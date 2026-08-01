#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसएयरलाइंस को बड़ा झटका, ATF के दाम 5 रुपये प्रति लीटर बढ़े

एयरलाइंस को बड़ा झटका, ATF के दाम 5 रुपये प्रति लीटर बढ़े

ATF Price Hike: 1 अगस्त से घरेलू एयरलाइंस के लिए एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी ATF की कीमत 110 रुपये से बढ़कर 115 रुपये प्रति लीटर हो गई है. जानिए इससे हवाई सफर पर क्या फर्क पड़ेगा.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 01 Aug 2026 10:43 AM (IST)
Preferred Sources

ATF Price Hike: अगस्त की शुरुआत में जहां 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में कटौती कर कारोबारियों को राहत दी गई है, वहीं घरेलू एयरलाइंस को बड़ा झटका लगा है. आज, 1 अगस्त से एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी विमान ईंधन की कीमत 5 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दी गई है. इसके बाद घरेलू उड़ानों के लिए ATF का रेट 110 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 115 रुपये प्रति लीटर हो गया है. 

किसे पड़ेगा फर्क?

ATF किसी भी एयरलाइन के परिचालन खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा होता है. आमतौर पर किसी एयरलाइन की कुल ऑपरेटिंग कॉस्ट में ईंधन की हिस्सेदारी 35 से 40 फीसदी तक होती है. ऐसे में ATF महंगा होने से एयरलाइंस की लागत बढ़ेगी, जिसका असर उनकी कमाई और मुनाफे पर पड़ सकता है. 

कमर्शियल LPG हुई सस्ती, क्या घरेलू गैस सिलेंडर के भी घटे हैं दाम? जानें ताजा रेट

क्या महंगा होगा हवाई टिकट?

ईंधन की कीमत बढ़ने के बाद एयरलाइंस के सामने एक्स्ट्रा खर्च का बोझ आएगा. अगर एटीएफ की बढ़ी हुई कीमत ज्यादा दिन तक ऐसे ही बनी रहती हैं तो कंपनियां इसका कुछ हिस्सा यात्रियों पर डाल सकती हैं. ऐसे में आने वाले दिनों में घरेलू उड़ानों के किराए में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. हालांकि, टिकट की कीमत बढ़ाने का फैसला एयरलाइंस की व्यावसायिक रणनीति और बाजार में मांग पर भी निर्भर करेगा.

क्या होता है ATF?

ATF यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल वो खास ईंधन है जिसका इस्तेमाल हवाई जहाजों को उड़ाने के लिए किया जाता है. इसकी कीमत में बदलाव का सीधा असर एयरलाइंस की परिचालन लागत पर पड़ता है. इसी वजह से एटीएफ के दाम बढ़ने या घटने पर एविएशन सेक्टर की कंपनियों के शेयर और हवाई किराए पर भी नजर रखी जाती है. 

सिलेंडर सस्ता, पेट्रोल-डीजल के भी घट गए दाम? जानें 1 अगस्त के ताजा रेट

एविएशन सेक्टर पर क्या होगा असर?

अगर एटीएफ की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी रहती है, तो एयरलाइंस को लागत नियंत्रित करने के लिए किराए में बदलाव, रूट मैनेजमेंट और दूसरे खर्चों में कटौती जैसे कदम उठाने पड़ सकते हैं. वहीं, अगर कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आती है, तो आगे चलकर एटीएफ के दाम दोबारा कम भी हो सकते हैं. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 01 Aug 2026 10:33 AM (IST)
Tags :
Airlines Breaking News Abp News ATF
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
एयरलाइंस को बड़ा झटका, ATF के दाम 5 रुपये प्रति लीटर बढ़े
एयरलाइंस को बड़ा झटका, ATF के दाम 5 रुपये प्रति लीटर बढ़े
बिजनेस
सिलेंडर सस्ता, पेट्रोल-डीजल के भी घट गए दाम? जानें 1 अगस्त के ताजा रेट
सिलेंडर सस्ता, पेट्रोल-डीजल के भी घट गए दाम? जानें 1 अगस्त के ताजा रेट
बिजनेस
कमर्शियल LPG हुई सस्ती, क्या घरेलू गैस सिलेंडर के भी घटे हैं दाम? जानें ताजा रेट
कमर्शियल LPG हुई सस्ती, क्या घरेलू गैस सिलेंडर के भी घटे हैं दाम? जानें ताजा रेट
बिजनेस
आज 1 अगस्त को जारी हुए CNG के ताजा रेट, सस्ती हुई या महंगी?
आज 1 अगस्त को जारी हुए CNG के ताजा रेट, सस्ती हुई या महंगी?
Advertisement

वीडियोज

जंतर मंतर की पुलिस फाइल्स!
Nia Sharma ने किया Relationship Soft Launch? Sikander Singh संग Photos ने मचाई हलचल
Bollywood News: अभिषेक बच्चन से क्यों टूटी थी करिश्मा कपूर की सगाई? सालों बाद डायरेक्टर के इस बड़े दावे ने मचाया तहलका! (31.07.26)
Sairaab:😱Ishan-Nayanika के रिश्ते पर परिजनों का बवाल, मुश्किल घड़ी में बुरी तरह टूटी Nayanika #sbs
PM Modi Video | Gen-Alpha: Gen-Alpha की आवाज...मोदी हैं तो विकास मुमकिन | NEET Paper Leak
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
PM मोदी के वीडियो पर संजय सिंह बोले- मेरी मां...मां नहीं
PM मोदी के वीडियो पर संजय सिंह बोले- मेरी मां...मां नहीं
इंडिया
परीक्षा संशोधन बिल बन गया कानून, राष्ट्रपति ने लगाई मुहर
परीक्षा संशोधन बिल बन गया कानून, राष्ट्रपति ने लगाई मुहर
क्रिकेट
श्रीलंका सीरीज से पहले एमएस धोनी से मिलने पहुंचे ऋषभ पंत, देखें तस्वीर
श्रीलंका सीरीज से पहले एमएस धोनी से मिलने पहुंचे ऋषभ पंत, देखें तस्वीर
बॉलीवुड
'गंदी नाली के कीडे बन गए हैं', सीजेपी प्रोटेस्ट पर फूटा मुकेश खन्ना का गुस्सा, बोले- ‘ये स्पॉन्सर्ड आंदोलन था’
'गंदी नाली के कीडे बन गए हैं', सीजेपी प्रोटेस्ट पर फूटा मुकेश खन्ना का गुस्सा, युवाओं को दी चेतावनी
इंडिया
84,084 करोड़ की 'समुद्र मंथन स्कीम', जानें आज कैबिनेट में क्या लिए गए फैसले
84,084 करोड़ की 'समुद्र मंथन स्कीम', जानें आज कैबिनेट में क्या लिए गए फैसले
विश्व
4,000 फीट नीचे मौत का मंजर! पाकिस्तान की खदान में धमाके के बाद 32 शव बरामद
4,000 फीट नीचे मौत का मंजर! पाकिस्तान की खदान में धमाके के बाद 32 शव बरामद
टेक्नोलॉजी
Bulb Fuse Reason: बार-बार फ्यूज हो जाता है बल्ब, बस कर लें ये काम
बार-बार फ्यूज हो जाता है बल्ब, बस कर लें ये काम
हेल्थ
Sleeping With Earplugs: कान में ईयरप्लग लगाकर सोते हैं तो हो जाएं सावधान, बढ़ सकता है खतरा
कान में ईयरप्लग लगाकर सोते हैं तो हो जाएं सावधान, बढ़ सकता है खतरा
ENT LIVE
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
ENT LIVE
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Embed widget