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हिंदी न्यूज़बिजनेसStock Market: Youtube देखकर स्टॉक मार्केट में लगाते हैं पैसा? साउथ कोरिया में जो हुआ, उससे सबक लें आप

Stock Market: Youtube देखकर स्टॉक मार्केट में लगाते हैं पैसा? साउथ कोरिया में जो हुआ, उससे सबक लें आप

Stock Market: क्या आप भी यूट्यूब पर स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं? तो ये खबर आपके लिए ही है. एक शख्स ने इसी के चलते एक यूट्यूबर को चाकू से गोद दिया. आइये जानें क्या है पूरा मामला.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 16 Jul 2026 09:23 PM (IST)
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Stock Market News: क्या आप भी यूट्यूब वीडियो देखकर स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं? क्या आप किसी एक ही यूट्यूबर को फॉलो कर बस उसकी बात मानकर इनवेस्ट करते हैं? अगर हां तो ये खबर आपके लिए ही है. साउथ कोरिया से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक ने यूट्यूबर का वीडियो देख निवेश तो कर दिया लेकिन लॉस झेल नहीं पाया और गुस्से में यूट्यूबर पर ही हमला कर दिया.

क्या है पूरा मामला?
दरअसल साउथ कोरिया के बुसान निम्बु पुलिस स्टेशन के मुताबिक ये मामला 13 जुलाई की सुबह 8 बजकर 9 मिनट के आसपास एक कमर्शियल बिल्डिंग के पास का है. लगभग 20 साल का एक युवक एक यूट्यूबर को फॉलो करता था और वीडियो में उसकी दी गई एडवाइस को मानकर ही स्टॉक मार्केट में इनवेस्ट किया करता था. एक दिन ऐसा करने के बाद युवक को तगड़ा लॉस हो गया, जिससे वो गुस्से में आ गया और यूट्यूबर को अकेले में पाकर उस पर चाकू से हमला कर दिया.

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हालांकि हमलावर को पुलिस हिरासत में है और घायल शख्स अस्पताल में भर्ती है. वहीं पुलिस लगातार आरोपी से पूछताछ कर रही है जिससे हमले की असली वजह का पता चल पाए. शुरुआती जांच में शख्स ने माना है कि उसने निवेश में हुए नुकसान की वजह से ये कदम उठाया. हालांकि, पुलिस ये भी जांच कर रही है कि इसके पीछे कोई और कारण तो नहीं था.

इस घटना से आप भी सीखें
इस घटना से हर किसी को ये सीख मिलती है कि सोशल मीडिया पर दी जाने वाली हर जानकारी सही नहीं होती है. खासतौर से निवेश जब भी करें तो बिना जानकारी कोई कदम ना उठाएं. पहले निवेश को अच्छी तरह से समझें रिस्क को समझें उसके बाद ही कोई फैसला करें. किस भी यूट्यूबर या यूट्यूब चैनल को फॉलो करके उस पर भरोसा करने से पहले 10 बार सोच लें. क्योंकि निराशा कई बार लोग झेल नहीं पाते हैं और ऐसा ही कोई कदम उठा लेते हैं. 

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 16 Jul 2026 09:23 PM (IST)
Tags :
Stock Market South Korea News Korean Youtuber
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