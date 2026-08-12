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हिंदी न्यूज़बिजनेस8th Pay Commission: क्या वक्त से पहले आएगी सिफारिशों की रिपोर्ट? सरकार ने दिया जवाब

8th Pay Commission: क्या वक्त से पहले आएगी सिफारिशों की रिपोर्ट? सरकार ने दिया जवाब

8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लोगों को बड़ी बेसब्री से है, अब हाल ही में लोकसभा में इस बारे में बात की गई है. सरकार ने खुद जवाब दिया है कि ये रिपोर्ट कब तक आ जाएगी.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 12 Aug 2026 06:57 PM (IST)
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8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग की बैठकें लगातार चल रही हैं, इसकी सिफारिशों का इंतजार भी बड़ी ही बेसब्री से किया जा रहा है. इसी बीच अब हाल ही में सरकार ने भी इसे लेकर साफ जवाब दे दिया है. संसद के मानसून सत्र में सरकार ने साफ कर दिया है कि इन सिफारिशों की रिपोर्ट कब तक आएगी और इस पर फैसला कब तक लिया जा सकता है.

क्या दिया सरकार ने जवाब?
दरअसल राज्यसभा में सांसद नीरज शेखर ने सरकार से पूछा कि क्या 8वां वेतन आयोग 18 महीने की तय समय सीमा से पहले अपनी रिपोर्ट सौंप देगा. साथ ही ये भी पूछा कि आयोग अब तक किन कर्मचारी और पेंशनर संगठनों से बातचीत कर चुका है और किन संगठनों से बातचीत बाकी है.

मंत्री के इस सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि, 3 नवंबर 2025 के सरकारी प्रस्ताव के अनुसार आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने के अंदर ही अपनी सिफारिशें देनी हैं. हालांकि, उन्होंने ये साफ नहीं किया कि आयोग अपनी रिपोर्ट तय समय से पहले देगा या नहीं.

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हर बैठक की जानकारी देना होगी?
संसद में ये भी पूछा गया था कि आयोग ने अब तक किन लोगों और संगठनों से सलाह ली है. इस पर मंत्री ने कहा कि 3 नवंबर 2025 के प्रस्ताव में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आयोग को अपनी सलाह-मशवरे की पूरी प्रक्रिया के बारे में सरकार को लगातार जानकारी देनी होगी.

कब तक सबमिट करना है रिपोर्ट?
सरकार ने नवंबर 2025 में 8वें वेतन आयोग के काम से जुड़े नियम TOR जारी किए थे. इसके अनुसार आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को देनी है. इस हिसाब से आयोग के पास मई 2027 तक अपनी सिफारिशें देने का समय है. हालांकि, जरूरत पड़ने पर समय सीमा बढ़ाने की मांग की जा सकती है.

बता दें कि 8वें वेतन आयोग की बैठकें लगातार चल रही हैं. हाल ही में राजधानी दिल्ली में भी एक बैठक हुई, इससे पहले कोलकाता में भी दो दिवसीय बैठक हुई थी. आयोग के द्वारा देशभर में केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स और दूसरे संबंधित संगठनों से बातचीत की जा रही है. करीब 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स आयोग की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 12 Aug 2026 06:57 PM (IST)
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8th Pay Commission LokSabha 8th Pay Commission Report
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