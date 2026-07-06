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हिंदी न्यूज़बिजनेसEthanol: पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर किसानों को मिले 1.60 लाख करोड़, विदेशी मुद्रा खर्च में हुई ऐतिहासिक बचत

Ethanol: पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर किसानों को मिले 1.60 लाख करोड़, विदेशी मुद्रा खर्च में हुई ऐतिहासिक बचत

Ethanol News: एथेनॉल को लेकर इन दिनों काफी चर्चा चल रही है, सरकार जहां इसके समर्थन में है तो वहीं विपक्ष इसके खिलाफ है. इसी बीच सरकार ने खुद बताया है कि इससे किसानों का भी अच्छा खासा फायदा हो रहा है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 06 Jul 2026 05:43 PM (IST)
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Ethanol News: पिछले कई दिनों से एथेनॉल काफी चर्चा में बना हुआ है. जबसे पेट्रोल- डीजल के दाम बढ़े, तभी से इसे लेकर चर्चा तेज हो गई. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जहां एक तरफ इसे बढ़ावा दिया तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसके खिलाफ है. ऐसे में हाल ही में सरकार की तरफ से एथेनॉल मिक्स पेट्रोल को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है. जिसमें उन्होंने बताया है कि इसके इस्तेमाल से किसानों को कितना फायदा हो रहा है और तो और देश में विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ रहा है.

किसानों को हो रहा फायदा
एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को लेकर अब तक ये गलतफहमी रही है कि इससे किसानों को फायदा होने की जगह नुकसान हो रहा है. लेकिन अब हाल ही में सरकार ने इस गलतफहमी को दूर कर दिया है. सरकार ने हाल ही में PIB की वेबसाइट के जरिए एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया है कि एथेनॉल वाले पेट्रोल से किसानों ने अब तक 1.60 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा की कमाई की है.

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बढ़ रहा विदेशी मुद्रा भंडार
इतना ही नहीं बल्कि सामने आई इस रिपोर्ट के मुताबिक एथेनॉल ब्लेंडिंग से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी तेजी से बढ़ रहा है. साल 2014-15 से मई 2026 तक एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की वजह से 310 लाख मीट्रिक टन आयातित कच्चे तेल की जगह एथेनॉल का इस्तेमाल करके विदेशी मुद्रा में 1.90 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की बचत हुई है. इसके अलावा, इससे 930 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है.

बता दें कि एथेनॉल का इस्तेमाल पेट्रोल में केवल भारत ही नहीं कर रहा है. बल्कि ये ग्लोबली प्रेक्टिस में आ रहा है. जापान, ब्राजील, यूएस जैसे देश इसे अपने देश में इम्प्लिमेंट कर रहे हैं. जैसे यूएस में E10, E15 काफी प्रचलित है. तो वहीं ब्राजील में E27 को स्टैंडर्ड पेट्रोल माना जाता है. इसके अलावा जापान में भी E10 का इस्तेमाल गाड़ियों में किया जा रहा है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 06 Jul 2026 05:26 PM (IST)
Tags :
Ethanol E20 Petrol Petrol News
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