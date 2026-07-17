FD Rates for Senior Citizen: रिटायरमेंट के बाद जब किसी व्यक्त को एक मुश्त रकम मिलती है तो वो उसे एफडी में निवेश करने के बारे में सोचता है. जिससे कि उस व्यक्ति के रिटायरमेंट के बाद का जीवन भी अच्छी तरह से व्यतीत हो. यदि आपके घर परिवार में कोई हाल ही में रिटायर हुआ हो, या आप ही रिटायर हुए हों, तो आपको जल्द से जल्द फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश कर देना चाहिए. क्योंकि कई बैंक इस समय सीनियर सिटिजन्स को अच्छा खासा ब्याज दे रहे हैं.

आने वाले समय में ब्याज दरों में बढ़ोतरी होने के आसार नजर आ रहे हैं. इसके बावजूद कई बैंक अभी भी 8% या उससे ज्यादा ब्याज दे रहे हैं. 15 जुलाई 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक, 9 बैंक ऐसे हैं जो सीनियर सिटीजन को कम से कम 8% ब्याज दे रहे हैं. इनमें ज्यादातर स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल हैं.

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कहां मिल रहा 8% से ज्यादा ब्याज?

ये 9 स्मॉल फाइनेंस बैंक सीनियर सिटिजन्स को बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट जमा करने के एवज में 8% से ज्यादा का ब्याज दे रहे हैं. सबसे ऊंची ब्याज दरें आमतौर पर 2 से 3 साल की FD पर मिल रही हैं. इससे साफ है कि 24 से 36 महीने की FD पर सबसे अच्छा रिटर्न मिल रहा है. यहां देखें इन बैंकों के नाम:

Equitas Small Finance Bank - 8.50%

Shivalik Small Finance Bank - 8.50%

Jana Small Finance Bank - 8.30%

Ujjivan Small Finance Bank - 8.30%

ESAF Small Finance Bank - 8.25%

Suryoday Small Finance Bank - 8.25%

Utkarsh Small Finance Bank - 8.25%

DCB Bank – 8.00%

Suryoday Bank - 8.05%

बड़े निजी बैंकों की ब्याज दरें

ये स्मॉल फाइनेंस बैंक थे जो अच्छा खासा रिटर्न दे रहे हैं. अब देखते हैं बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंकों की लिस्ट और जानते हैं कि वो कितना ब्याज एफडी पर दे रहे हैं. हालांकि ये बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक से कम ब्याज दे रहे हैं. यहां देखें लिस्ट:

Axis Bank - 7.25%

HDFC Bank - 7.00%

ICICI Bank - 7.10%

Kotak Mahindra Bank - 7.30%

IndusInd Bank - 7.75%

YES Bank - 7.75%

IDFC FIRST Bank - 7.60%

Bandhan Bank - 7.95%

सरकारी बैंकों की ब्याज दरें

लोग सबसे ज्यादा भरोसा सरकारी बैंकों पर करते हैं क्योंकि इनमें पैसा डूबने जैसी कोई बात नहीं होती. साथ ही साथ पैसा और भविष्य दोनों सुरक्षित रहते हैं. यहां देखें सरकारी बैंकों की ब्याज दरें.

Bank of India - 7.45%

Punjab & Sind Bank - 7.35%

Indian Bank - 7.30%

Bank of Baroda - 7.25%

Central Bank of India - 7.20%

Union Bank of India - 7.15%

Bank of Maharashtra - 7.15%

Canara Bank - 7.10%

Punjab National Bank - 7.10%

State Bank of India - 7.05%

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क्या FD के लिए ज्यादा ब्याज देखना ही काफी?

वैसे जब भी फिक्स्ड डिपॉजिट करने का प्लान हो तो केवल सबसे ज्यादा ब्याज दर देखकर निवेश नहीं करना चाहिए. बैंक की वित्तीय स्थिति, आपकी पैसों की जरूरत और निवेश की अवधि भी देखनी चाहिए. स्मॉल फाइनेंस बैंक में जमा रकम पर भी DICGC के तहत प्रति बैंक 5 लाख रुपये तक का बीमा मिलता है. इसमें मूल और ब्याज दोनों शामिल हैं. अगर आपका निवेश 5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो रकम अलग-अलग बैंकों में बांटना बेहतर माना जाता है.

यदि आप भी निवेश का मन बना रहे हैं तो सोच समझकर और ब्याज दरें देखकर ही कोई फैसला करें.