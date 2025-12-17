Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Gold Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में बुधवार, 17 दिसंबर को तेजी देखने को मिल रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 फरवरी, 2026 का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा बुधवार को 1,35,079 रुपए (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,34,409 रुपए पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.

17 दिसंबर की सुबह 10:50 बजे, एमसीएक्स पर 5 फरवरी का एक्सपायरी वाला गोल्ड 1,34,675 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 270 रुपये की उछाल दिखाता है. एमसीएक्स गोल्ड शुरुआती कारोबार में 1,35,249 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा था.

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,34,660 रुपए

22 कैरेट - 1,23,450 रुपए

18 कैरेट - 1,01,030 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,34,510 रुपए

22 कैरेट - 1,23,300 रुपए

18 कैरेट - 1,00,880 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,35,280 रुपए

22 कैरेट - 1,24,000 रुपए

18 कैरेट - 1,03,500 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,34,510 रुपए

22 कैरेट - 1,23,300 रुपए

18 कैरेट - 1,00,880 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,34,560 रुपए

22 कैरेट - 1,23,350 रुपए

18 कैरेट - 1,00,930 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,34,660 रुपए

22 कैरेट - 1,23,450 रुपए

18 कैरेट - 1,01,300 रुपए

पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,34,560 रुपए

22 कैरेट - 1,23,350 रुपए

18 कैरेट - 1,00,930 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,34,510 रुपए

22 कैरेट - 1,23,300 रुपए

18 कैरेट - 1,00,800 रुपए

सोने के दाम अक्सर ऊपर-नीचे होते रहते हैं और इसके पीछे कई वजहें होती हैं. विदेशी बाजारों में होने वाली हलचल, दुनिया में चल रही अनिश्चितता, रुपये की मजबूती या कमजोरी और सरकार की टैक्स पॉलिसी जैसी बातें सीधे तौर पर सोने की कीमतों को प्रभावित करती हैं.

जिसकी वजह से रोज गोल्ड की कीमत बदलती रहती है. अगर आप आज यानी 17 दिसंबर, 2025 को सोना खरीदने की सोच रहे हैं, तो बेहतर होगा कि पहले अपने शहर में चल रहे ताजा भाव जरूर चेक कर लें. ताकि आपको किसी तरह का आर्थिक नुकसान न हो.

