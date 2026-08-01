कमर्शियल LPG हुई सस्ती, क्या घरेलू गैस सिलेंडर के भी घटे हैं दाम? जानें ताजा रेट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम पहले जैसे ही रहेंगे।

LPG Cylinder Price Today: हर महीने की 1 तारीख कुछ न कुछ तो नया लेकर आती ही है. आज अगस्त महीने की शुरुआत के साथ LPG सिलेंडर के दाम में बदलाव देखने को मिला है. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 अगस्त 2026 यानी आज से 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया है.

हालांकि, ये बदलाव कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के लिए अच्छा है. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज से कमर्शियल सिलेंडर के दाम में बड़ी कटौती की है, जिससे कमर्शियल सिलेंडर उपभोक्ताओं को भी राहत मिलने की उम्मीद है. ऐसे में लोगों के मन में एक सवाल आ सकता है कि क्या घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में भी बदलाव हुआ है?

कमर्शियल सिलेंडर के दाम में क्या बदलाव हुआ?

आज से लागू नई कीमतों के मुताबिक, देश की राजधानी दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 202 रुपये की कटौती की गई है, वहीं कोलकाता में 209 रुपये कम हुए है. अब जानते हैं देश के दूसरे बड़े राज्यों में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम घटने के बाद नए रेट क्या है.

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जानें 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर के नए रेट

शहर पहले की कीमत नई कीमत कितनी सस्ती हुई

दिल्ली 2930 2728 202

पटना 3227 3018 209

कोलकाता 3081.50 2872.50 209

लखनऊ 3052.50 2860.50 192

घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में भी हुआ बदलाव?

घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा. इस बार 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है. घरेलू एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ताओं को पहले की तरह ही पुराने दाम पर ही सिलेंडर मिलेगा, लेकिन कर्मिशल सिलेंडर के दाम में कटौती होने से होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट या ऐसे कारोबार से जुड़े अन्य उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी.

14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर के ताजा रेट

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