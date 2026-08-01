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हिंदी न्यूज़बिजनेसआज 1 अगस्त को जारी हुए CNG के ताजा रेट, सस्ती हुई या महंगी?

आज 1 अगस्त को जारी हुए CNG के ताजा रेट, सस्ती हुई या महंगी?

CNG Price Today: अगर आप भी सीएनजी वाहन का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. 1 अगस्त से सीएनजी के दाम में भी कोई बदलाव किया गया है या नहीं? जानिए.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 01 Aug 2026 09:44 AM (IST)
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  • विभिन्न वैट, परिवहन और वितरण लागत से दरें भिन्न होती हैं।

CNG Price Today: अगस्त महीने की शुरुआत के साथ देशभर में कई बदलाव हो गए हैं. 19  किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर  की कीमत में 200 रुपये से ज्यादा की कटौती देखी गई है. ऐसे में अब CNG गाड़ियों का इस्तेमाल करने वाले लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या 1 अगस्त से सीएनजी के दाम में भी कोई बदलाव किया गया है या नहीं? अगर आप भी सीएनजी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. देश के अलग-अलग राज्यों में सीएनजी की कीमतें अलग होती है, इसलिए बेहतर है कि वाहन चालकों को ईंधन भरवाने से पहले अपने शहर के ताजा रेट के बारे में जान लेना चाहिए.

क्या है दिल्ली-NCR में सीएनजी के ताजा रेट?

बता दें कि आज 1 अगस्त को सीएनजी के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है. यानी सीएनजी अभी भी पहले के रेट पर ही मिलेगी. देश की राजधानी दिल्ली में सीएनजी की खुदरा कीमत 83.09 रुपये प्रति किलोग्राम है.वहीं अगर एनसीआर की बात करें तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गौतम बुद्ध नगर में सीएनजी   91.70 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिल रही है.

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आज क्या है CNG के दाम?

शहर              CNG की कीमत

दिल्ली              83.09
नोएडा              91.70
ग्रेटर नोएडा       91.70
गाजियाबाद        91.70
मेरठ                91.58
गुरुग्राम              88.12
करनाल              87.43
कानपुर              94.42
अजमेर               92.44
हापुड़                 92.70
चित्रकूट              89.42
मुंबई                  86.00
चेन्नई                  97.00
कोलकाता           99.50

हर शहर में अलग क्यों होते हैं CNG के रेट?

कई लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि सीएनजी के रेट देश के हर राज्य में अलग क्यों होते हैं तो इसके पीछे कारण है, जिसकी वजह से सीएनजी के रेट हर राज्य में एक जैसे नहीं होते हैं. इसकी वजह अलग-अलग VAT (टैक्स), गैस को पहुंचाने का खर्च और स्थानीय स्तर पर होने वाला डिस्ट्रीब्यूशन खर्च भी है. इसी वजह से हर राज्य में सीएनजी के अलग रेट होते हैं.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 01 Aug 2026 09:44 AM (IST)
Tags :
CNG Business News CNG Price
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