बाद ही दोबारा इनकी कीमतें बढ़ गई हैं. जिससे पाकिस्तान की जनका के ऊपर काफी बोझ पड़ा है. क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से केवल ट्रांसपोर्ट ही महंगा नहीं होता, बल्कि उससे दुड़ी हर एक चीज महंगी हो जाती है.

कितने बढ़े पेट्रोल- डीजल के दाम?
अगस्त के महीने में ये तीसरी बार है जब पाकिस्तान में पेट्रोल- डीजल के दाम बढ़े हैं. दरअसल 18 अगस्त 2026 को सरकार ने पेट्रोल की कीमत में 5.77 रुपये और डीजल की कीमत में 6.47 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है. जिससे पेट्रोल की कीमत देश में 331.20 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 390.42 रुपये प्रति लीटर हो गई हैं.

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हर रोज बदलते हैं दाम
दरअसल पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमतें बदलने का सिस्टम थोड़ा अलग है. यहां हर रोज इनकी कीमतें बदलती है. ऐसा इसलिए क्योंकि ग्लोबल ऑइल मार्केट में लगातार उतार-चढ़ाव चलता रहता है, जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑइल की कीमतें बढ़ती या घटती हैं वैसे ही पाकिस्तान में भी रोजाना घरेलू ईंधन क कीमत तय की जाती है.

कराची से लाहौर तक कितना हुआ दाम?

शहर पुराने पेट्रोल के दाम (प्रति लीटर) नए पेट्रोल के दाम (प्रति लीटर) कितनी हुई बढ़ोतरी? (प्रति लीटर)
कराची  325.43 रुपये  331.20 रुपये  5.77 रुपये
लाहौर 325.43 रुपये  331.20 रुपये 5.77 रुपये
इस्लामाबाद 325.43 रुपये 331.20 रुपये 5.77 रुपये
रावलपिंडी 325.43 रुपये 331.20 रुपये 5.77 रुपये
पेशावर 325.43 रुपये 331.20 रुपये 5.77 रुपये 
क्वेट्टा 325.43 रुपये 331.20 रुपये  5.77 रुपये 
फैजलाबाद 325.43 रुपये 331.20 रुपये 5.77 रुपये 
मुल्तान 325.43 रुपये 331.20 रुपये  5.77 रुपये 
हैदराबाद 325.43 रुपये 331.20 रुपये 5.77 रुपये 
गुजरांवाला 325.43 रुपये 331.20 रुपये 5.77 रुपये 

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4 दिन में दोबारा बढ़े दाम
बता दें कि कुछ दिन पहले यानी 14 अगस्त को ही पाकिस्तान में पेट्रोल- डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ था. जिसके बाद महज 4 दिन में ही 18 अगस्त को एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है. जिसकी वजह से देश की आवाम के ऊपर महंगाई की मार पड़ रही है. 14 अगस्त को पेट्रोल की कीमत 0.45 रुपये प्रति लीटर बढ़ाई गई थी. तो वहीं हाई-स्पीड डीजल की कीमत में 1.16 रुपये प्रति लीटर बढ़ाई गई थी.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 18 Aug 2026 03:57 PM (IST)
Tags :
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