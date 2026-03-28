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हिंदी न्यूज़बिजनेसबिना रोज मेहनत के भी हो सकती है तगड़ी कमाई! जानें पैसिव इनकम बनाने के आसान और स्मार्ट तरीके...

बिना रोज मेहनत के भी हो सकती है तगड़ी कमाई! जानें पैसिव इनकम बनाने के आसान और स्मार्ट तरीके...

कमाई सिर्फ मेहनत से ही नहीं, सही तरीके से प्लान करने से भी बढ़ सकती है. जब आपकी बनाई हुई प्लानिंग से समय के साथ बिना रोज मेहनत किए पैसे आते रहें, तो उसे पैसिव इनकम कहा जाता है....

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 28 Mar 2026 12:59 PM (IST)
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Passive Income Ideas India: कमाई सिर्फ मेहनत से ही नहीं, सही तरीके से प्लान करने से भी बढ़ सकती है. जब आपकी बनाई हुई प्लानिंग से समय के साथ बिना रोज मेहनत किए पैसे आते रहें, तो उसे पैसिव इनकम कहा जाता है. 

भारत में अब धीरे-धीरे लोग इसे अपनाने लगे हैं, क्योंकि यह न सिर्फ अतिरिक्त कमाई का जरिया बनता है. साथ ही लंबे समय में आर्थिक तौर से आपको मजबूती देने का काम करता है. आइए जानते हैं, इसकी शुरूआत और कुछ जरूरी बातों के विषय में विस्तार से...

अपनी स्किल को पैसिव इनकम का जरिया बनाए

कई बार जो चीजें आप पहले से जानते हैं, वही आपके लिए कमाई का अच्छा मौका बन सकती हैं. जैसे कोडिंग, योग, गिटार, कुकिंग या अकाउंटिंग जैसी स्किल्स को आप पैसिव इनकम में बदल सकते हैं.

इसके लिए एक बार ऑनलाइन कोर्स रिकॉर्ड करना या अपनी जानकारी को ई-बुक के रूप में तैयार करके बेचने से अपनी शुरुआत कर सकते हैं. जिसके बाद समय के साथ बिना ज्यादा मेहनत के लगातार कमाई होने की संभावना बन सकती है.

इसके अलावा आप पार्ट टाइम में अपनी इच्छा अनुसार, कोई छोटा-मोटा बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं. जिससे आपको कुछ एकस्ट्रा पैसों का इनकम होता रहे.

शुरुआत अपने बजट को समझने से करें

पैसिव इनकम की तरफ कदम बढ़ाने से पहले जरूरी है कि आप अपनी कमाई और खर्च को बेहतर तरीके से समझे.  हर महीने कितनी आय हो रही है और किन-किन चीजों पर खर्च जा रहा है, इसे लिखकर देखना चाहिए. जैसे किराया, बिल, राशन और बाकी रोजमर्रा की चीजों पर कितना खर्च हो रहा है.

इससे यह साफ हो जाता है कि आप कितने पैसों की बचत कर सकते हैं. इन बचे हुए पैसों को निवेश के लिए रखना शुरुआती तौर पर बेहतर कदम माना जाता है.  

छोटी शुरुआत से बनता है बड़ा फंडा

पैसिव इनकम का जरिया बनाना कोई एक दिन का काम नहीं है. इसके लिए धैर्य और निवेश की आदत को बनाए रखना सबसे जरूरी कदमों में से एक है. साथ ही शुरूआत से ही बड़े लक्ष्य नहीं बनाने चाहिए, इसकी जगह छोटे-छोटे कदम से आगे बढ़ना चाहिए. 

जैसे हर महीने सैलरी आने पर एक तय रकम अलग रखना या बोनस का कुछ हिस्सा निवेश में लगाना. ये आदतें धीरे-धीरे मजबूत होती हैं और समय के साथ एक स्थिर आय का प्लेटफॉर्म तैयार करती हैं.

यह भी पढ़ें: Gold Silver Price Today: शादी सीजन से पहले लौट रही सोने-चांदी में तेजी, जानिए आपके शहर में किस रेट पर बिक रहा सोना...

About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
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Published at : 28 Mar 2026 12:56 PM (IST)
Tags :
Passive Income Ideas India How To Earn Passive Income
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