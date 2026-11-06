ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसपटाखे फोड़ते वक्त घर में लगी आग, तो कौन भरेगा नुकसान? 10 रुपये में मिल रहा सुरक्षा कवच

पटाखे फोड़ते वक्त घर में लगी आग, तो कौन भरेगा नुकसान? 10 रुपये में मिल रहा सुरक्षा कवच

अनहोनी कब हो जाए ये कोई नहीं बता सकता है, लेकिन सुरक्षा अपने हाथ में है. दीवाली पर भी पटाखों और दीयों से घर में आग लगने की संभावना बनी रहती है. हालांकि, इंश्योरेंस से राहत मिल सकती है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 06 Nov 2026 08:51 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • दीवाली पर पटाखों से दुर्घटनाओं हेतु विशेष बीमा उपलब्ध है.
  • सिर्फ 10 रुपये में व्यक्तिगत चोट, मृत्यु का कवर मिलता.
  • चिकित्सा खर्च 10-25 हज़ार रुपये तक उपलब्ध होता है.
  • घर/वाहन क्षति होम/मोटर बीमा द्वारा कवर होती है.

दीवाली के मौके पर अकसर हमें हादसों की खबरें सुनने को मिलती है. पटाखे, दीये या मोमबत्ती से आग कब लग जाए, ये कोई नहीं बता सकता है. कई बार परिवार के किसी सदस्य को नुकसान पहुंचने की संभावना रहती है, तो कई दफा आग लगने से घर या कमरे में रखे सामान को भारी नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है. अब होनी को तो कोई नहीं टाल सकता है, लेकिन हादसों के बाद इसके असर को कुछ कम करने के उपाय है ताकि संकट के समय परिवार पर आर्थिक बोझ न पड़े. इस स्थिति में पटाखा बीमा (Firecrackers Insurance) काम का साबित हो सकता है. 

दीवाली के मौके पर कई कंपनियां फायरक्रैकर इंश्योरेंस दे रही हैं. यह एक एक शॉर्ट-टर्म माइक्रो-इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, जिसे दीवाली के दौरान पटाखों या दीयों से होने वाले हादसों को के वित्तीय जोखिमों से निपटने के मकसद से ही डिजाइन किया गया है. सबसे खास बात यह है कि इनकी शुरुआत महज 10 रुपये होती है. हालांकि, 10 रुपये की यह रकम पूरे साल भर के लिए नहीं, बल्कि यह सिर्फ के दीवाली के त्योहार के 10 दिनों के जोखिम को कवर करता है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
Elon Musk को 7.53 लाख करोड़ का झटका! टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट से बाहर हुए Nvidia के CEO
Elon Musk को 7.53 लाख करोड़ का झटका! टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट से बाहर हुए Nvidia के CEO
बिजनेस
सोना हुआ बहुत सस्ता! जनवरी में पीक से 18% नीचे, क्या नए साल में फिर बनेगा रिकॉर्ड?
सोना हुआ बहुत सस्ता! जनवरी में पीक से 18% नीचे, क्या नए साल में फिर बनेगा रिकॉर्ड?
बिजनेस
धनतेरस पर सस्ता हुआ गैस सिलेंडर? दिल्ली से मुंबई तक चेक करें 14.2 और 19 किलो LPG के दाम
धनतेरस पर सस्ता हुआ गैस सिलेंडर? दिल्ली से मुंबई तक चेक करें 14.2 और 19 किलो LPG के दाम
बिजनेस
कहीं धनतेरस पर बैंक बंद तो नहीं? ब्रांच जाने से पहले चेक करें RBI की हॉलिडे लिस्ट
कहीं धनतेरस पर बैंक बंद तो नहीं? ब्रांच जाने से पहले चेक करें RBI की हॉलिडे लिस्ट

इसकी एक और बड़ी खास बात यह है कि भले ही इंश्योरेंस खरीदने के लिए आपको सिर्फ 10 रुपये ही देने पड़ रहे हैं, लेकिन अगर इन 10 दिनों के भीतर पटाखों से कोई दुर्घटना होती है, तो इंश्योरेंस कंपनी इलाज के लिए 10,000 से 25,000 रुपये तक का मेडिकल खर्च उठाती है. दुर्घटना की स्थिति में 50,000 तक का फिक्स्ड क्लेम भी देती है. 

पटाखा बीमा में क्या-क्या कवर होता है?

पटाखा बीमा में पटाखों से जलने, चोट लगने की स्थिति में अगर पीड़ित को 24 घंटे से अधिक अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, तो इलाज का खर्च मिलता है. इसमें आमतौर पर 10,000 से 25,000 रुपये तक का मेडिकल कवर दिया जाता है.

साथ ही अगर पटाखे से हुए किसी गंभीर हादसे में पॉलिसीधारक की मृत्यु हो जाती है या हाथ-पैर या आंख को गंभीर नुकसान पहुंचता है, तो नॉमिनी को एक निश्चित एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है. इस तरह की पॉलिसीज में एक प्रीमियम पर मुख्य सदस्य के साथ-साथ उनके जीवनसाथी (और बच्चों को भी समान सुरक्षा मिलती है. 

घर या कार में आग लग गई तो...?

दीवाली में अगर पटाखे से घर, फ्लैट या गाड़ी को कोई नुकसान पहुंचता है, तो उसकी भरपाई पटाखा बीमा नहीं करेगा. पटाखा बीमा को इंसान के इलाज में होने वाले खर्च के लिए बनाया गया है. अगर पटाखे या रॉकेट से आपकी गाड़ी में आग लग जाती है या डेंट/पेंट खराब होता है, तो आप मोटर इंश्योरेंस का सहारा ले सकते हैं. घर या फ्लैट को होने वाले नुकसान के लिए होम इंश्योरेंस के तहत क्लेम कर सकते हैं.

