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हिंदी न्यूज़बिजनेसकमर्शियल LPG हुई सस्ती, क्या घरेलू गैस सिलेंडर के भी घटे हैं दाम? जानें ताजा रेट

कमर्शियल LPG हुई सस्ती, क्या घरेलू गैस सिलेंडर के भी घटे हैं दाम? जानें ताजा रेट

LPG Cylinder Price: ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 अगस्त 2026 यानी आज से 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती की है. क्या घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में भी बदलाव हुआ है? जानिए.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 01 Aug 2026 09:54 AM (IST)
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  • घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम पहले जैसे ही रहेंगे।

LPG Cylinder Price Today: हर महीने की 1 तारीख कुछ न कुछ तो नया लेकर आती ही है. आज अगस्त महीने की शुरुआत के साथ LPG सिलेंडर के दाम में बदलाव देखने को मिला है. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 अगस्त 2026 यानी आज से 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया है.

हालांकि, ये बदलाव कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के लिए अच्छा है. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज से कमर्शियल सिलेंडर के दाम में बड़ी कटौती की है, जिससे कमर्शियल सिलेंडर उपभोक्ताओं को भी राहत मिलने की उम्मीद है. ऐसे में लोगों के मन में एक सवाल आ सकता है कि क्या घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में भी बदलाव हुआ है? 

कमर्शियल सिलेंडर के दाम में क्या बदलाव हुआ?

आज से लागू नई कीमतों के मुताबिक, देश की राजधानी दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 202 रुपये की कटौती की गई है, वहीं कोलकाता में 209 रुपये कम हुए है. अब जानते हैं देश के दूसरे बड़े राज्यों में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम घटने के बाद नए रेट क्या है.

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जानें 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर के नए रेट 

शहर             पहले की कीमत       नई कीमत         कितनी सस्ती हुई               

दिल्ली            2930                     2728                   202
पटना             3227                    3018                    209
कोलकाता      3081.50               2872.50                209
लखनऊ         3052.50               2860.50               192

घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में भी हुआ बदलाव?

घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा. इस बार 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है. घरेलू एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ताओं को पहले की तरह ही पुराने दाम पर ही सिलेंडर मिलेगा, लेकिन कर्मिशल सिलेंडर के दाम में कटौती होने से होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट या ऐसे कारोबार से जुड़े अन्य उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी. 

14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर के ताजा रेट 

  • दिल्ली - 942 रुपये
  • कोलकाता-968 रुपये
  • मुंबई-941.50 रुपये
  • चैन्नई- 957.40 रुपये
  • बेंगलुरु-944.5 रुपये
  • देहरादून-961.0 रुपये
  • पटना-1031.5  रुपये
  • गाजियाबाद-939.50

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 01 Aug 2026 08:45 AM (IST)
Tags :
Business News Commercial Cylinder LPG Cylinder Price
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