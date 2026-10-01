झटपट डिलीवर होगा घर का सामान, Zepto- Blinkit को टक्कर देने उतरा Amazon Now

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom लाखों उत्पादों की तत्काल डिलीवरी, 300 शहरों तक पहुंचने की योजना।

आज के समय में जरूरी नहीं है कि रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले और खाने-पीने के सामानों को लेने बाहर जाना पड़े, क्योंकि अब ऑनलाइन क्विक कॉमर्स कंपनी Zepto, Blinkit और Amazon Now जैसे प्लेटफॉर्म की मदद से लोग अपनी जरूरत के सामान को घर बैठे ऑर्डर करते हैं और करीब 10-12 मिनट के अंदर ही सामान आपके घर पर डिलीवर कर दिया जाता है. ऐसे में Zepto और Blinkit जैसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म को टक्कर देने के लिए Amazon Now ने अपनी सर्विस को 100 से भी ज्यादा शहरों तक पहुंचा दिया है.

हां, ये बात तो सच है कि Amazon Now के विस्तार से क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बीच मुकाबला बढ़ने वाला है. ऐसे में सवाल उठता है कि अब Amazon Now कौन-कौन से शहरों तक पहुंच गया है और कौन से शहर के लोग भी अब इसकी मिनटों में डिलीवरी सर्विस का लाभ उठा सकते हैं.

कितने शहर में पहुंचा Amazon Now ?

बता दें कि Amazon Now की सर्विस अब 120 शहर से ज्यादा शहरों तक पहुंच गई है इसमें शामिल है...

जालंधर

कोच्चि

भुवनेश्वर

मणिपाल

अमृतसर

अबोहर

मंगलौर

अंबाला

चंगनासेरी

विजाग

यानी अब यहां के ग्राहक भी Amazon Now से कुछ ही देर में घर पर सामान की डिलीवरी का लाभ उठा सकते हैं.

लाखों सामान की सेम डे डिलीवरी करने का विकल्प

अब कंपनी फुलफिलमेंट नेटवर्क पर जोर दे रही है.

यानी अब हजारों सामान कुछ ही मिनटों या घंटों में डिलीवर किए जाएंगे.

सबसे खास बात तो ये है कि Prime मेंबर्स को लाखों प्रोडक्ट्स पर फ्री डिलीवरी की सुविधा भी दी जाएगी.

इसके अलावा 10 लाख से ज्यादा सामान की सेम डे डिलीवरी का ऑप्शन दिया जाएगा.

वहीं अगर 40 लाख से ज्यादा सामान हैं तो अगले दिन डिलीवरी की जा सकती हैं.

क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बीच बढ़ा मुकाबला

अब Amazon Now के साथ-साथ ही दूसरे क्विक कॉमर्स के बीच भी मुकाबला तेज होगा.

Zepto, Blinkit, Flipkart Minutes और Swiggy Instamart जैसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी मिनटों में सामान डिलीवर कर रहे हैं.

यानी अब सभी कंपनियों का फोकस सामान को ग्राहक तक जल्द से जल्द पहुंचाने का है.

120 शहरों तक सीमित नहीं रहेगा Amazon Now

सबसे खास बात तो यही है कि Amazon Now केवल 120 शहरों तक ही सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि अब Amazon Now 200 नहीं, बल्कि 300 शहरों तक पहुंचने की तैयारी में जुट गया है और साथ ही लोग भी दिन प्रति दिन क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ रहे हैं.

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