कई होम इंश्योरेंस पॉलिसी में आमतौर पर किसी दुर्घटना के चलते आग लगने से घर को हुए नुकसान का कवरेज मिलता है. अगर आपने फर्नीचर, टीवी, फ्रिज और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का बीमा पहले से करा रखा है, तो दुर्घटना की स्थिति में इनके लिए भी क्लेम कर सकते हैं. इसके लिए पॉलिसी में बिल्डिंग के साथ-साथ उसमें रखें सामानों का कवरेज होना जरूरी है.

कैसे लें पटाखा बीमा?

PhonePe, CoverSure, Bajaj Finserv डिजिटल प्लेटफॉर्म और कंपनियां फायरक्रैकर इंश्योरेंस दे रही हैं, जिनकी अवधि 10-30 दिनों के बीच होती है. हालांकि, अगर आपके पास पर्याप्त हेल्थ कवर है और पर्सनल एक्सीडेंट प्लान भी है, तो आपको अलग से सिर्फ दीवाली के लिए पटाखा बीमा लेने की जरूरत नहीं है. हालांकि, अगर आपका हेल्थ सम इंश्योर्ड कम है, तो ऐसे में कोई सीजनल इंश्योरेंस प्लान लेने के बजाय सम इंश्योर्ड को बढ़ा लेना बेहतर है. 

ये भी पढ़ें:

सोना हुआ बहुत सस्ता! जनवरी में पीक से 18% नीचे, क्या नए साल में फिर बनेगा रिकॉर्ड? 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 06 Nov 2026 08:51 AM (IST)
Tags :
Diwali Firecracker Insurance
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Elon Musk को 7.53 लाख करोड़ का झटका! टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट से बाहर हुए Nvidia के CEO
Elon Musk को 7.53 लाख करोड़ का झटका! टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट से बाहर हुए Nvidia के CEO
बिजनेस
सोना हुआ बहुत सस्ता! जनवरी में पीक से 18% नीचे, क्या नए साल में फिर बनेगा रिकॉर्ड?
सोना हुआ बहुत सस्ता! जनवरी में पीक से 18% नीचे, क्या नए साल में फिर बनेगा रिकॉर्ड?
बिजनेस
धनतेरस पर सस्ता हुआ गैस सिलेंडर? दिल्ली से मुंबई तक चेक करें 14.2 और 19 किलो LPG के दाम
धनतेरस पर सस्ता हुआ गैस सिलेंडर? दिल्ली से मुंबई तक चेक करें 14.2 और 19 किलो LPG के दाम
बिजनेस
कहीं धनतेरस पर बैंक बंद तो नहीं? ब्रांच जाने से पहले चेक करें RBI की हॉलिडे लिस्ट
कहीं धनतेरस पर बैंक बंद तो नहीं? ब्रांच जाने से पहले चेक करें RBI की हॉलिडे लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अमेरिका भाग जाएं ज्ञानेश कुमार', ट्रंप का नाम लेकर महुआ मोइत्रा की CEC को सलाह
'अमेरिका भाग जाएं ज्ञानेश कुमार', ट्रंप का नाम लेकर महुआ मोइत्रा की CEC को सलाह
झारखंड
झारखंड में तेज रफ्तार का कहर, ट्रक ने 3 बच्चों समेत 7 लोगों को कुचला, सभी की मौत
झारखंड में तेज रफ्तार का कहर, ट्रक ने 3 बच्चों समेत 7 लोगों को कुचला, सभी की मौत
विश्व
लॉस एंजिल्स में बड़ा उलटफेर, भारत में जन्म लेने वाली नित्या रमन बनीं नई मेयर
लॉस एंजिल्स में बड़ा उलटफेर, भारत में जन्म लेने वाली नित्या रमन बनीं नई मेयर
आईपीएल 2026
IPL में 40 करोड़ का 'ब्लैकमेल'? खिलाड़ियों की मांग से टीम मालिकों के उड़े होश
IPL में 40 करोड़ का 'ब्लैकमेल'? खिलाड़ियों की मांग से टीम मालिकों के उड़े होश
साउथ सिनेमा
'रामायण' के आते ही 'जेलर 2' की कमाई को लगा झटका, 22वें दिन का कलेक्शन शॉकिंग
'रामायण' के आते ही 'जेलर 2' की कमाई को लगा झटका, 22वें दिन का कलेक्शन शॉकिंग
पंजाब
परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड: 22 दिन बाद खत्म हुआ विरोध, आज होगा पोस्टमार्टम
परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड: 22 दिन बाद खत्म हुआ विरोध, आज होगा पोस्टमार्टम
विश्व
ट्रंप नहीं, उनकी पत्नी मेलानिया ने कराया रूस-यूक्रेन सीजफायर, बोलीं- 'लिखित समझौते हुए'
ट्रंप नहीं, उनकी पत्नी मेलानिया ने कराया रूस-यूक्रेन सीजफायर, बोलीं- 'लिखित समझौते हुए'
Home Tips
Carpet Dent Removal: कारपेट पर पड़े सोफे के जिद्दी निशान? फ्रीजर में रखी ये 1 चीज कर देगी कमाल
कारपेट पर पड़े सोफे के जिद्दी निशान? फ्रीजर में रखी ये 1 चीज कर देगी कमाल
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget