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हिंदी न्यूज़बिजनेसCredit Card Spendings: कितना क्रेडिट कार्ड बिल आपकी जेब के लिए है सेफ? कर्ज के जाल में फंसने से बचाएगा ये नियम

Credit Card Spendings: कितना क्रेडिट कार्ड बिल आपकी जेब के लिए है सेफ? कर्ज के जाल में फंसने से बचाएगा ये नियम

Credit Card Spendings: इन दिनों युवा वर्ग क्रेडिट कार्ड का काफी इस्तेमाल कर रहा है. लेकिन उन्हें इस बात का आईडिया नहीं है कि किस तरह से स्पेंड करना है, जिससे कर्ज के जाल में वो ना फंस जाएं.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 16 Jul 2026 11:37 PM (IST)
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Credit Card News: इन दिनों हर दूसरा व्यक्ति क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है. अपनी वित्तीय स्थिति को संभालने के लिए लोग इसका इस्तेमाल करते हैं. खासतौर से आज की जनरेशन यानी Gen Z की सबसे ज्यादा दिलचस्पी इसमें है. क्योंकि इससे वो अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करते रहते हैं. इसके जरिए ऑनलाइन शॉपिंग, फूड डिलीवरी, ट्रैवल, सब्सक्रिप्शन और डिजिटल पेमेंट आसानी से कर पाते हैं.

हालांकि ये युवा वर्ग नहीं जानता कि सही ढंग से इस्तेमाल ना करने पर ये जी का जंजाल भी बन जाता है. सही योजना के बिना किया गया खर्च भविष्य में कर्ज का बोझ बढ़ा सकता है. ऐसे में आपको अच्छी तरह से इसका इस्तेमाल करना चाहिए. तो आइये बताते हैं कि क्रेडिट कार्ड से किस हिसाब से स्पेंडिंग्स करना चाहिए.

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कितनी करना चाहिए स्पेंडिंग्स?
यदि आप भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो हर महीने क्रेडिट कार्ड पर खर्च आपकी टेक-होम सैलरी के 20% से 30% के बीच ही होना चाहिए. इससे ज्यादा खर्च करने पर बिल समय पर चुकाने में परेशानी हो सकती है और आर्थिक दबाव बढ़ सकता है.

उदाहरण के रूप में समझें जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की टेक-होम सैलरी 60,000 रुपये है, तो उसे कोशिश करनी चाहिए कि उसका मासिक क्रेडिट कार्ड खर्च 12,000 से 18,000 रुपये के बीच रहे. इससे बजट बैलेंस्ड रहता है और सेविंग्स पर भी असर नहीं पड़ता.

सिर्फ मिनिमम ड्यू ना भरें
अगर खर्च लगातार आय के बड़े हिस्से तक पहुंच जाए, तो कई लोग पूरा बिल चुकाने की जगह सिर्फ मिनिमम ड्यू का भुगतान करते हैं. ऐसा करने पर बाकी राशि पर हर महीने ब्याज लगता रहता है और धीरे-धीरे कर्ज बढ़ने लगता है. इसलिए हर महीने टोचल ड्यू का पूरा भुगतान करें. सिर्फ मिनिमम ड्यू भरने से बैंक लेट फीस और ब्याज वसूल सकता है, जिससे अगले महीनों में भुगतान और मुश्किल हो जाता है.

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एक से ज्यादा कार्ड हैं तो करें कंट्रोल
अगर आपके पास कई क्रेडिट कार्ड हैं, तो सभी का खर्च और भुगतान समय पर ट्रैक करें. अलग-अलग कार्ड पर ज्यादा खर्च करने से कुल देनदारी बढ़ सकती है. ऑटो-पे या रिमाइंडर का इस्तेमाल करने से भुगतान समय पर किया जा सकता है.

सोच-समझकर करें खर्च
क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल रिवॉर्ड, कैशबैक और सुविधाओं के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसे एक्स्ट्रा आय नहीं समझना चाहिए. बजट बनाकर खर्च करना, समय पर पूरा बिल चुकाना और जरूरत के अनुसार ही कार्ड का उपयोग करना वित्तीय रूप से सुरक्षित रहने का सबसे अच्छा तरीका है. खासकर जेन जी के लिए शुरुआत से ही अच्छी वित्तीय आदतें अपनाना भविष्य में कर्ज और आर्थिक तनाव से बचा सकता है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 16 Jul 2026 11:37 PM (IST)
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