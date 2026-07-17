LPG Rate Today on July 17: आज देश भर में 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर और 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. दोनों की कीमतें पूरी तरह से स्थिर बनी हुई हैं. दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपये और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 2930 रुपये है. नोएडा और गाजियाबाद में भी आज घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 939.50 रुपये और कमर्शियल गैस सिलेंडर का रेट 2930 रुपये है.

फरवरी में, जब अमेरिका और ईरान के बीच पहली बार जंग का ऐलान हुआ, तो भारत समेत पूरी दुनिया को तेल और गैस की कमी का सामना करना पड़ा. जब दोनों देशों के बीच युद्धविराम का ऐलान हुआ, तो सभी ने राहत की सांस ली. अब जब युद्ध फिर से शुरू हो गया है, तो स्थिति पहले जैसी ही हो गई है. ऐसे में खाना पकाने वाली गैस (LPG) की सप्लाई पर फिर से खता मंडराने लगा है.

शहरवार LPG की ताजा कीमतें

शहर घरेलू सिलेंडर की कीमत कमर्शियल सिलेंडर की कीमत दिल्ली 942.0 रुपये 2930.0 रुपये मुंबई 941.5 रुपये 2885.5 रुपये कोलकाता 968.0 रुपये 3082.0 रुपये चेन्नई 957.5 रुपये 3106.0 रुपये चंडीगढ़ 951.5 रुपये 2954.5 रुपये देहरादून 961.0 रुपये 2983.5 रुपये हैदराबाद 934.0 रुपये 2052.5 रुपये भुवनेश्वर 968.0 रुपये 3115.0 रुपये तिरुवनंतपुरम 951.0 रुपये 2970.5 रुपये

LPG की सप्लाई पर उठ रहे सवाल

भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर LPG विदेशों से मंगाता है. इसमें से भी 90% तक सप्लाई होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के रास्ते होती है. इससे पहले दोनों देशों में जंग छिड़ने के बाद मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में भारत को गैस की भारी कमी का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से लोगों को सिलेंडर के लिए महीनों इंतजार भी करना पड़ा. गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइने भी लगानी पड़ीं. अगर अबकी बार भी स्थिति इतनी ही गंभीर रही, गैस सिलेंडर की कीमतें दोबारा बढ़ सकती हैं. स्थिति इसलिए भी गंभीर है क्योंकि गैस की सप्लाई में आई रुकावट से तेल कंपनियों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा.

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, सरकारी तेल कंपनियों को जून 2026 तक हर घरेलू LPG सिलेंडर पर 500 से 700 रुपये का नुकसान हो रहा था. अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड की कीमतें फिर से बढ़ती हैं और लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर टिकी रहती हैं, तो सरकार के पास दो विकल्प होंगे: या तो सब्सिडी बढ़ाई जाए या सिलेंडर की कीमत बढ़ाई जाए.

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