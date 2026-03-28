शादी सीजन से पहले लौट रही सोने-चांदी में तेजी, जानिए आपके शहर में किस रेट पर बिक रहा सोना...

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Gold Silver Price Today: मिडिल ईस्ट में पैदा हुए हालात से पूरी दुनिया पर इसका असर देखने को मिल रहा है. निवेशक सोने-चांदी जैसे सेफ निवेश विकल्पों की ओर लौटते दिख रहे हैं. पिछले कुछ दिनों से सोने-चांदी की कीमतों में जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिला है.

हालांकि, बीते कारोबारी दिन सोने की कीमतों में तेजी दर्ज की गई थी. एमसीएक्स और कॉमेक्स पर सोने-चांदी के दाम में तेजी थी. आइए जानते हैं, आज आपको अपने शहर में इन बहुमूल्य धातुओं को खरीदने के लिए कितना पैसा खर्च करना होगा...

चांदी की कीमत

दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में 10 ग्राम चांदी आज 2,450 रुपये की दर पर बिक रहा है. वहीं, 100 ग्राम चांदी खरीदने के लिए ग्राहकों को 24,500 रुपये खर्च करने होंगे. चेन्नई में 10 ग्राम चांदी की कीमत 2,500 रुपये चल रही है.

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,48,220 रुपए

22 कैरेट - 1,35,900 रुपए

18 कैरेट - 1,11,220 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,48,090 रुपए

22 कैरेट - 1,35,750 रुपए

18 कैरेट - 1,11,070 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,49,020 रुपए

22 कैरेट - 1,36,600 रुपए

18 कैरेट - 1,14,000 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,48,090 रुपए

22 कैरेट - 1,35,750 रुपए

18 कैरेट - 1,11,070 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,48,120 रुपए

22 कैरेट - 1,35,800 रुपए

18 कैरेट - 1,11,120 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,48,220 रुपए

22 कैरेट - 1,35,900 रुपए

18 कैरेट - 1,11,220 रुपए

पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,48,120 रुपए

22 कैरेट - 1,35,800 रुपए

18 कैरेट - 1,11,120 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,48,090 रुपए

22 कैरेट - 1,35,750 रुपए

18 कैरेट - 1,11,070 रुपए

मांग बढ़ेगी, लेकिन निवेश में रखें सावधानी

आने वाले दिनों में देश में शादी का सीजन शुरू होते ही सोना-चांदी की मांग बढ़ने की संभावना है. जिससे स्थानीय बाजार में हलचल देखने को मिल सकती है. इसके बावजूद मौजूदा अस्थिर माहौल को देखते हुए विशेषज्ञ निवेशकों को जल्दबाजी से बचने की सलाह दे रहे हैं.

उनका मानना है कि इस समय आक्रामक खरीदारी करने के बजाय बाजार के स्थिर होने का इंतजार करना चाहिए. साथ ही सोच-समझकर कदम उठाना ज्यादा बेहतर रहेगा.

यह भी पढ़ें: 31st March Deadline: 2-3 दिन में निपटा लें ये काम, 31 मार्च तक का है समय; देखें लिस्ट