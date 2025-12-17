Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom





Elon Musk Net Worth: फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनेयर्स लिस्ट के अनुसार टेस्ला के मालिक ईलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में सबसे ऊपर बने हुए हैं. मंगलवार को उनकी कुल संपत्ति करीब 684 अरब डॉलर के आंकड़े पर पहुंच गई.

मस्क की संपत्ति में आई इस तेजी के पीछे स्पेसएक्स कंपनी की तेजी मुख्य वजह रही. मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार, स्पेसएक्स अगले साल शेयर बाजार में आ सकती है. आइए जानते हैं, कौन हैं दुनिया के 5 सबसे अमीर व्यक्ति...

मस्क की संपत्ति में 168 अरब डॉलर का इजाफा

हाल के दिनों में मस्क की दौलत में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है. सोमवार को उनकी नेटवर्थ में करीब 168 अरब डॉलर का इजाफा हुआ और अगले दिन इसमें लगभग 8 अरब डॉलर और जुड़ गए. संपत्ति में हुई इस बढ़ोतरी के बाद मस्क की कुल संपत्ति का आंकड़ा करीब 684.2 अरब डॉलर पहुंच गया है.

जानकारों का मानना हैं कि, अचानक से आई उछाल की बड़ी वजह उनकी कंपनी स्पेसएक्स हो सकती है. स्पेसएक्स अगले साल आईपीओ लाने की तैयारी में है और इसकी संभावित वैल्यू करीब 800 अरब डॉलर हो सकती है. मस्क के पास कंपनी की लगभग 42 फीसदी हिस्सेदारी है, इसलिए इसका सीधा फायदा उनकी कुल संपत्ति पर दिखा है.

मस्क टेस्ला कंपनी में भी 12 फीसदी हिस्सेदार रखते हैं. इस साल बिक्री में आई गिरावट के बावजूद भी कंपनी शेयरों में 13 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई है. जिससे मस्क को तगड़ा मुनाफा हुआ है.

दुनिया के टॉप 5 सबसे अमीर व्यक्ति

दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति ईलॉन मस्क है. उनके बाद दूसरे नंबर पर अल्फाबेट कंपनी के को-फाउंडर लैरी पेज हैं. लैरी की कुल संपत्ति करीब 252 अरब डॉलर है. तीसरे नंबर पर 239.8 अरब डॉलर के साथ ओरेकल के फाउंडर लैरी एलिसन है. चौथे और पांचवे नंबर पर जेफ बेजोस, सर्गेई ब्रिन बने हुए है. जेफ बेजोस की कुल संपत्ति करीब 235.2 अरब डॉलर है.

