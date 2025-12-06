हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसतैयार हो जाएं! 2026 के अंत तक आ सकता है SpaceX का IPO, वैल्युएशन बढ़ाने की तैयारी में जुटी कंपनी

SpaceX IPO: एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स रिकॉर्ड वैल्यूएशलन जुटाने की तैयारी में जुटी हुई है. बताया जा रहा है कि इसके लिए साल 2026 तक इसका आईपीओ आ सकता है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 06 Dec 2025 10:51 AM (IST)
Preferred Sources

SpaceX IPO: स्पेस ट्रांसपोर्टेशन और सैटेलाइट बनाने वाली एलन मस्क (Elon Musk) की कंपनी स्पेसएक्स (SpaceX) अपने इनसाइडर शेयर बेचने की तैयारी कर रही है. इससे इसकी वैल्यू 500 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो जाएगी. ब्लूमबर्ग ने मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के हवाले से इसकी जानकारी दी है.

इसका मतलब यह है कि स्पेसएक्स, ओपनएआई (OpenAI) का रिकॉर्ड तोड़ने की राह पर है, जिसने अपने शेयर बेचकर 500 बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन हासिल किया था, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है. सूत्रों के हवाले से ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इनसाइडर शेयर बेचने से स्पेसएक्स का वैल्यूएशन लगभग 800 बिलियन डॉलर तक बढ़ सकता है.

टेक्सास में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक

इस मामले की जानकारी रखने वाले कुछ लोगों ने न्यूज एजेंसी को बताया कि कंपनी का लेटेस्ट टेंडर ऑफर इनसाइडर सेलर्स और बायर्स की दिलचस्पी या दूसरे फैक्टर्स के आधार पर बदल सकता है.

बताया जा रहा है कि इनसाइडर शेयर बेचने की डिटेल्स पर SpaceX के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने गुरुवार को टेक्सास में अपने स्टारबेस हब में चर्चा भी की. इस मामले की जानकारी रखने वाले एक और व्यक्ति ने कहा कि जिस स्पेसएक्स शेयर की बात हो रही है, उसकी कीमत 400 डॉलर प्रति शेयर से ज्यादा है. इससे एलन मस्क की कंपनी की वैल्यू 750 बिलियन डॉलर से 800 बिलियन डॉलर के बीच होगी, हालांकि डिटेल्स बदल सकती है.

OpenAI को पछाड़ सकती है कंपनी

अगर सबकुछ ठीक रहता है, तो SpaceX, OpenAI को पछाड़कर दुनिया की सबसे वैल्यूएबल प्राइवेट कंपनी बनने की राह पर है. ChatGPT के मालिक ने अक्टूबर में 500 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के साथ यह रिकॉर्ड बनाया था. 400 डॉलर प्रति शेयर का आंकड़ा जुलाई में तय 212 डॉलर प्रति शेयर से काफी ज्यादा है, जब SpaceX ने फंडिंग जुटाई थी और 400 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पर शेयर बेचे थे. हालांकि, कंपनी ने शेयर बेचने की डील के बारे में आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं की है. 

 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 06 Dec 2025 10:47 AM (IST)
Elon Musk SpaceX IPO SpaceX IPO
