INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसFD Rates: बुजुर्गो की चांदी, ये 9 बैंक एफडी पर दे रहे हैं बंपर ब्याज, निवेश पर मिलेगा धांसू मुनाफा

FD Rates: बुजुर्गो की चांदी, ये 9 बैंक एफडी पर दे रहे हैं बंपर ब्याज, निवेश पर मिलेगा धांसू मुनाफा

FD Rates: भविष्य के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट कई लोग करत हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सीनियर सिटीजन को कई बैंक एफडी पर 8% तक का ब्याज दे रहे हैं. आइये बताते हैं कौन से हैं वो बैंक्स.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 17 Jul 2026 08:01 AM (IST)
Preferred Sources

FD Rates for Senior Citizen: रिटायरमेंट के बाद जब किसी व्यक्त को एक मुश्त रकम मिलती है तो वो उसे एफडी में निवेश करने के बारे में सोचता है. जिससे कि उस व्यक्ति के रिटायरमेंट के बाद का जीवन भी अच्छी तरह से व्यतीत हो. यदि आपके घर परिवार में कोई हाल ही में रिटायर हुआ हो, या आप ही रिटायर हुए हों, तो आपको जल्द से जल्द फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश कर देना चाहिए. क्योंकि कई बैंक इस समय सीनियर सिटिजन्स को अच्छा खासा ब्याज दे रहे हैं.

आने वाले समय में ब्याज दरों में बढ़ोतरी होने के आसार नजर आ रहे हैं. इसके बावजूद कई बैंक अभी भी 8% या उससे ज्यादा ब्याज दे रहे हैं. 15 जुलाई 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक, 9 बैंक ऐसे हैं जो सीनियर सिटीजन को कम से कम 8% ब्याज दे रहे हैं. इनमें ज्यादातर स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल हैं.

ये भी पढ़ें: Credit Card Spendings: कितना क्रेडिट कार्ड बिल आपकी जेब के लिए है सेफ? कर्ज के जाल में फंसने से बचाएगा ये नियम

कहां मिल रहा 8% से ज्यादा ब्याज?

ये 9 स्मॉल फाइनेंस बैंक सीनियर सिटिजन्स को बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट जमा करने के एवज में 8% से ज्यादा का ब्याज दे रहे हैं. सबसे ऊंची ब्याज दरें आमतौर पर 2 से 3 साल की FD पर मिल रही हैं. इससे साफ है कि 24 से 36 महीने की FD पर सबसे अच्छा रिटर्न मिल रहा है. यहां देखें इन बैंकों के नाम:

  • Equitas Small Finance Bank - 8.50%
  • Shivalik Small Finance Bank - 8.50%
  • Jana Small Finance Bank - 8.30%
  • Ujjivan Small Finance Bank - 8.30%
  • ESAF Small Finance Bank - 8.25%
  • Suryoday Small Finance Bank - 8.25%
  • Utkarsh Small Finance Bank - 8.25%
  • DCB Bank – 8.00%
  • Suryoday Bank - 8.05%

बड़े निजी बैंकों की ब्याज दरें

ये स्मॉल फाइनेंस बैंक थे जो अच्छा खासा रिटर्न दे रहे हैं. अब देखते हैं बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंकों की लिस्ट और जानते हैं कि वो कितना ब्याज एफडी पर दे रहे हैं. हालांकि ये बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक से कम ब्याज दे रहे हैं. यहां देखें लिस्ट:

  • Axis Bank - 7.25%
  • HDFC Bank - 7.00%
  • ICICI Bank - 7.10%
  • Kotak Mahindra Bank - 7.30%
  • IndusInd Bank - 7.75%
  • YES Bank - 7.75%
  • IDFC FIRST Bank - 7.60%
  • Bandhan Bank - 7.95%

सरकारी बैंकों की ब्याज दरें

लोग सबसे ज्यादा भरोसा सरकारी बैंकों पर करते हैं क्योंकि इनमें पैसा डूबने जैसी कोई बात नहीं होती. साथ ही साथ पैसा और भविष्य दोनों सुरक्षित रहते हैं. यहां देखें सरकारी बैंकों की ब्याज दरें.

  • Bank of India - 7.45%
  • Punjab & Sind Bank - 7.35%
  • Indian Bank - 7.30%
  • Bank of Baroda - 7.25%
  • Central Bank of India - 7.20%
  • Union Bank of India - 7.15%
  • Bank of Maharashtra - 7.15%
  • Canara Bank - 7.10%
  • Punjab National Bank - 7.10%
  • State Bank of India - 7.05%

ये भी पढ़ें: Stock Market: Youtube देखकर स्टॉक मार्केट में लगाते हैं पैसा? साउथ कोरिया में जो हुआ, उससे सबक लें आप

क्या FD के लिए ज्यादा ब्याज देखना ही काफी?

वैसे जब भी फिक्स्ड डिपॉजिट करने का प्लान हो तो केवल सबसे ज्यादा ब्याज दर देखकर निवेश नहीं करना चाहिए. बैंक की वित्तीय स्थिति, आपकी पैसों की जरूरत और निवेश की अवधि भी देखनी चाहिए. स्मॉल फाइनेंस बैंक में जमा रकम पर भी DICGC के तहत प्रति बैंक 5 लाख रुपये तक का बीमा मिलता है. इसमें मूल और ब्याज दोनों शामिल हैं. अगर आपका निवेश 5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो रकम अलग-अलग बैंकों में बांटना बेहतर माना जाता है.

यदि आप भी निवेश का मन बना रहे हैं तो सोच समझकर और ब्याज दरें देखकर ही कोई फैसला करें.

