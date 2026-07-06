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हिंदी न्यूज़बिजनेसGadgets Price Hike: 'दीवाली पर खरीदूंगा'... फेस्टिव डील्स पर डिस्काउंट अब नहीं मिलेगा! दिन पर दिन महंगे हो रहे फोन और गैजेट्स

Gadgets Price Hike: 'दीवाली पर खरीदूंगा'... फेस्टिव डील्स पर डिस्काउंट अब नहीं मिलेगा! दिन पर दिन महंगे हो रहे फोन और गैजेट्स

Gadgets Price Hike: महंगाई दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है. ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है. लेकिन क्या त्योहारों पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मिलने वाली डील्स फायदेमंद है या नहीं?

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 06 Jul 2026 08:56 PM (IST)
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Gadgets Price Hike: त्यौहारों के मौके पर अक्सर फेस्टिव डील्स चलती है. चाहे ऑनलाइन बाजार हो या ऑफलाइन बाजार, हर जगह तगड़ा डिस्काउंट होता है. आप भी फिलहार कुछ खरीदने के लिए  दशहरा, दीवाली या नवरात्रि का इंतजार जरूर कर रहे होंगे. अगर वाकई में कर रहे हैं तो रुक जाइए और जो भी खरीदना है अभी खरीद लीजिए. ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में मोबाइल फोन, लैपटॉप और कई इलेक्ट्रॉनिक सामानों की कीमतें बढ़ने वाली हैं. तो इन डील्स में आपको फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होगा.

क्यों बढ़ रहे दाम?
दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI कंप्यूटिंग की दुनिया में नई क्रांति ला रहा है. लेकिन इसका असर अब आम लोगों की जेब पर भी पड़ने लगा है. AI की वजह से स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप जैसे रोजमर्रा के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स महंगे हो सकते हैं. ऐसे में यदि आप इंतजार कर रहे हैं किसी अच्छी डील का तो ये आपको काफी महंगी पड़ सकती है.

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AI क्यों बन रहा महंगाई की वजह?
ऐसा इसलिए क्योंकि NVIDIA, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, अमेजॉन, ओपनएआई और एंथ्रोपिक जैसी कंपनियां AI के लिए बड़े-बड़े डेटा सेंटर और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही हैं. इसके चलते मेमोरी चिप्स की मांग तेजी से बढ़ गई है. बढ़ती मांग को देखते हुए चिप बनाने वाली कंपनियां अब AI सर्वर में इस्तेमाल होने वाली महंगी और ज्यादा फायदा देने वाली मेमोरी Chips का उत्पादन बढ़ा रही हैं. इसकी वजह से स्मार्टफोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इस्तेमाल होने वाली सामान्य DRAM और NAND फ्लैश चिप्स की सप्लाई कम हो रही है.

इसी का नतीजा है कि इन चिप्स की कीमतों लगातार बढ़ रही हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने की लागत भी बढ़ गई है. यही कारण है कि आने वाले समय में स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.

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उदाहरण से समझें कैसे बढ़ेगी कीमत
जैसे अभी कुछ दिन पहले ही एप्पल के टैब की कीमत बढ़ गई थी, जिसके बाद लोगों को लगा कि अब जैसे टैब की कीमतें बढ़ीं हैं वैसे ही एप्पल के फोन की कीमतें भी बढ़ेंगी. तो लोगों ने धड़ल्ले से फोन खरीदना शुरू कर दिया, जिससे फोन की कीमतें भी बढ़ गई हैं. अब ऐसे ही आने वाले समय में अन्य चीजों की कीमतें भी बढ़ सकती है. जिसके बाद फेस्टिवल्स के दौरान जो भी डील्स होंगी उसमें आपको मान लीजिए 10 हजार रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो आज की कीमत में ही मिलेगा. तो ऐसे में तो खरीदने वाले का नुकसान ही है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 06 Jul 2026 08:56 PM (IST)
Tags :
AI Laptop Price Hike Mobile Price Hike Festive Deals
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