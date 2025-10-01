सोना आज सस्ता हुआ या महंगा? जानें 1 अक्टूबर को आपके शहर का ताजा भाव

Gold Price Today: वैश्विक स्तर पर अनिश्चितताओं और यूएस फेड की तरफ से संभावित ब्याज दरों में कटौती के बीच बुधवार, 1 अक्टूबर को सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला. दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में कीमतें लगभग समान हैं. आज भी सोना निवेशकों का पसंदीदा निवेश विकल्प बना हुआ है. भारत में सोना न केवल निवेश का जरिया है, बल्कि इसका सांस्कृतिक और शुभ महत्व भी है. जब महंगाई बढ़ती है और शेयर बाजार में जोखिम अधिक होता है, तो निवेशक अक्सर सोने को सुरक्षित निवेश मानते हैं.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 128740 रुपए (प्रति 10 ग्राम), जबकि 22 कैरेट सोना 118,604 रुपए और 18 कैरेट सोना की कीमत 97040 रुपए बनी हुई है. इसी तरह से चेन्नई में 24 कैरेट सोना 122,877 रुपए, 22 कैरेट सोना 113,202 रुपए, 18 कैरेट सोना 92,621 रुपए की दर से बिक रहा है.

महानगर कोलकाता में 24 कैरेट सोना 126,744 रुपए , 22 कैरेट सोना 116,765 रुपए, 18 कैरेट सोना 95,536 रुपए की कीमत पर बना हुआ है. जबकि, आर्थिक राजधानी मुंबई में प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 128,366 रुपए, 22 कैरेट सोना 118,259 रुपए, 18 कैरेट सोना 96,758 रुपए की दर से बिक रहा है. 24 कैरेट सोने की खरीदारी निवेश के उद्देश्य से की जाती है, जबकि 22 कैरेट और 18 कैरेट सोना ज्वैलरी बनाने के काम आता है.

जानें कैसे तय होता है सोने का रेट?

भारत में सोने का अधिकांश हिस्सा विदेश से आयात किया जाता है. आयात किए गए सोने पर सीमा शुल्क, GST और अन्य स्थानीय टैक्स लागू होते हैं. इसके अलावा, वैश्विक बाजार में आर्थिक अनिश्चितता, युद्ध, मंदी या ब्याज दरों में बदलाव सोने की कीमतों को प्रभावित करते हैं.

जब वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बढ़ती है, निवेशक सेफ निवेश के रूप में सोने को चुनते हैं. घरेलू स्तर पर भी सोने की मांग स्थिर रहती है, खासकर शादी, त्यौहार और अन्य शुभ अवसरों पर. इसके अलावा, हर महंगाई के दौर में सोना ने खुद को किसी भी अन्य निवेश के मुकाबले बेहतर रिटर्न देने वाला खुद को साबित किया है.

