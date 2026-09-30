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हिंदी न्यूज़बिजनेसFD, ATM, NPS और EPF, 1 अक्टूबर से रुपए-पैसों को लेकर बदल रहे कई नियम

FD, ATM, NPS और EPF, 1 अक्टूबर से रुपए-पैसों को लेकर बदल रहे कई नियम

अक्टूबर का महीना शुरू होने जा रहा है, ऐसे में इस महीने में कई सारे बदलाव देखने को मिलने वाले हैं. FD, ATM, NPS और EPS के भी नियमों में बदलाव होगा जिसका पूरा असर बैंक खातों पर पड़ने वाला है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 30 Sep 2026 09:34 PM (IST)
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हर महीने की शुरुआत में कुछ नियमों में बदलाव होता है. इसी कड़ी में अक्टूबर का महीना भी अपने साथ कई सारे बदलाव लेकर आ रहा है. बैंकिंग से लेकर एलपीजी की कीमतों तक कई सारी चीजों में इस महीने में बदलवा होगा. इन बदलावों की लिस्ट में FD, ATM, NPS और ईपीएफ से जुड़े नियम भी हैं, जिससे पूरी तरह से बैंक खाता प्रभावित होने वाला है.

इनमें से कुछ बदलाव 1 अक्टूबर से लागू होंगे, जबकि UPI से जुड़ा नया नियम 15 अक्टूबर से लागू होगा. इसके अलावा RBI की मौद्रिक नीति और छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों पर भी नजर रहेगी.

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ATM की सुविधाओं में बदलाव
1 अक्टूबर से SBI के सैलेरी पैकेज अकाउंट वाले ग्राहकों को दूसरे बैंकों के ATM से महीने में सिर्फ 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे. अभी ये लिमिट 10 ट्रांजैक्शन की है. इसमें पैसे निकालना और नॉन-फाइनेंशियल काम, जैसे बैलेंस चेक करना दोनों शामिल है. फ्री लिमिट खत्म होने के बाद वित्तीय ट्रांजैक्शन पर 23 रुपये के साथ GST और नॉन-वित्तीय ट्रांजैक्शन पर 11 रुपये के साथ GST देना होगा. तो वहीं जिनका, BSBD यानी बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट में महीने के 4 कैश विड्रॉल फ्री रहेंगे. इसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर 15 रुपये के साथ GST चार्ज लगेगा.

बल्क FD की ब्याज दरों में बदलाव
1 अक्टूबर से बड़ी रकम वाली बल्क फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए नए नियम लागू होंगे. बैंकों को बल्क डिपॉजिट की ब्याज दर अपनी वेबसाइट पर हर वर्किंग डे पर सुबह करीब 10 बजे बतानी होगी. ये जानकारी अधिकतम 10 बजकर 10 मिनट तक उपलब्ध होनी चाहिए. ये बदलाव मुख्य रूप से बड़े जमाकर्ताओं के लिए है. सामान्य ग्राहकों की छोटी रकम वाली FD पर इसका सीधे तौर पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

NPS खाते पर चार्ज
NPS में 1 अक्टूबर से नए फीस स्ट्रक्चर के तहत PoP यानी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के जरिए नया NPS खाता खोलने पर 200 रुपये का ऑनबोर्डिंग चार्ज लगेगा. इस पर लागू टैक्स अलग से होगा. मौजूदा NPS ग्राहकों को ध्यान रखना होगा कि ये नया खाता खोलने पर एकमुश्त चार्ज होगा. इसके अलावा खाते और स्कीम के हिसाब से दूसरे शुल्क भी लागू हो सकते हैं.

EPF में भी बदलाव
सरकार ने EPF के लिए वेतन सीमा 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दी है. ये बदलाव 17 सितंबर से लागू हुआ था. जिन कर्मचारियों का PF वेतन 15,001 रुपये से 25 हजार रुपये के बीच है, उनकी स्थिति के अनुसार EPF में हर महीने जमा होने वाली रकम बढ़ सकती है.

इसके अलावा PPF समेत छोटी बचत योजनाओं की दरों की भी समीक्षा की जाएगी. इसमें PPF, NSC, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और सुकन्या समृद्धि अकाउंट जैसी योजनाएं शामिल हैं.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 30 Sep 2026 09:34 PM (IST)
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