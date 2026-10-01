Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसGST कलेक्शन में कौनसा राज्य बना नंबर वन? सरकार को इस बार मिला बंपर टैक्स

GST कलेक्शन में कौनसा राज्य बना नंबर वन? सरकार को इस बार मिला बंपर टैक्स

सितंबर 2026 में महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा GST कलेक्शन किया. देश का सकल GST संग्रह 2.04 लाख करोड़ रहा, जो सालाना 14.7% बढ़ा. मणिपुर और असम ने प्रतिशत वृद्धि में बढ़त दर्ज की.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 01 Oct 2026 05:33 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप भी GST कलेक्शन से जुड़े आंकड़ों पर नजर रखते हैं, तो सितंबर 2026 का कलेक्शन काफी अहम है. देशभर में सितंबर के दौरान सकल GST संग्रह 2.04 लाख करोड़ रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 14.7% ज्यादा है. हालांकि, कई राज्यों के आंकड़ों में अलग-अलग तस्वीर देखने को मिली. कुछ राज्यों में टैक्स कलेक्शन तेजी से बढ़ा, जबकि कुछ राज्यों में गिरावट दर्ज की गई.

सितंबर 2026 में कुल GST कलेक्शन 2,03,521 करोड़ रुपये रहा, जो सितंबर 2025 के 1,77,365 करोड़ रुपये से 14.7% ज्यादा है. वहीं, अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच कुल GST कलेक्शन 12,46,278 करोड़ रुपये रहा. ऐसे में आइए जानते हैं कि राज्यवार आंकड़ों में किस राज्य का प्रदर्शन कैसा रहा. 

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
Real Estate: गुरुग्राम में 71 बिल्डरों के बैंक खाते फ्रीज, अब घर खरीदारों का क्या होगा?
Real Estate: गुरुग्राम में 71 बिल्डरों के बैंक खाते फ्रीज, अब घर खरीदारों का क्या होगा?
बिजनेस
झटपट डिलीवर होगा घर का सामान, Zepto- Blinkit को टक्कर देने उतरा Amazon Now
झटपट डिलीवर होगा घर का सामान, Zepto- Blinkit को टक्कर देने उतरा Amazon Now
बिजनेस
होर्मुज संकट के बीच भारत का बड़ा मास्टरस्ट्रोक, तेल सप्लाई पर रिफाइनर्स ने बदली रणनीति
होर्मुज संकट के बीच भारत का बड़ा मास्टरस्ट्रोक, तेल सप्लाई पर रिफाइनर्स ने बदली रणनीति
बिजनेस
महंगी होगी होम-कार लोन की EMI! इस महीने RBI बढ़ा सकता है रेपो रेट
महंगी होगी होम-कार लोन की EMI! इस महीने RBI बढ़ा सकता है रेपो रेट

GST कलेक्शन में कौनसा राज्य बना नंबर वन?

सितंबर 2026 में घरेलू GST कलेक्शन की वृद्धि दर के मामले में मणिपुर सबसे आगे रहा. यहां कलेक्शन 37 करोड़ रुपये से बढ़कर 92 करोड़ रुपये हो गया, यानी इसमें 145% की बढ़ोतरी दर्ज की गई. इसके बाद असम में GST कलेक्शन 88% बढ़कर 2,415 करोड़ पहुंच गया. वहीं, अरुणाचल प्रदेश में 46% की वृद्धि हुई और राज्य का कलेक्शन 136 करोड़ रहा.

हालांकि, कुल घरेलू GST कलेक्शन की रकम के लिहाज से महाराष्ट्र सबसे आगे रहा. राज्य ने सितंबर 2026 में 29,986 करोड़ रुपये का GST जुटाया, जो पिछले साल के 25,973 करोड़ रुपये था. यानी महाराष्ट्र के कलेक्शन में करीब 15% की बढ़ोतरी हुई है.

इन बड़े राज्यों में भी बढ़ा GST कलेक्शन

  • कर्नाटक: 13,884 करोड़ रुपये, 16% बढ़ोतरी
  • गुजरात: 12,222 करोड़ रुपये, 17% बढ़ोतरी
  • उत्तर प्रदेश: 8,882 करोड़ रुपये, 18% बढ़ोतरी
  • तेलंगाना: 5,327 करोड़ रुपये, 18% बढ़ोतरी
  • दिल्ली: 6,354 करोड़ रुपये, 12% बढ़ोतरी
  • पश्चिम बंगाल: 5,549 करोड़ रुपये, 6% बढ़ोतरी

किन राज्यों में GST कलेक्शन में आई गिरावट?

सितंबर के आंकड़ों में कुछ राज्यों में पिछले साल की तुलना में घरेलू GST कलेक्शन में गिरावट आई.

