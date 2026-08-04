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हिंदी न्यूज़बिजनेसमैच्योरिटी से पहले बंद करा रहे FD, बैंक कितना लेंगे चार्ज? समझें नियम

मैच्योरिटी से पहले बंद करा रहे FD, बैंक कितना लेंगे चार्ज? समझें नियम

FD Rule: अगर अचानक पैसों की जरूरत पड़े और आप FD तोड़ने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले यह जांच लें कि क्या बिना FD तोड़े कम चल सकता है या नहीं? मैच्योरिटी से पहले FD तोड़ने पर नुकसान हो सकता है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 04 Aug 2026 06:01 PM (IST)
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  • FD तोड़ने के बजाय, इसके बदले लोन लें।

Fixed Deposit Rule: आज की बढ़ती महंगाई में अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट नौकरी करता है तो उसे हर समय इस बात की चिंता लगी रहती है कि रिटायरमेंट के बाद रोजमर्रा और जरूरत की चीजों के लिए कैसे इंतजाम करेगा. यही वजह है कि ज्यादातर लोग नौकरी के दौरान ही अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाकर निवेश करना शुरू कर देते हैं.

आमतौर पर निवेश करने के लिए कई सारे ऑप्शन मौजूद हैं और इन्हीं में से एक है फिक्सड डिपॉजिट, जिसे लोग एक सुरक्षित बेहतर निवेश का विकल्प समझते हैं. अगर आपने भी FD करवाई हुई है और अचानक आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए, तो क्या आप जानते हैं मैच्योरिटी से पहले FD तोड़ने पर कितना नुकसान हो सकता है?

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मैच्योरिटी से पहले FD तोड़ने पर क्या होगा?

अगर आप समय से पहले ही अपनी FD बंद कर देते हैं तो ऐसे मामले में बैंक सिर्फ पेनल्टी नहीं काटता है, बल्कि बैंक आपका तय किया गया रिटर्न नहीं देगा.  इसलिए FD तोड़ने से पहले ही बेहतर होगा कि सारे नियमों की जानकारी ले लीजिए.

जल्दी FD तोड़ने पर मिलेगा कम ब्याज?

  • इसका जवाब है हां. अगर आपने समय से पहले एफडी बंद कर दी तो बैंक आपको उतने दिन का ही ब्याज देगा, जितने दिन एफडी बैंक में रही है.
  • मान लीजिए, अगर आपने 3 साल के लिए FD कराई थी, लेकिन 18 महीने में पैसों की जरूरत पड़ने पर उसे तुड़वा दिया, तो ऐसे मामले में बैंक आपको 18 महीने का ही ब्याज का फायदा देगा न की 3 साल वाली ब्याज दर का फायदा.

जुर्माना भी काट सकता है बैंक?

  • जी हां, जल्दी एफडी तोड़ने पर बैंक अलग से पेनल्टी भी लगाते हैं.
  • आमतौर पर कई बैंक में 0.5 प्रतिशत से 1 प्रतिशत तक की पेनल्टी लगाई जाती है.
  • ध्यान रखें, पेनल्टी की दर हर बैंक में अलग हो सकती है.

क्या बिना FD तोड़े काम चल सकता है?

अगर अचानक पैसों की जरूरत पड़े और आप एफडी तोड़ने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले यह जांच लें कि क्या बिना एफडी के तोड़े कम चल सकता है या नहीं? क्या आप जानते हैं कि कई बैंक एफडी के बदले की सुविधा भी देते हैं. इस सुविधा की मदद से आपको एफडी समय से पहले बंद नहीं करनी पड़ेगी और निवेश भी जारी रहेगा. लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इसके नियम हर बैंक में अलग हो सकते हैं, इसलिए पहले पूरी जानकारी ले, तभी कोई फैसला करें.

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कुछ बातों का रखें ध्यान

  • FD पर मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होता है.
  • साथ ही यह टैक्स आपकी इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक लगाया जाता है.
  • अगर आप एफडी तोड़ने की सोच रहे हैं तो बैंक की प्रीमैच्योर क्लोजर पॉलिसी के बारे में जरूर पढ़ें
  • वहीं ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही एफडी क तोड़ने की सोचें.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 04 Aug 2026 05:58 PM (IST)
Tags :
Bank Investment Business News Fixed Deposit
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