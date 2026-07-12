Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पश्चिमी एशिया संकट, बिकवाली से बाजार अस्थिर; InCred ने स्टॉक सुझाए.

ये दिग्गज लार्ज-कैप शेयर 49% तक रिटर्न दे सकते हैं.

HDFC बैंक, TCS प्रमुख सुझाए गए शेयरों में शामिल हैं.

Share Market: पश्चिम एशिया में संकट से वैश्विक बाजारों में उथल-पुथल, विदेशी निवेशकों (FIIs) की लगातार बिकवाली और निवेशकों के बिगड़े सेंटिमेंट के बीच ब्रोकरेज फर्म InCred Equities ने कुछ ऐसे स्टॉक्स सुझाए हैं, जो आपका मुनाफा करा सकते हैं. अपनी हालिया रिपोर्ट में इसने HDFC Bank, TCS जैसे कुछ ऐसे दिग्गज लार्ज-कैप स्टॉक्स को चुना है, जो इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में भी 49% तक रिटर्न देने का दम रखते हैं. आइए मुनाफा कराने वाले इन स्टॉक्स पर एक नजर डालते हैं.

HDFC Bank- InCred Equities ने HDFC बैंक के लिए 1,160 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है, जो इसके मौजूदा मार्केट प्राइस 818 रुपये से लगभग 42% की बढ़त को दर्शाता है.

Tata Consultancy Services- ब्रोकरेज ने TCS के लिए 3,052 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है, जो इसके मौजूदा बाजार भाव 2,050 से करीब 48.9% का अपसाइड दिखाता है.

Bajaj Finance- InCred Equities ने बजाज फाइनेंस का टारगेट प्राइस 1,250 रुपये है, जो इसके मौजूदा मार्केट प्राइस 1,004 से 25% की बढ़त का संकेत देता है.

Axis Bank- प्राइवेट सेक्टर के Axis Bank के लिए InCred Equities ने 1,580 का टारगेट प्राइस तय किया है, जो इसके मौजूदा मार्केट प्राइस 1,298 रुपये से 22% की संभावित बढ़त का संकेत देता है.

Hindustan Unilever (HUL)- एफएमसीजी सेक्टर की इस दिग्गज कंपनी के लिए InCred Equities ने 2,790 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है, जिसका मतलब है कि इसके मौजूदा मार्केट प्राइस 2,145 रुपये से इसमें 30% की बढ़ोतरी की संभावना है.

Maruti Suzuki- ऑटो सेक्टर की कंपनी मारुति सुजुकी के लिए टारगेट प्राइस 15,280 है, जो इसके मौजूदा मार्केट प्राइस ₹13,728 से 11% ज्यादा है.

UltraTech Cement- InCred Equities ने UltraTech Cement को 14,215 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है, जिसका मतलब है कि इसके मौजूदा मार्केट प्राइस 11,524 से इसमें 23% की बढ़त हो सकती है.

Tata Steel- InCred Equities ने Tata Steel के लिए 224 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है, जो इसके करंट मार्केट प्राइस 188 रुपये से 19% की संभावित बढ़त को दर्शाता है.

Tata Motors- InCred Equities ने टाटा मोटर्स का टारगेट प्राइस 496 रुपये सेट किया है, जो इसके मौजूदा मार्केट प्राइस 420 रुपये से 18% की बढ़त का संकेत देता है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

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