  • जम्मू-कश्मीर: 29% गिरावट, कलेक्शन 487 करोड़
  • उत्तराखंड: 23% गिरावट, कलेक्शन 1,277 करोड़
  • हिमाचल प्रदेश: 21% गिरावट, कलेक्शन 640 करोड़
  • तमिलनाडु: 5% गिरावट, कलेक्शन 10,188 करोड़
  • पुडुचेरी: 31% गिरावट
  • राजस्थान: मामूली बदलाव के साथ 4,151 करोड़ कलेक्शन

सितंबर में देश का कुल GST कलेक्शन कितना रहा?

सितंबर 2026 में केंद्रीय सरकार को कुल 2,03,521 करोड़ रुपये का सकल GST कलेक्शन मिला. इसमें CGST 37,762 करोड़ रुपये, SGST 45,363 करोड़ रुपये और IGST 1,20,396 करोड़ रुपये रहा. वहीं, रिफंड के बाद सितंबर में शुद्ध GST कलेक्शन 1,76,520 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल के मुकाबले में 18.1% ज्यादा है. 

होर्मुज संकट के बीच भारत का बड़ा मास्टरस्ट्रोक, तेल सप्लाई पर रिफाइनर्स ने बदली रणनीति

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
Read More
Published at : 01 Oct 2026 05:12 PM (IST)
Tags :
GST September 2026 GST Collection India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Real Estate: गुरुग्राम में 71 बिल्डरों के बैंक खाते फ्रीज, अब घर खरीदारों का क्या होगा?
Real Estate: गुरुग्राम में 71 बिल्डरों के बैंक खाते फ्रीज, अब घर खरीदारों का क्या होगा?
बिजनेस
झटपट डिलीवर होगा घर का सामान, Zepto- Blinkit को टक्कर देने उतरा Amazon Now
झटपट डिलीवर होगा घर का सामान, Zepto- Blinkit को टक्कर देने उतरा Amazon Now
बिजनेस
होर्मुज संकट के बीच भारत का बड़ा मास्टरस्ट्रोक, तेल सप्लाई पर रिफाइनर्स ने बदली रणनीति
होर्मुज संकट के बीच भारत का बड़ा मास्टरस्ट्रोक, तेल सप्लाई पर रिफाइनर्स ने बदली रणनीति
बिजनेस
महंगी होगी होम-कार लोन की EMI! इस महीने RBI बढ़ा सकता है रेपो रेट
महंगी होगी होम-कार लोन की EMI! इस महीने RBI बढ़ा सकता है रेपो रेट
Advertisement

वीडियोज

YRKKH: कबीर-मायरा का बड़ा कदम! घर से भागकर आए मुंबई, तलाश में दर-दर भटके अभिरा-अरमान
Bollywood News: अक्टूबर में फिल्मों का महा क्लैश, स्टार पावर से बॉक्स ऑफिस गरम (01.10.26)
पति के टुकड़े-टुकड़े...अब रोएगी मुस्कान!
चाकूबाजी या हाइजैक, फ्लाइट में क्या हुआ?
Diwali 2026 से पहले महंगाई का झटका! AC-TV से लेकर खाने-पीने की चीजें होंगी महंगी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान, 'जंतर-मंतर पर बैठेंगे और...'
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान, 'जंतर-मंतर पर बैठेंगे और...'
गुजरात
पायलट स्मित मच्छार को मिलेगा विशिष्ट गुजरात गरिमा पुरस्कार, CM ने की घोषणा
पायलट स्मित मच्छार को मिलेगा विशिष्ट गुजरात गरिमा पुरस्कार, CM ने की घोषणा
क्रिकेट
ODI के 7 सबसे बड़े टीम टोटल, जानें किस देश ने बनाया सबसे बड़ा स्कोर
ODI के 7 सबसे बड़े टीम टोटल, जानें किस देश ने बनाया सबसे बड़ा स्कोर
बॉलीवुड
इस फ्राइडे 'दृश्यम 3' का साउथ की 5 फिल्मों से महाक्लैश, बॉक्स ऑफिस पर उठेगा बवंडर?
इस फ्राइडे 'दृश्यम 3' का साउथ की 5 फिल्मों से महाक्लैश, बॉक्स ऑफिस पर उठेगा बवंडर?
इंडिया
'SIR पर किसी का नहीं था ध्यान, मैंने शुरू...', ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
'SIR पर किसी का नहीं था ध्यान, मैंने शुरू...', ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
शिक्षा
बिहार में एक यूनिवर्सिटी पर 10.3 लाख छात्रों का बोझ, रिपोर्ट में खुलासा
बिहार में एक यूनिवर्सिटी पर 10.3 लाख छात्रों का बोझ, रिपोर्ट में खुलासा
ऑटो
Dzire से Exter तक, ये हैं बजट में 5 शानदार Automatic Cars
Dzire से Exter तक, ये हैं बजट में 5 शानदार Automatic Cars
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: ओपी राजभर-अखिलेश के बीच तू-तू-मैं-मैं, नथवानी, रामगोपाल, INDIA पर भिड़े दोनों नेता
UP: ओपी राजभर-अखिलेश के बीच तू-तू-मैं-मैं, नथवानी, रामगोपाल, INDIA पर भिड़े दोनों नेता
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget