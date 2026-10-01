GST कलेक्शन में कौनसा राज्य बना नंबर वन? सरकार को इस बार मिला बंपर टैक्स

अगर आप भी GST कलेक्शन से जुड़े आंकड़ों पर नजर रखते हैं, तो सितंबर 2026 का कलेक्शन काफी अहम है. देशभर में सितंबर के दौरान सकल GST संग्रह 2.04 लाख करोड़ रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 14.7% ज्यादा है. हालांकि, कई राज्यों के आंकड़ों में अलग-अलग तस्वीर देखने को मिली. कुछ राज्यों में टैक्स कलेक्शन तेजी से बढ़ा, जबकि कुछ राज्यों में गिरावट दर्ज की गई.

सितंबर 2026 में कुल GST कलेक्शन 2,03,521 करोड़ रुपये रहा, जो सितंबर 2025 के 1,77,365 करोड़ रुपये से 14.7% ज्यादा है. वहीं, अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच कुल GST कलेक्शन 12,46,278 करोड़ रुपये रहा. ऐसे में आइए जानते हैं कि राज्यवार आंकड़ों में किस राज्य का प्रदर्शन कैसा रहा.

GST कलेक्शन में कौनसा राज्य बना नंबर वन?

सितंबर 2026 में घरेलू GST कलेक्शन की वृद्धि दर के मामले में मणिपुर सबसे आगे रहा. यहां कलेक्शन 37 करोड़ रुपये से बढ़कर 92 करोड़ रुपये हो गया, यानी इसमें 145% की बढ़ोतरी दर्ज की गई. इसके बाद असम में GST कलेक्शन 88% बढ़कर 2,415 करोड़ पहुंच गया. वहीं, अरुणाचल प्रदेश में 46% की वृद्धि हुई और राज्य का कलेक्शन 136 करोड़ रहा.

हालांकि, कुल घरेलू GST कलेक्शन की रकम के लिहाज से महाराष्ट्र सबसे आगे रहा. राज्य ने सितंबर 2026 में 29,986 करोड़ रुपये का GST जुटाया, जो पिछले साल के 25,973 करोड़ रुपये था. यानी महाराष्ट्र के कलेक्शन में करीब 15% की बढ़ोतरी हुई है.

इन बड़े राज्यों में भी बढ़ा GST कलेक्शन

कर्नाटक: 13,884 करोड़ रुपये, 16% बढ़ोतरी

गुजरात: 12,222 करोड़ रुपये, 17% बढ़ोतरी

उत्तर प्रदेश: 8,882 करोड़ रुपये, 18% बढ़ोतरी

तेलंगाना: 5,327 करोड़ रुपये, 18% बढ़ोतरी

दिल्ली: 6,354 करोड़ रुपये, 12% बढ़ोतरी

पश्चिम बंगाल: 5,549 करोड़ रुपये, 6% बढ़ोतरी

किन राज्यों में GST कलेक्शन में आई गिरावट?

सितंबर के आंकड़ों में कुछ राज्यों में पिछले साल की तुलना में घरेलू GST कलेक्शन में गिरावट आई.

जम्मू-कश्मीर: 29% गिरावट, कलेक्शन 487 करोड़

उत्तराखंड: 23% गिरावट, कलेक्शन 1,277 करोड़

हिमाचल प्रदेश: 21% गिरावट, कलेक्शन 640 करोड़

तमिलनाडु: 5% गिरावट, कलेक्शन 10,188 करोड़

पुडुचेरी: 31% गिरावट

राजस्थान: मामूली बदलाव के साथ 4,151 करोड़ कलेक्शन

सितंबर में देश का कुल GST कलेक्शन कितना रहा?

सितंबर 2026 में केंद्रीय सरकार को कुल 2,03,521 करोड़ रुपये का सकल GST कलेक्शन मिला. इसमें CGST 37,762 करोड़ रुपये, SGST 45,363 करोड़ रुपये और IGST 1,20,396 करोड़ रुपये रहा. वहीं, रिफंड के बाद सितंबर में शुद्ध GST कलेक्शन 1,76,520 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल के मुकाबले में 18.1% ज्यादा है.

होर्मुज संकट के बीच भारत का बड़ा मास्टरस्ट्रोक, तेल सप्लाई पर रिफाइनर्स ने बदली रणनीति