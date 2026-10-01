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हिंदी न्यूज़बिजनेसReal Estate: गुरुग्राम में 71 बिल्डरों के बैंक खाते फ्रीज, अब घर खरीदारों का क्या होगा?

Real Estate: गुरुग्राम में 71 बिल्डरों के बैंक खाते फ्रीज, अब घर खरीदारों का क्या होगा?

गुरुग्राम के 71 बिल्डरों के बैंक खाते जिला प्रशासन ने फ्रीज कर दिए हैं. क्योंकि इन बिल्डरों ने HRERA का जुर्माना और रिफंड का भुगतान नहीं किया था. अभी इन बिल्डरों के ऊपर 446 करोड़ रुपये बकाया हैं.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 01 Oct 2026 04:43 PM (IST)
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गुरुग्राम के करीब 71 बिल्डरों और प्रमोटरों के ऊपर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. जिसके तहत इन बिल्डरों और प्रमोटरों के बैंक खातों को सील कर दिया गया है. क्योंकि इन्होंने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के आदेश के बाद भी जुर्माना और रिफंड की भुगतान नहीं किया है. इस रिकवरी को अब तक की जिले की सबसे बड़ी रिकवरी बताया जा रहा है.

'द ट्रिब्यून' की रिपोर्ट के मुताबिक डिफॉल्टरों के ऊपर 446 करोड़ रुपये के रिकवरी सर्टिफिकेट बकाया हैं, जिनमें से कई चार साल से ज्यादा समय से लंबित हैं. इस कार्रवाई के साथ HRERA बिल्डरों को नोटिस भेजकर बकाया रकम तुरंत जमा करने के लिए कहा गया है.

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घर खरीदार तक पैसा पहुंचाना है जरूरी
इस केस के बारे में बात करते हुए डिप्टी कमिश्नर उत्तम सिंह ने साफ कर दिया है कि, जब तक पैसा घर खरीदार तक नहीं पहुंच जाता है, तब तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी. उन्होंने कहा कि, 'किसी भी बिल्डर को उस पैसे को अपने पास रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी, जो कानूनी तौर पर घर खरीदारों का है. जिले में HRERA के बकाये की वसूली पहले रुकी हुई थी और मौजूदा कार्रवाई सभी पेंडिंग रिकवरी सर्टिफिकेट की पूरी समीक्षा के बाद की गई है.'

सम्पत्तियां भी की जा रहीं जब्त
इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि RERA एक्ट, 2016 की धारा 40(1) के तहत, अथॉरिटी द्वारा तय की गई रकम को लैंड रेवेन्यू की बकाया राशि के तौर पर वसूला जा सकता है. प्रशासन ने हरियाणा में लागू पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत बिल्डरों की चल और अचल संपत्तियों को जब्त करना भी शुरू कर दिया है. अगर फ्रीज किए गए खातों या जब्त की गई संपत्तियों से बकाया रकम नहीं मिलती है, तो अधिकारी लैंड रेवेन्यू कानून के तहत और सख्त कदम उठाएंगे, जिसमें डिफॉल्टरों की गिरफ्तारी और उन्हें हिरासत में लेना भी शामिल है.

लंबी है डिफॉल्टरों की लिस्ट
'द ट्रिब्यून' ने डिफॉल्टरों की लिस्ट भी सामने रखी हैं, जिसमें अंसल हाउसिंग और अंसल कंस्ट्रक्शन हाउसिंग का नाम टॉप पर है, इनके ऊपर 91 करोड़ रुपये बकाया हैं. इसके बाद रहेजा (90 करोड़ रुपये), वाटिका (80 करोड़ रुपये), पार्श्वनाथ (74 करोड़ रुपये) और रामप्रस्थ (57 करोड़ रुपये) का नंबर आता है. IREO पर 24 करोड़ रुपये और ILD मिलेनियम पर 8.59 करोड़ रुपये बकाया हैं.

क्या होगा खरीदारों क्या?
बता दें कि इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जिन घर खरीदारों के पास अपने पक्ष में रिकवरी सर्टिफिकेट हैं, वे अपने मामले की स्थिति जानने के लिए जिला राजस्व अधिकारी के ऑफिस या संबंधित SDM या तहसीलदार से संपर्क कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: झटपट डिलीवर होगा घर का सामान, Zepto- Blinkit को टक्कर देने उतरा Amazon Now

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 01 Oct 2026 04:43 PM (IST)
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