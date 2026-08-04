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हिंदी न्यूज़बिजनेससमुद्र में तेल के 60 कुएं खोदेगा भारत, हर कुएं पर 650 करोड़ खर्च करेगी सरकार, जानिए क्या है पूरा प्लान

समुद्र में तेल के 60 कुएं खोदेगा भारत, हर कुएं पर 650 करोड़ खर्च करेगी सरकार, जानिए क्या है पूरा प्लान

Samudra Manthan Scheme: भारत समुद्र में 60 गहरे तेल और गैस के कुएं खोदने जा रहा है. जानिए 'समुद्र मंथन' योजना क्या है, हर कुएं पर सरकार 650 करोड़ रुपये क्यों खर्च करेगी और इससे देश को क्या फायदा होगा.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 04 Aug 2026 11:16 AM (IST)
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Samudra Manthan Scheme: भारत अब कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए समुद्र के नीचे बड़े स्तर पर तेल और गैस की खोज करने जा रहा है. केंद्र सरकार ने इसके लिए समुद्र मंथन को मंजूरी दी है. इस योजना के तहत 60 गहरे समुद्री और अल्ट्रा-डीपवॉटर कुओं की ड्रिलिंग की जाएगी. सरकार हर कुएं पर 650 करोड़ रुपये तक खर्च कर देगी ताकि कंपनियां बिना ज्यादा जोखिम के तेल और गैस की खोज कर सकें. 

क्यों खर्च होंगे 650 करोड़ रुपये? 
गहरे समुद्र में तेल और गैस की खोज बेहद महंगी और जोखिम भरी होती है. कई बार करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद व्यावसायिक रूप से उपयोगी भंडार नहीं मिलते. यही वजह है कि सरकार अब इस जोखिम का एक हिस्सा खुद उठाएगी. योजना के तहत एक कुएं की ड्रिलिंग पर आने वाले खर्च के लिए 650 करोड़ रुपये तक का समर्थन दिया जाएगा, ताकि निजी और विदेशी कंपनियां भी इस क्षेत्र में निवेश के लिए आगे आएं. 

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क्या है सरकार का फोकस?
भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है. इससे हर साल देश पर भारी विदेशी मुद्रा का बोझ पड़ता है. सरकार का फोकस घरेलू उत्पादन बढ़ाकर आयात पर निर्भरता कम करना और देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है. इसके लिए गहरे समुद्र में मौजूद संभावित तेल और गैस भंडार की खोज तेज की जाएगी. 

किन इलाकों में होगी ड्रिलिंग?
इस योजना के तहत भारत के गहरे समुद्री क्षेत्रों, खासकर पूर्वी और पश्चिमी अपतटीय बेसिन तथा अल्ट्रा-डीपवॉटर क्षेत्रों में खोज अभियान चलाया जाएगा. सरकार का मानना है कि इन इलाकों में हाइड्रोकार्बन भंडार मिल सकते हैं.

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कंपनियों को कैसे मिलेगा फायदा?
सरकार की इस योजना से ONGC के अलावा निजी और विदेशी ऊर्जा कंपनियों को भी राहत मिलेगी. गहरे समुद्र में ड्रिलिंग की लागत कम होने से ज्यादा कंपनियां भारत के अपतटीय ब्लॉकों में निवेश कर सकती हैं. अगर भारत में घरेलू स्तर पर कच्चे तेल और गैस का उत्पादन बढ़ता है तो लंबे समय में आयात पर निर्भरता कम हो सकती है. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 04 Aug 2026 11:16 AM (IST)
Tags :
Business News INDIA Oil Imports Samudra Manthan Scheme
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