और पढ़ें

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
Read More
Published at : 17 Jul 2026 08:01 AM (IST)
Tags :
Fixed Deposite FD Rates
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
FD Rates: बुजुर्गो की चांदी, ये 9 बैंक एफडी पर दे रहे हैं बंपर ब्याज, निवेश पर मिलेगा धांसू मुनाफा
FD Rates: बुजुर्गो की चांदी, ये 9 बैंक एफडी पर दे रहे हैं बंपर ब्याज, निवेश पर मिलेगा धांसू मुनाफा
बिजनेस
LPG Rate Today: कितने में होगी आज 14.2 किलो वाले गैस सिलेंडर की बुकिंग, US-ईरान में जंग के बीच कहीं बढ़ा तो नहीं रेट?
कितने में होगी आज 14.2 किलो वाले गैस सिलेंडर की बुकिंग, US-ईरान में जंग के बीच कहीं बढ़ा तो नहीं रेट?
बिजनेस
Petrol-Diesel Rate: आज गाड़ी की टंकी फुल करवाने का है प्लान? पेट्रोल पंप जानें से पहले जानें लेटेस्ट फ्यूल रेट
आज गाड़ी की टंकी फुल करवाने का है प्लान? पेट्रोल पंप जानें से पहले जानें लेटेस्ट फ्यूल रेट
बिजनेस
Credit Card Spendings: कितना क्रेडिट कार्ड बिल आपकी जेब के लिए है सेफ? कर्ज के जाल में फंसने से बचाएगा ये नियम
कितना क्रेडिट कार्ड बिल आपकी जेब के लिए है सेफ? कर्ज के जाल में फंसने से बचाएगा ये नियम
Advertisement

वीडियोज

Kiku Sharda ने खोला Kapil Sharma Show का बड़ा राज
Jennifer Winget की दूसरी शादी की खबरों ने बढ़ाई फैंस की खुशी
अफवाह या सच? Kiara Advani की दूसरी प्रेग्नेंसी की चर्चा तेज
'The Odyssey' Review: Christopher Nolan का विजुअल मास्टरपीस, IMAX में मिलेगा असली रोमांच
Supreme Court ने Samay Raina को लगाई सख्त फटकार, बढ़ीं मुश्किलें
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
मध्य प्रदेश
आज जुमे का दिन, लेकिन धार भोजशाला में नमाज को लेकर असमंजस की स्थिति, क्या होगा?
आज जुमे का दिन, लेकिन धार भोजशाला में नमाज को लेकर असमंजस की स्थिति, क्या होगा?
स्पोर्ट्स
क्या रोहित शर्मा पर संन्यास लेने का दबाव बनाया जा रहा है? टीम इंडिया के कोच ने ही कर दिया बड़ा खुलासा
क्या रोहित शर्मा पर संन्यास लेने का दबाव बनाया जा रहा है? टीम इंडिया के कोच ने ही कर दिया बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में रिपीट हुई योगी सरकार तो OP राजभर बनेंगे डिप्टी सीएम? खुद बोले- 'इच्छा होती है कि...'
यूपी में रिपीट हुई योगी सरकार तो OP राजभर बनेंगे डिप्टी सीएम? खुद बोले- 'इच्छा होती है कि...'
इंडिया
देश का पहला प्राइवेट रॉकेट इतिहास रचने को तैयार, श्री हरिकोटा से विक्रम-1 भरेगा उड़ान, US-चीन की उड़ेगी नींद
देश का पहला प्राइवेट रॉकेट इतिहास रचने को तैयार, श्री हरिकोटा से विक्रम-1 भरेगा उड़ान, US-चीन की उड़ेगी नींद
बॉलीवुड
Dhamaal 4 Box Office Day 7: 'धमाल 4' ने 7वें दिन भी दनादन छापे नोट, अक्षय की दो फिल्मों को भी चटाई धूल, बनी ऐसा करने वाली साल की तीसरी फिल्म
'धमाल 4' ने 7वें दिन भी खूब छापे नोट, अक्षय की दो फिल्मों को भी चटाई धूल
दिल्ली NCR
Delhi Weather Today: बारिश के साथ हुई दिन की शुरुआत, दो दिन में गिरेगा तापमान, गर्मी से राहत मिलने के आसार
दिल्ली-NCR में बारिश के साथ हुई दिन की शुरुआत, दो दिन में गिरेगा तापमान, गर्मी से राहत मिलने के आसार
शिक्षा
Success Story: 10 सेकेंड से टूटा था पुलिस बनने का सपना, अब किसान की बेटी बनी सब-इंस्पेक्टर
10 सेकेंड से टूटा था पुलिस बनने का सपना, अब किसान की बेटी बनी सब-इंस्पेक्टर
बाइक
Royal Enfield Classic 350 खरीदने वालों की हुई मौज, पहली बार मिलेंगे ये 2 बड़े फीचर्स
Royal Enfield Classic 350 खरीदने वालों की हुई मौज, पहली बार मिलेंगे ये 2 बड़े फीचर्स
ENT LIVE
Christopher Nolan की The Odyssey की कहानी जानकर रह जाएंगे हैरान
Christopher Nolan की The Odyssey की कहानी जानकर रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Kapil Sharma Show को लेकर Kiku Sharda का बड़ा खुलासा
Kapil Sharma Show को लेकर Kiku Sharda का बड़ा खुलासा
ENT LIVE
रिपोर्ट्स: Jennifer Winget करेंगी William Ishmeal से शादी?
रिपोर्ट्स: Jennifer Winget करेंगी William Ishmeal से शादी?
ENT LIVE
Christopher Nolan की The Odyssey ने जीता दिल
Christopher Nolan की The Odyssey ने जीता दिल
ENT LIVE
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Embed widget