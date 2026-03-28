पैसों का करते रहें इंतजाम! आ रहा है भारत का अब तक का सबसे बड़ा IPO, 31 मार्च तक फाइल होगा DRHP

Jio Platforms IPO: मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी Reliance Jio Platforms अगले कुछ दिनों में अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के लिए कैपिटल मार्केट रेगुलेटर Securities and Exchange Board of India (SEBI) के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखिल करने की तैयारी में है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिजिटल यूनिट 31 मार्च 2026 तक DRHP फाइल कर सकती है.

अब तक का सबसे बड़ा IPO

बताया जा रहा है कि यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा IPO होगा, जिसका साइज लगभग 35000 करोड़ रुपये (4 बिलियन डॉलर) से ज्यादा होने की उम्मीद है. यह पब्लिक इश्यू मुख्य रूप से ऑफर-फॉर-सेल (OFS) होगा, जिसमें गूगल और मेटा जैसे इसके मौजूदा विदेशी निवेशक अपनी 2.5-8 परसेंट तक की हिस्सेदारी बेच सकते हैं. कंपनी का लक्ष्य साल 2026 की पहली छमाही में शेयर बाजार में लिस्ट होने का है.



आईपीओ को लेकर नया अपडेट

पिछले हफ्ते रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स ने अपने इस मेगा आईपीओ को मैनेज करने के लिए 17-19 बड़े निवेश बैंकों को हायर किया. इनमें गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टेनली और कोटक महिंद्रा कैपिटल शामिल हैं. ब्रोकरेज फर्मों के मुताबिक, जियो प्लेटफॉर्म्स की वैल्यूएशन 150 अरब डॉलर से 180 अरब डॉलर के बीच है. इस बीच, सेबी ने भी हाल ही में बड़ी कंपनियों के लिए न्यूनतम शेयरधारिता के नियमों को सरल बना दिया है. अब 1 लाख करोड़ से अधिक वैल्यूएशन वाली कंपनियों को आईपीओ के समय पहले के पांच परसेंट के बजाय दो परसेंट हिस्सेदारी बेचने की अनुमति दे दी है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

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