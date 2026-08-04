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हिंदी न्यूज़बिजनेससोना और भी हुआ सस्ता, 24 से लेकर 18 कैरेट की गिरी कीमत; जानें अब 10 ग्राम का रेट

सोना और भी हुआ सस्ता, 24 से लेकर 18 कैरेट की गिरी कीमत; जानें अब 10 ग्राम का रेट

Gold-Silver Rate Today on August 4: आज देश भर में सोने की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है. इसके पीछे कई भू-राजनीतिक कारण हैं. हालांकि, इस बीच चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 04 Aug 2026 11:19 AM (IST)
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  • घरेलू बाजार में आज सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई.
  • 24 कैरेट सोना 1,44,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर उपलब्ध.
  • 22 कैरेट और 18 कैरेट सोना भी क्रमशः सस्ता होकर बिका.
  • चांदी की कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं आया है.

Gold-Silver Rate Today on August 4: आज घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की जा रही है. आज 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति ग्राम 14,400 रुपये है, जिसमें कल के मुकाबले 22 रुपये की गिरावट दर्ज की जा रही है. इस हिसाब से आज 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 1,44,000 रुपये है, जो कल के मुकाबले 220 रुपये सस्ता हुआ है. कल 24 कैरेट सोने की कीमत 14,422 रुपये प्रति ग्राम थी.

22 और 18 कैरेट की कितनी है कीमत?

आज 22 कैरेट सोने की कीमत 13,200 रुपये प्रति ग्राम है, जिसमें कल के मुकाबले 20 रुपये की गिरावट देखी जा रही है. कल 22 कैरेट सोने की कीमत 13,220 रुपये प्रति ग्राम थी. आज 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 1,32,000 रुपये है. इसी तरह से 18 कैरेट सोने की कीमत आज 10,800 रुपये प्रति ग्राम और 1,08,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है. यह कल के मुकाबले क्रमश: 16 रुपये और 160 रुपये सस्ता हुआ है. कल इसकी कीमत 10,816 रुपये प्रति 10 ग्राम थी. 

कुछ बड़े शहरों में आज सोने का रेट

आज मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, कोयंबटूर, नागपुर, मदुरै, विजयवाड़ा जैसे तमाम शहरों में सोने की कीमत 1,44,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है. वहीं, इन शहरों में 22 और 18 कैरेट सोने की कीमत क्रमश: 1,32,000 और 1,08,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है. सिर्फ चेन्नई में 18 कैरेट सोने की कीमत प्रति ग्राम 11,015 रुपये है. इसी तरह से दिल्ली, लखनऊ और चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 14,415 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 13,215 रुपये और 18 कैरेट की कीमत 10,815 रुपये प्रति ग्राम है. 

चांदी की कितनी है कीमत?

चांदी की कीमत आज प्रति ग्राम 235 रुपये, प्रति 10 ग्राम 2,350 रुपये और प्रति किलोग्राम 2,35,000 किलोग्राम है. इसमें कल के मुकाबले कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है. आज चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु जैसे तमाम शहरों में चांदी की कीमत प्रति 10 ग्राम 2,350 रुपये है. ये कल के ही स्तर पर बरकरार हैं.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 04 Aug 2026 11:12 AM (IST)
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