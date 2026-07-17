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हिंदी न्यूज़बिजनेसPetrol-Diesel Rate: आज गाड़ी की टंकी फुल करवाने का है प्लान? पेट्रोल पंप जानें से पहले जानें लेटेस्ट फ्यूल रेट

Petrol-Diesel Rate: आज गाड़ी की टंकी फुल करवाने का है प्लान? पेट्रोल पंप जानें से पहले जानें लेटेस्ट फ्यूल रेट

Petrol-Diesel Rate: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव का माहौल बरकरार है. इससे क्रूड ऑयल भी 85 डॉलर के पास मजबूत हुआ है. बावजूद इसके आज भी देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें जस की तस हैं.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 17 Jul 2026 07:08 AM (IST)
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Petrol-Diesel Rate Today on July 17: आज शुक्रवार को देश में पेट्रोल-डीजल की रिटेल स्तर पर कीमतें पूरी तरह से स्थिर हैं. सरकारी तेल विपणन कंपनियों (IOCL, BPCL, HPCL) की तरफ से आज सुबह 6 बजे जारी प्राइस चार्ट के मुताबिक, ईंधन की कीमतें आज पुराने स्तरों पर ही टिकी हुई हैं. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 95.20 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर है. इसी तरह से गाजियाबाद में आज पेट्रोल 101.88 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.36 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है. नोएडा में भी पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 95.56 रुपये प्रति लीटर है. 

शहरवार पेट्रोल-डीजल की कीमतें

शहर  पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर) डीजल की कीमत (प्रति लीटर)
दिल्ली   102.12 रुपये 95.20 रुपये
मुंबई  111.21 रुपये 97.83 रुपये
कोलकाता 113.51 रुपये 99.82 रुपये
बेंगलुरु 110.93 रुपये 98.80 रुपये
चेन्नई  107.77 रुपये  99.55 रुपये
पटना  113.35 रुपये  99.36 रुपये
चंडीगढ़  101.51 रुपये 89.47 रुपये
हैदराबाद 115.69 रुपये  103.82 रुपये
भुवनेश्वर 108.97 रुपये 100.68 रुपये

कच्चे तेल की कीमतों में उछाल

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर कच्चे तेल की कीमतों पर दिखने लगा है. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत हफ्ते भर में 1.1% तक बढ़ चुकी है और अब यह 85.08 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है. अमेरिकी वायदा WTI क्रूड का भी कुछ ऐसा ही हाल है, जो 79.49 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच चुकी है.

कच्चे तेल की कीमतों में इस उछाल के बाद सरकार ने सरकार ने डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाकर 15.5 रुपये प्रति लीटर और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर भी लेवी 7.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14.5 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है. नई दरें कल 16 जुलाई से लागू हो गई हैं. यानी कि क्रूड के 85 डॉलर के पार जाने और इस बढ़े हुए टैक्स के कारण तेल कंपनियाें के मार्जिन पर दोबारा दबाव आ गया है. 

ये भी पढ़ें:

डीजल और ATF पर टैक्स बढ़ने से आपका फायदा है या नुकसान, सरकार क्यों लेती है बार-बार ऐसे फैसले 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 17 Jul 2026 06:56 AM (IST)
Tags :
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