Gold Price Today: सोने की कीमतें घटी या बढ़ी? जानें 17 दिसंबर को सोना खरीदने के लिए कितना करना होगा खर्च
घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में बुधवार, 17 दिसंबर को तेजी देखने को मिल रही है. MCX पर गोल्ड फ्यूचर वायदा बुधवार को 1,35,079 रुपए (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ....
Gold Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में बुधवार, 17 दिसंबर को तेजी देखने को मिल रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 फरवरी, 2026 का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा बुधवार को 1,35,079 रुपए (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,34,409 रुपए पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.
17 दिसंबर की सुबह 10:50 बजे, एमसीएक्स पर 5 फरवरी का एक्सपायरी वाला गोल्ड 1,34,675 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 270 रुपये की उछाल दिखाता है. एमसीएक्स गोल्ड शुरुआती कारोबार में 1,35,249 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा था.
आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)
दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,34,660 रुपए
22 कैरेट - 1,23,450 रुपए
18 कैरेट - 1,01,030 रुपए
मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,34,510 रुपए
22 कैरेट - 1,23,300 रुपए
18 कैरेट - 1,00,880 रुपए
चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,35,280 रुपए
22 कैरेट - 1,24,000 रुपए
18 कैरेट - 1,03,500 रुपए
कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,34,510 रुपए
22 कैरेट - 1,23,300 रुपए
18 कैरेट - 1,00,880 रुपए
अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,34,560 रुपए
22 कैरेट - 1,23,350 रुपए
18 कैरेट - 1,00,930 रुपए
लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,34,660 रुपए
22 कैरेट - 1,23,450 रुपए
18 कैरेट - 1,01,300 रुपए
पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,34,560 रुपए
22 कैरेट - 1,23,350 रुपए
18 कैरेट - 1,00,930 रुपए
हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,34,510 रुपए
22 कैरेट - 1,23,300 रुपए
18 कैरेट - 1,00,800 रुपए
सोने के दाम अक्सर ऊपर-नीचे होते रहते हैं और इसके पीछे कई वजहें होती हैं. विदेशी बाजारों में होने वाली हलचल, दुनिया में चल रही अनिश्चितता, रुपये की मजबूती या कमजोरी और सरकार की टैक्स पॉलिसी जैसी बातें सीधे तौर पर सोने की कीमतों को प्रभावित करती हैं.
जिसकी वजह से रोज गोल्ड की कीमत बदलती रहती है. अगर आप आज यानी 17 दिसंबर, 2025 को सोना खरीदने की सोच रहे हैं, तो बेहतर होगा कि पहले अपने शहर में चल रहे ताजा भाव जरूर चेक कर लें. ताकि आपको किसी तरह का आर्थिक नुकसान न हो.
यह भी पढ़ें: चांदी बनी गेमचेंजर! इस बिजनेसमैन को हुआ करोड़ों का फायदा, कंपनी शेयर बने रॉकेट
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL