हिंदी न्यूज़बिजनेसभारत में खूब पैसा लगाने का Amazon का मेगा प्लान, 2030 तक 35 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की तैयारी

भारत में खूब पैसा लगाने का Amazon का मेगा प्लान, 2030 तक 35 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की तैयारी

Amazon: अमेजन ने 2010 से अब तक भारत में 40 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है. अब इसे 2030 तक बढ़ाकर 35 अरब अमेरिकी डॉलर करने का है. अमेजन ने बुधवार को इसका ऐलान कर दिया.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 10 Dec 2025 12:45 PM (IST)
Amazon: ई-कॉमर्स सेक्टर की दिग्गज कंपनी अमेजन (Amazon) ने भारत में 2030 तक 35 अरब अमेरिकी डॉलर (3.14 लाख करोड़ रुपये से अधिक) के भारी-भरकम निवेश के प्लान का बुधवार को ऐलान किया. कंपनी अपने बिजनेस के कई अलग-अलग सेगमेंट्स में पैसा लगाने की तैयारी कर रही है. इसका मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) बेस्ट डिजिटलाइजेशन, एक्सपोर्ट और रोजगार को बढ़ाना है.

एक्सपोर्ट बढ़ाने का है टारगेट

कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अमित अग्रवाल ने Amazon Smbhav Summit के दौरान कहा कि कंपनी ने भारत से एक्सपोर्ट को चौगुना कर 80 अरब डॉलर करने का टारगेट रखा है, जो अभी करीब 20 अरब डॉलर है. साथ ही 2030 तक करीब 10 लाख लोगों के लिए जॉब जेनरेट करने का भी लक्ष्य रखा गया है. अग्रवाल ने कहा, ''अमेजन ने 2010 से अब तक भारत में 40 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है. अब हम 2030 तक भारत में अपने सभी व्यवसायों में 35 अरब अमेरिकी डॉलर का और निवेश करेंगे.''

अमेजन की निवेश योजना माइक्रोसॉफ्ट की 17.5 अरब अमेरिकी डॉलर की निवेश योजना से दोगुनी और गूगल की 15 अरब अमेरिकी डॉलर की निवेश योजना से करीब 2.3 गुना है. अग्रवाल ने कहा कि कंपनी ने अब तक भारत में 40 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है. 'कीस्टोन' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह भारत में सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है.

पहले ही अरबों डॉलर लगा चुकी है कंपनी 

अमेजन ने मई 2023 में तेलंगाना और महाराष्ट्र में अपने क्लाउड एवं एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में 2030 तक भारत में 12.7 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने के प्लान का भी जिक्र किया. कंपनी 2016 और 2022 के बीच भारत में पहले ही 3.7 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश कर चुकी है. अग्रवाल ने कहा कि कंपनी ने फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, डेटा सेंटर, डिजिटल पेमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने का प्लान तैयार किया है.

'कीस्टोन' की रिपोर्ट में बताया गया कि अमेजन ने 1.2 करोड़ से अधिक छोटे व्यवसायों का डिजिटलीकरण किया है और 20 अरब अमेरिकी डॉलर के संचयी ई-कॉमर्स निर्यात को सक्षम बनाया है और 20 अरब अमेरिकी डॉलर के संचयी ई-कॉमर्स निर्यात को सक्षम बनाया है, जबकि 2024 में भारत के विभिन्न उद्योगों में लगभग 28 लाख प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नौकरियों सृजित की हैं.

Published at : 10 Dec 2025 12:45 PM (IST)
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

