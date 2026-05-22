इलॉन मस्क बनेंगे दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर! एक दिन में कमाए 45 अरब डॉलर, जानें क्या है सीक्रेट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मस्क की संपत्ति अंबानी और अडानी से अधिक है।

Elon Musk Networth: दुनिया में कुछ लोगों की कमाई इतनी तेजी से बढ़ रही है कि आम इंसान के लिए उसे समझना भी मुश्किल हो जाता है. दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की संपत्ति एक बार फिर तेजी से बढ़ी है. गुरुवार यानी कल उनकी नेटवर्थ में एक ही दिन में लगभग 45 अरब डॉलर का इजाफा हुआ, जिससे उनकी टोटल संपत्ति 722 अरब डॉलर तक पहुंच गई है. इस बढ़त के बाद मस्क की स्थिति और मजबूत हो गई है वह अब ट्रिलियनेयर क्लब की ओर तेजी से बढ़ते दिख रहे हैं.

मस्क की दौलत में रिकॉर्ड बढ़ोतरी

ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के मुताबिक, एलन मस्क की संपत्ति में इस साल अब तक भारी बढ़ोतरी देखी गई है. उनके मुकाबले अन्य अरबपतियों की संपत्ति काफी पीछे है. रिपोर्ट के मुताबिक, दूसरे नंबर पर मौजूद लैरी पेज की नेटवर्थ मस्क की संपत्ति के आधे स भी कम है.

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स्पेसएक्स IPO से और बढ़ेगी दौलत

बता दें कि एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स जल्द ही अमेरिका में IPO लाने की तैयारी में है. इसके बाद इन्वेस्टर्स कंपनी के शेयर खरीद-बेच सकेंगे. स्पेसएक्स रॉकेट और सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक के लिए जानी जाती है. माना जा रहा है कि यह IPO वॉल स्ट्रीट के इतिहास में सबसे बड़े IPO में से एक हो सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्पेसएक्स की लिस्टिंग अगले महीने SPCX कोड के साथ शुरू हो सकती है. इससे एलन मस्क की टोटल संपत्ति में और बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है.

अंबानी और अडानी से तुलना

सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस साल एलन मस्क ने अपनी संपत्ति में 103 अरब डॉलर से ज्यादा का इजाफा किया है, जो कई बड़े भारतीय अरबपतियों की टोटल नेटवर्थ से भी ज्यादा है. अगर बात करें मुकेश अंबानी की टोटल संपत्ति की तो लगभग 88.10 अरब डॉलर है, जबकि गौतम अडानी की नेटवर्थ करीब 108 अरब डॉलर के आसपास है.

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दुनिया के टॉप गेनर अरबपति

इस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अरबपतियों में एलन मस्क पहले नंबर पर हैं. उनके बाद लैरी पेज ने 58.1 अरब डॉलर की बढ़त दर्ज की है. सर्गी ब्रिन की संपत्ति में 53.7 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है. इसके अलावा डेविड सुन, झान तू, माइकल डेल, जेफ बेजोस, जेनसेन हुआंग और अन्य अरबपतियों की दौलत में भी भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. एलन मस्क की लगातार बढ़ती दौलत ने उन्हें दुनिया के सबसे प्रभावशाली बिजनेस लीडर्स में और मजबूत बना दिया है. स्पेसएक्स के संभावित IPO के बाद उनकी नेटवर्थ में और भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.