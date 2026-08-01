आज 1 अगस्त को जारी हुए CNG के ताजा रेट, सस्ती हुई या महंगी?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom विभिन्न वैट, परिवहन और वितरण लागत से दरें भिन्न होती हैं।

CNG Price Today: अगस्त महीने की शुरुआत के साथ देशभर में कई बदलाव हो गए हैं. 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 200 रुपये से ज्यादा की कटौती देखी गई है. ऐसे में अब CNG गाड़ियों का इस्तेमाल करने वाले लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या 1 अगस्त से सीएनजी के दाम में भी कोई बदलाव किया गया है या नहीं? अगर आप भी सीएनजी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. देश के अलग-अलग राज्यों में सीएनजी की कीमतें अलग होती है, इसलिए बेहतर है कि वाहन चालकों को ईंधन भरवाने से पहले अपने शहर के ताजा रेट के बारे में जान लेना चाहिए.

क्या है दिल्ली-NCR में सीएनजी के ताजा रेट?

बता दें कि आज 1 अगस्त को सीएनजी के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है. यानी सीएनजी अभी भी पहले के रेट पर ही मिलेगी. देश की राजधानी दिल्ली में सीएनजी की खुदरा कीमत 83.09 रुपये प्रति किलोग्राम है.वहीं अगर एनसीआर की बात करें तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गौतम बुद्ध नगर में सीएनजी 91.70 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिल रही है.

कमर्शियल LPG हुई सस्ती, क्या घरेलू गैस सिलेंडर के भी घटे हैं दाम? जानें ताजा रेट

आज क्या है CNG के दाम?

शहर CNG की कीमत

दिल्ली 83.09

नोएडा 91.70

ग्रेटर नोएडा 91.70

गाजियाबाद 91.70

मेरठ 91.58

गुरुग्राम 88.12

करनाल 87.43

कानपुर 94.42

अजमेर 92.44

हापुड़ 92.70

चित्रकूट 89.42

मुंबई 86.00

चेन्नई 97.00

कोलकाता 99.50

हर शहर में अलग क्यों होते हैं CNG के रेट?

कई लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि सीएनजी के रेट देश के हर राज्य में अलग क्यों होते हैं तो इसके पीछे कारण है, जिसकी वजह से सीएनजी के रेट हर राज्य में एक जैसे नहीं होते हैं. इसकी वजह अलग-अलग VAT (टैक्स), गैस को पहुंचाने का खर्च और स्थानीय स्तर पर होने वाला डिस्ट्रीब्यूशन खर्च भी है. इसी वजह से हर राज्य में सीएनजी के अलग रेट होते हैं.

31 दिनों में 385 रुपए सस्ता हुआ सिलेंडर, जानें इस साल कब-कब घटे दाम?