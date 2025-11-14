बिहार चुनाव के नतीजे के बीच आज सस्ता हुआ सोना, जानें 24 और 22 कैरेट गोल्ड की कितनी कम हुई कीमत?

Gold Price Today: अंतरराष्ट्रीय बाजारों में आई तेजी के बीच गुरुवार, 13 नवंबर को भारत में सोने की कीमतें तीन हफ्ते के अपने हाई लेवल पर पहुंच गई. अमेरिका में जारी शटडाउन के चलते इकोनॉमी के मंदी की चपेट में आने का डर बना हुआ है इसलिए सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की डिमांड बढ़ने से कीमतों में तेजी आई है. घरेलू बाजार में पिछले पांच दिनों में 24 कैरेट सोने की कीमत में लगभग 6,630 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी आई है. इस दौरान चांदी की भी कीमत बढ़ी है.

आज कितनी है सोने की कीमत?

आज बिहार चुनाव के नतीजे के बीच सोने की कीमतें कुछ कम हुई हैं. आज 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति ग्राम 12785 रुपये है, जो कल के मुकाबले 80 रुपये कम है. वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत आज 11720 रुपये प्रति ग्राम है, जो गुरुवार के मुकाबले 70 रुपये सस्ता है. वहीं, 18 कैरेट सोने की कीमत आज एक दिन पहले के मुकाबले 58 रुपये कम होकर 9589 रुपये प्रति ग्राम है. इस तरह से अगर 10 ग्राम के हिसाब से देखे तो आज 24 कैरेट सोने की कीमत में प्रति 10 ग्राम 800 रुपये की कमी आई है. वहीं, 22 और 18 कैरेट की कीमत क्रमश: 700 रुपये और 580 रुपये कम हुई है.

इन शहरों में आज सोने का भाव

मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, केरल, पुणे, विजयवाड़ा, नागपुर और भुवनेश्वर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति ग्राम 12785 रुपये है. वहीं, इन शहरों में आज 22 कैरेट सोने का भाव 11720 रुपये प्रति ग्राम है.

दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़ और अयोध्या में आज 24 कैरेट सोना प्रति ग्राम के हिसाब से 12800 रुपये में बिक रहा है. वहीं, यहां आज 22 कैरेट सोने की कीमत 11735 रुपये प्रति ग्राम है.

चेन्नई, मदुरै, सेलम, त्रिची में आज 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति ग्राम 12916 रुपये है और 22 कैरेट सोने की कीमत 11840 रुपये प्रति ग्राम है.

वडोदरा, अहमदाबाद, पटना, सूरत और राजकोट में आज 24 और 22 कैरेट सोने की कीमत क्रमश: 12790 रुपये और 11725 रुपये है.

चांदी की कितनी है कीमत?

देश में आज चांदी की कीमत 173.10 रुपये प्रति ग्राम और 1,73,100 रुपये प्रति किलोग्राम है. कल भी चांदी की इतनी ही कीमत थी यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं आया है.

ये भी पढ़ें:

दुबई में नौकरी से हाय तौबा! लाखों की सैलरी ठुकराकर भारत लौटा शख्स, खुलकर बताई अपनी मजबूरी