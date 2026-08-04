मंगलवार को शेयर मार्केट की बदली चाल, सेंसेक्स गया ऊपर; 70 अंक लुढ़का निफ्टी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आज सेंसेक्स 493 अंक उछला, वहीं निफ्टी 70 अंक लुढ़का.

अमेरिकी शेयर बाजार मजबूती से बंद, एशियाई बाजारों में मिश्रित रुख दिखा.

कच्चे तेल की कीमतें गिरीं, आज 130 से अधिक कंपनियों के नतीजे आएंगे.

Share Market Today on August 4: आज शेयर मार्केट की शुरुआत रोज के मुकाबले थोड़ी अलग रही. दरअसल, आज एक तरफ बीएसई के 30 शेयरों वाले संवेदी सूचकांक सेंसेक्स में 493 अंकों का उछाल आया और यह 79132 के लेवल पर खुलने पर कामयाब रहा. वहीं, एनएसई का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 70 अंक लुढ़ककर 24703 के स्तर पर पहुंच गया.

एशियाई बाजार

कच्चे तेल की गिरती कीमतों और अमेरिकी शेयर बाजार में रात भर आई तेजी के बाद आज मंगलवार को एशियाई बाजार मिले-जुले रुख के साथ खुले. इस दौरान जापान के निक्केई 225 में 0.83% की गिरावट दर्ज की गई. कोस्पी भी शुरुआती कारोबार में 1.27% तक नीचे आ गया. टॉपिक्स में 0.59% की गिरावट आई. चीनी टेक शेयरों में सुधार के चलते हांगकांग का हैंगसेंग करीब 0.48% ऊपर चढ़ा.

अमेरिकी शेयर बाजार

सोमवार को अमेरिकी शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए. कच्चे तेल की गिरती कीमतों और अमेरिका-ईरान में तनाव कम होने की उम्मीदों ने इस रैली को हवा दी. इसके अलावा, अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के आंकड़ों ने भी वहां के शेयर बाजार को मजबूती दी. जुलाई में ISM मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स बढ़कर 55.6 पर पहुंच गया. यही वजह है कि कल डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 693.38 अंक या 1.32% चढ़कर 53178.41 पर बंद हुआ. S&P 500 ने भी 1.48% की बढ़त हासिल करते हुए 7600.50 पर बंद हुआ. Nasdaq Composite भी 2.13% उछलकर 25,913.90 पर पहुंच गया.

आज कच्चे तेल की कीमत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर तय हमले को रद्द करने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है. वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड फ्यूचर्स 0.87% गिरकर 81.04 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गए हैं. दूसरी ओर, ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स लगभग 0.7% बढ़कर 84.39 डॉलर पर ट्रेड कर रहे हैं, जो 90 डॉलर के अहम मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे है. COMEX पर कच्चे तेल की कीमतें 0.75% बढ़कर 80.94 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रही हैं.

पहली तिमाही के नतीजे

आज शेयर बाजार में 130 से अधिक कंपनियां अप्रैल से जून की अपनी पहली तिमाही के नतीजे पेश करने वाली हैं. इनमें भारती एयरटेल से लेकर कल्याण ज्वेलर्स, बीएसई, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, भारती हैक्साकॉम और मैरिको जैसी कंपनियां शामिल हैं.

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